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Qualcomm ve Nokia yeni yol haritası üzerinde çalışıyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia yeni tanıttığı Windows Phone 7 modelleri ile yeni bir pazara doğru yelken açarken elindeki tüm kozları da oynamaya devam ediyor. 

Lumia 800 adlı 3.7 inçlik Windows Phone 7 modelinde Nokia 1.4GHz hızında çalışan Qualcomm üretimi Snapdragon MSM8255 model tek çekirdekli işlemci kullanıyor. Qualcomm CDMA Avrupa sorumlusu Enrico Salvatori, bir röportajda Nokia ile önemli bir ortaklık yaptıklarını, Lumia 800'ün gelecekte piyasaya sürülecek yüksek özellikli cihazlar üretmek için yapılan bu ortaklığın başlangıcı olduğunu belirtti.

Nokia ile uzun bir ortaklık sürecine giren Qualcomm mobil pazarın en etkili döneminde olduğuna ve bu ortaklığın çok başarılı olacağına inanıyor. Nokia ve Qualcomm ilk modelleri altı aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardı.

Microsoft'un mobil işletim sistemi çok büyük fırsatlar sunuyor ancak bu Qualcomm'un tek bir platforma odaklanacağı anlamına gelmiyor. Qualcomm'un ana bakış açısı tüm ekosistemleri desteklemek üzerine kurulu.

Qualcomm sonraki aylarda 28nm fabrikasyon mimarisini temel alan ve 2.5GHz hızına çıkabilen Snapdragon S4 serisi işlemcilerini ve yeni Adreno grafik birimlerini piyasaya sunacak. Nokia'nın gelecek yıl piyasaya süreceği telefonları da muhtemelen bu işlemci serisinden güç alacak. Ancak diğer akıllı telefon üreticilerinin de aynı tarzda işlemcileri kullanacağı düşünüldüğünde tüketiciye sunulacak hizmetler ve fonksiyonlar daha fazla öne çıkacak.

Qualcomm ve Nokia, 2008 yılında patent ihlali nedeniyle birbirlerine karşı uzun süre hukuk mücadelesi vermişti. 

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haymatloshan 7 yıl en beğenilen
Nokia'nın zaten esnek ekran,nanoteknoloji destekli telefon (konsept çalışmaları da mevcut zaten) gibi çalışmaları var yıllardır.Nokia'ya ya laf ediyoruz lakin çok sağlam bir geri dönüş yapabilir gibime geliyor.
research.nokia.com/...
Çalışmaları ve gelecek hedeflerinin bulunduğu bir sitesi de var zaten.
Yol açık,yola çık Nokia : D
Nokia'nın zaten esnek ekran,nanoteknoloji destekli telefon (konsept çalışmaları da mevcut zaten) gibi çalışmaları var yıllardır.Nokia'ya ya laf ediyoruz lakin ç...
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Luc4sHood 7 yıl
silver021
o kıvrılabilen ekranlarıda samsungun amoled ekran tipleri dahilinde yapabilir ancak. bunuda yazınız bir köşenize. nokia bitti geber artık nokiaaa !!!! :)

Yıl 2011 hala Nokia'nın batacağını düşünenler var....
silver021o kıvrılabilen ekranlarıda samsungun amoled ekran tipleri dahilinde yapabilir ancak. bunuda yazınız bir köşenize. nokia bitti geber ar...
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K_Spartakus 7 yıl
sahiden , Qualcomm htcnin en önemli hissedarlarından birisi değilmiydi ?
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mert1907 7 yıl
Ben OS nedir ilk Symbian la öğrendim.O zamanlar elimde 3660 vardi ve ralli oyunu oynamak bile o kadar zevk veriyorduki.Nedendir bilemiyorum ama Symbian bana her zaman çekici gelmiştir.Tamam bazen yavaş ve takılldığı doğrudur ancak son çıkan Anna ve Belle ile performansı hiçte fena değil.Kısacası şu anda bile piyasada en çok kullanılan sistemler arasında ve sadece performansı optimize edilse ve donanıma biraz daha uygun hale getirilse yeter.Not:Şu anda bada 2.0 kullanıyorum.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
yha bir şey sorucam yılda 365milyon telefon satıyor ve hala net karı çok yüksek olan bir firmanın batma olasılığı normal şartlarda 0dır yha bırakın artık şu nokia batı şafların nokia nıh dünya çapında çok yüksek bir kullanıcı kitlesi var
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senatorlines 7 yıl
Bu Nokia düşmalarına soruyorum Samsung sizin babanızın oğlu mu?
Anroid'e ve Qualcomm'a senelerden beri yaltaklanıyor piyasayı ele geçirmek için!
Zaten büyük elektronikçi de, piyasada tekel oluşturmak istiyor, bırakın Nokia da, HTC de....Sony de olsun piyasada iyi ürün-rekabet ve çeşit olsun!
Nokia da bitmesin!
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furkant1 7 yıl
Diğer cihazlarla kapışabilecek seviyede fiyat/performans ürünleri yaparsa tekrar yükselişe geçebilir, ama fiyatları fazla düşük tutacağını sanmıyorum.
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ErTuFx 7 yıl
Bu sene tanittiklari bir örnek youtube.com/...
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haymatloshan 7 yıl
Nokia fazla yabana atılacak gibi durmuyor.Prototip olarak esnek ekranlı telefonu şu an mevcut,geliştirme faaliyetleri de devam ediyor.Şunu da belirtmek isterim ki çalıştığı üniversiteler hatırı sayılır yerler.Kötüye giden şöhretini yıkıp 2-3 yıla kadar güçlenecektir.
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OvernightSensation 7 yıl
bence nokia connecting people yerine deceiving people demeli sloganına.
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Confusion 7 yıl
son döneme kadar müşterilerine tarihi geçmiş symbianla çalışan yüksek fiyatlı basit modeller satmaya çalışan Nokia rakipleri karşısında son derece geride ve çaresiz kaldı.

Ancak tabi hala marka avantajı ile birşeyler yapması mümkün
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SystemApps 7 yıl
Microsoft'un mobil işletim sistemi çok büyük fırsatlar sunuyor ancak bu Qualcomm'un tek bir platforma odaklanacağı anlamına gelmiyor.


zaten nokianın da sadece Qualcomm'a odaklanma gibi bir niyetide yok

bknz:
http://resim.donanimhaber.com/m_54224532/mpage_1/f_/key_//tm.htm#54224532
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Luc4sHood 7 yıl
silver021
o kıvrılabilen ekranlarıda samsungun amoled ekran tipleri dahilinde yapabilir ancak. bunuda yazınız bir köşenize. nokia bitti geber artık nokiaaa !!!! :)

Yıl 2011 hala Nokia'nın batacağını düşünenler var....
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