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Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor

Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, Apple ile aralarındaki savaşın yakında sona ereceğini belirtti. Deneyimli yönetici iki şirketin yasal anlaşmazlıklarını çözme konusunda aşama kaydettiğini söyledi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple ve Qualcomm bugüne kadar birbirlerine defalarca dava açtı. Yasal anlaşmazlıklar iki dev şirket arasındaki ticari ilişkileri de olumsuz etkilemiş durumda. Apple'ın 2018 iPhone modellerinde sadece Intel'in modem yongalarını kullanması ise bunun en önemli göstergelerinden biri.
Ayrıca Bkz. "5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak"
Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, Apple ile aralarındaki anlaşmazlıkların çok kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağını söyledi. CNBC'den Jim Cramer'a konuşan deneyimli yönetici iki şirketin görüşmeler yaptığını belirtti. Mollenkopf bu durumu bir spor müsabakasına benzeterek Apple ile aramızdaki savaşın "dördünü çeyreğindeyiz ilk çeyreğinde değil" dedi.

Barış çok yakın

İki teknoloji devi bu yılın bitiminden önce öpüşüp barışsalar bile Qualcomm'un modem yongalarının 2019 iPhone modellerinde kullanılması için çok geç olabilir. Ancak Qualcomm, Apple'ın yeni nesil kablosuz ağ bağlantısını destekleyecek ilk telefonu olacağı söylenen 2020 model iPhone'lar için 5G modem tedarik edebilir.

https://www.cnbc.com/2018/11/28/qualcomm-ceo-were-on-the-doorstep-of-a-resolution-with-apple.html Yorum Yaz
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dr20mouse 5 ay en beğenilen
İyi oldu iPhone 4lerin dönemlerini tekrar yaşaması gerekiyor kullanıcıların. Qualcomm kullananlar 5gde gigabitlerle havada uçuşurken iPhone kullanıcıları 4g tabağının dibini yalayarak qualcomm kullananları izlerler
İyi oldu iPhone 4lerin dönemlerini tekrar yaşaması gerekiyor kullanıcıların. Qualcomm kullananlar 5gde gigabitlerle havada uçuşurken iPhone kullanıcıları 4g ta...
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interwap 5 ay
3 vakte kadar Apple kendi modemini kullanır ve herşey biter.
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Y-ZiyA 5 ay
Qualcomm Apple a modem yapmaya geri dönsün de Intel işlemci fiyatları biraz düşsün.
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dr20mouse 5 ay en beğenilen
İyi oldu iPhone 4lerin dönemlerini tekrar yaşaması gerekiyor kullanıcıların. Qualcomm kullananlar 5gde gigabitlerle havada uçuşurken iPhone kullanıcıları 4g tabağının dibini yalayarak qualcomm kullananları izlerler
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Bay Robot 5 ay
Apple modemleri bunlardan almıyor diye kuduruyorlardı zaten...
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