Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm ve NVIDIA'nın 28nm üretimini farklı firmalara kaydırdığı belirtiliyor

7 yıl
2,5b
1
11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Aralarında NVIDIA, Qualcomm, AMD gibi firmaların bulunduğu pek çok teknoloji devinin 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarının üretimini üstlenen Tayvanlı TSMC firmasının bir süredir sıkıntı yaşadığı ve henüz büyük partilerin üretimine başlayamadığı bir süredir gündemde.

26 Nisan'da ek tesislerin açılışıyla üretime hız kazandırmak isteyen TSMC'nin ortaklarından Qualcomm ve NVIDIA'nın buna rağmen üretimi farklı şirketlere kaydırdığı belirtiliyor.

Digitimes tarafından verilen habere göre NVIDIA, hali hazırda sipariş ettiği yongaların üretimini beklerken, sonraki partiler için Samsung'un 28nm üretim bandında örnekleme sürecine başladı. 

Qualcomm'un ise daha önce siparişin bir kısmını United Microelectronics firmasına kaydırdığı bildirilmişti. Firma S4 platformunda sıkıntı yaşamamak için Globalfoundries firmasını da ortak listesine ekledi ve ek kapasite talep etti.

Kaynaklar, geçen yıl son çeyreğe göre, bu yıl ilk çeyrekte sipariş edilen 28nm yongaların 5 kat artış gösterdiğini ve üreticilerin bu yüzden acil olarak kapasite artırımı çalışmalarına başladığını vurguluyor. Ancak TSMC firmasının gelecek yıl ilk çeyreğe kadar üretim bandında istenen artışı yakalayamayacağının altı çiziliyor.

Şimdilik alınan tedbirler nedeniyle 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongaların üretiminde ve bunları kullanan NVIDIA ve Qualcomm gibi firmaların ürünlerinde bir gecikme yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Ancak yıl sonuna doğru hem grafik kartı hem mobil işlemcilere olan talep katlanarak artacak. Bu da üretimin yetişmemesi ihtimalini doğurabilir.

http://www.digitimes.com/news/a20120416PD214.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
easymen 7 yıl
halen tr bile 680gtx lere doymuş değil dünya gelelinde de durum böyle gibi belki bu adımlardan sonra durum değişir.Belkide 6xx serisinin genişlemememsinin esas nedeni budur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Yeni nesil teknolojilerde, evet gerçekden 28nm'lik üretime ihtiyac var ama neyseki sorunu farklı ççözümlerle halletmişler.. Başda Nvidia için sıkıntıydı, yada biz öyle sandık :) Adamlar bizden daha çok düşünüyor donanımlarını tabi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krabu 7 yıl
yapmayın allah aşkına koskoca NVIDIA Qualcomm gibi dev firmalar tüm işlerini TSMC ye mi bağladı yanı oldu paşam.. Hem ortada böyle bir sıkıntı varsa eminim ki bu iş en az 1 yıl öncesinden belli olmuştur bu süre zarfında çok rahat üretimini arttırabilirdi. Bunlar bahane değil 28nm üretim yapan başka fabrikalar da illaki vardır bu üretimi oraya kaydırmak çok mu zor? Bu olay sadece 1500 liralık ekran kartlarının, 2000 lirayı bulan telefonların bahanesidir...Hadi hayırlı tıraşlar ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bykaanx 7 yıl
@Krabu

Üretimi farklı firmalara da kaydırmışlar zaten ama kaydıran TSMC yaptıran şirketler değil. Neden sadece TSMC onu anlamış değilim. Teknoloji bitiricek bizi sonumuz hayır olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VokalAnestezi 7 yıl
Bence AMD'de aynı şeyi yapmalı Adamlar hacimli üretim yapamıyor telef oluyor üretilenler bu da fiyatlara yansıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
Iyi yapilmis TSMC de de hep sorun hep sorun yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
tek firmaya bağlı kalmak kötü bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SLaYeR KiNG 7 yıl
bu beceriksizler yüzünden belki de piyasada gtx680 yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
sahafiec

zaten tek bir firmaya bukadar yoğun odaklanmak fazlasıyla tehlike ve rsik teşkil ediyor, o firma TSMC bile olsa.


TSMC bildim bileli sorunlu. o yüzden o firma tsmc bile olsa demek biraz yanlış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beatlerym 7 yıl
nerden geliyo bu kadar ham madde .. geri dönüşüm kampanyası başlatsalar bari..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 7 yıl
zaten tek bir firmaya bukadar yoğun odaklanmak fazlasıyla tehlike ve rsik teşkil ediyor, o firma TSMC bile olsa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2490 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, globalfoundries ve
4 etiket daha qualcomm samsung tsmc nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim