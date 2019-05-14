Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı

Yonga devi Qualcomm ve Nokia akıllı telefon üreticisi HMD Global arasında dünya genelinde geçerli olmak üzere önemli bir lisans anlaşması imzalandı. İki şirketin yaptığı anlaşma, HMD Global tarafından Nokia markası altında üretilen ve pazarlanan cihazları kapsıyor. Qualcomm'un gelişmiş hücresel teknolojisi, HMD Global'in 5G özellikli akıllı telefon çıkarması sağlayacak.

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Anlaşma şartlarına göre Qualcomm, 5G teknolojisine sahip cihazlar geliştirmek, üretmek ve satmak için HMD Global'e telif hakkı taşıyan patent lisansları sunacak. Kullanılan patentler için de Qualcomm'a telif ücreti ödenecek. Bu gelişme ile birlikte HMD Global, 5G bağlantısını destekleyen bir Nokia telefon çıkarmak için gerekli olan en önemli adımı atmış oldu.

5G pastasından pay kapma yarışı var

Qualcomm, HMD Global’in de eklenmesiyle birlikte lisans sahibi şirket sayısının 35'i aştığını belirterek lisans işini genişletmeye devam edeceğini açıkladı. 5G pazarından pay kapmak isteyen tek üretici HMD Global değil. Samsung, LG, OnePlus, Motorola gibi diğer şirketler de bu yıl 5G'li cihaz çıkarmayı planladıklarını açıklamış ve bazıları bunu gerçekleştirmişti.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2019/05/13/qualcomm-and-hmd-global-sign-5g-multimode-global-patent-license-agreements