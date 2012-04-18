Qualcomm ve NVIDIA'nın 28nm üretimini farklı firmalara kaydırdığı belirtiliyor

Aralarında NVIDIA, Qualcomm, AMD gibi firmaların bulunduğu pek çok teknoloji devinin 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarının üretimini üstlenen Tayvanlı TSMC firmasının bir süredir sıkıntı yaşadığı ve henüz büyük partilerin üretimine başlayamadığı bir süredir gündemde.





26 Nisan'da ek tesislerin açılışıyla üretime hız kazandırmak isteyen TSMC'nin ortaklarından Qualcomm ve NVIDIA'nın buna rağmen üretimi farklı şirketlere kaydırdığı belirtiliyor.





Digitimes tarafından verilen habere göre NVIDIA, hali hazırda sipariş ettiği yongaların üretimini beklerken, sonraki partiler için Samsung'un 28nm üretim bandında örnekleme sürecine başladı.





Qualcomm'un ise daha önce siparişin bir kısmını United Microelectronics firmasına kaydırdığı bildirilmişti. Firma S4 platformunda sıkıntı yaşamamak için Globalfoundries firmasını da ortak listesine ekledi ve ek kapasite talep etti.





Kaynaklar, geçen yıl son çeyreğe göre, bu yıl ilk çeyrekte sipariş edilen 28nm yongaların 5 kat artış gösterdiğini ve üreticilerin bu yüzden acil olarak kapasite artırımı çalışmalarına başladığını vurguluyor. Ancak TSMC firmasının gelecek yıl ilk çeyreğe kadar üretim bandında istenen artışı yakalayamayacağının altı çiziliyor.





Şimdilik alınan tedbirler nedeniyle 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongaların üretiminde ve bunları kullanan NVIDIA ve Qualcomm gibi firmaların ürünlerinde bir gecikme yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Ancak yıl sonuna doğru hem grafik kartı hem mobil işlemcilere olan talep katlanarak artacak. Bu da üretimin yetişmemesi ihtimalini doğurabilir.