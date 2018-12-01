Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor

Apple ve Qualcomm bugüne kadar birbirlerine defalarca dava açtı. Yasal anlaşmazlıklar iki dev şirket arasındaki ticari ilişkileri de olumsuz etkilemiş durumda. Apple'ın 2018 iPhone modellerinde sadece Intel'in modem yongalarını kullanması ise bunun en önemli göstergelerinden biri.

Ayrıca Bkz.

"5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak"

Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, Apple ile aralarındaki anlaşmazlıkların çok kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağını söyledi. CNBC'den Jim Cramer'a konuşan deneyimli yönetici iki şirketin görüşmeler yaptığını belirtti. Mollenkopf bu durumu bir spor müsabakasına benzeterek Apple ile aramızdaki savaşın "dördünü çeyreğindeyiz ilk çeyreğinde değil" dedi.

Barış çok yakın

İki teknoloji devi bu yılın bitiminden önce öpüşüp barışsalar bile Qualcomm'un modem yongalarının 2019 iPhone modellerinde kullanılması için çok geç olabilir. Ancak Qualcomm, Apple'ın yeni nesil kablosuz ağ bağlantısını destekleyecek ilk telefonu olacağı söylenen 2020 model iPhone'lar için 5G modem tedarik edebilir.

https://www.cnbc.com/2018/11/28/qualcomm-ceo-were-on-the-doorstep-of-a-resolution-with-apple.html