Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı

5G özellikli bir Nokia telefon çıkarmak isteyen HMD Global bunun için gerekli en önemli adımı attı. Şirket, Qualcomm ile dünya genelinde geçerli olacak bir patent lisans sözleşmesi imzaladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yonga devi Qualcomm ve Nokia akıllı telefon üreticisi HMD Global arasında dünya genelinde geçerli olmak üzere önemli bir lisans anlaşması imzalandı. İki şirketin yaptığı anlaşma, HMD Global tarafından Nokia markası altında üretilen ve pazarlanan cihazları kapsıyor. Qualcomm'un gelişmiş hücresel teknolojisi, HMD Global'in 5G özellikli akıllı telefon çıkarması sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor"
Anlaşma şartlarına göre Qualcomm, 5G teknolojisine sahip cihazlar geliştirmek, üretmek ve satmak için HMD Global'e telif hakkı taşıyan patent lisansları sunacak. Kullanılan patentler için de Qualcomm'a telif ücreti ödenecek. Bu gelişme ile birlikte HMD Global, 5G bağlantısını destekleyen bir Nokia telefon çıkarmak için gerekli olan en önemli adımı atmış oldu.

5G pastasından pay kapma yarışı var

Qualcomm, HMD Global’in de eklenmesiyle birlikte lisans sahibi şirket sayısının 35'i aştığını belirterek lisans işini genişletmeye devam edeceğini açıkladı. 5G pazarından pay kapmak isteyen tek üretici HMD Global değil. Samsung, LG, OnePlus, Motorola gibi diğer şirketler de bu yıl 5G'li cihaz çıkarmayı planladıklarını açıklamış ve bazıları bunu gerçekleştirmişti.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2019/05/13/qualcomm-and-hmd-global-sign-5g-multimode-global-patent-license-agreements Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Hacxtr 3 hf.
hayırlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 hf.
Turkiye hani kendi 5G lisansi olacakti ? Anlasilan Turkiye kendi ekosistemini mi kuracak ? Apple Samsung Huawei de bu 5G leri mi cihazlarda kullansin diye mi bekletiliyor :) ...
Bilgisi son gelismeler nelerdir haberdar olanlar var midir ?
Nokia mantikli akillica adimlari atmistir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 3 hf.
HMD bir önceki senenin chipset'i yerine adam gibi çıkardığı yılın amiral gemisi chipset'i ile çıkarmayı öğrensin önce.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andires42 3 hf. terimer
terimer
HMD bir önceki senenin chipset'i yerine adam gibi çıkardığı yılın amiral gemisi chipset'i ile çıkarmayı öğrensin önce.

HMD Samsung veya Apple Veya Huwaei gibi dev bir şirket değil ki onlarca mühendisi çalışanı olsun 855 i yetiştirsinler fiyat uygun olsa hiç bir sorun olmazdı umarım fiyatı çabuk düşer telefonun gerçi bizim ülkeye pek yansımaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 hf. terimer
İşin iç yüzü maalesef öyle değil. Herkes Nokia 9’u geçen yılın çipsetiyle çıkardığı için eleştirdi ama bunun sebebi esasında çok başka. Nokia 9’un kameraları ve yazılımı en ufak detaylarına kadar işlemcinin tüm yeteneklerini kullanacak şekilde yazıldı ve çok uzun bir çalışmanın ürünü. Artık piyasaya 855 çıkmaya yakınken yapılan tüm çalışmayı iptal edip 855 ile çalışacak şekilde tasarlamak yine aynı sürecin başlamasına belki de 865 çıktığında bu sefer de 855 ile çıkmasına sebep olacaktı. Normalde 2018’de çıkması gereken telefon bu sebeple 2019’da çıktı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, akıllı telefon ve
6 etiket daha nokia cep telefonu hmd global Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı 3 hf. 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat 3 hf. Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor 3 hf. Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı 3 hf. Sony Xperia 2 görselleri karşınızda 3 hf. Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak 3 hf. 22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak! 3 hf. OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu 3 hf. Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı 3 hf. Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor 3 hf. Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek 3 hf. Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek 3 hf. Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek 3 hf. SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir 3 hf. Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi 3 hf. Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda 3 hf. Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı Sonraki Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir 3 hf. Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu 3 hf. Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı 3 hf. GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 3 hf. Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap 3 hf. Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor 3 hf. Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı 3 hf. TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu 3 hf. OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş 3 hf. Redmi’den RedmiBook notebook geliyor 3 hf. ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu 3 hf. 280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar 3 hf. AMD, RX 640 hazırlığında olabilir 3 hf. 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim