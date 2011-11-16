Qualcomm ve Nokia yeni yol haritası üzerinde çalışıyor

Nokia yeni tanıttığı Windows Phone 7 modelleri ile yeni bir pazara doğru yelken açarken elindeki tüm kozları da oynamaya devam ediyor.





Lumia 800 adlı 3.7 inçlik Windows Phone 7 modelinde Nokia 1.4GHz hızında çalışan Qualcomm üretimi Snapdragon MSM8255 model tek çekirdekli işlemci kullanıyor. Qualcomm CDMA Avrupa sorumlusu Enrico Salvatori, bir röportajda Nokia ile önemli bir ortaklık yaptıklarını, Lumia 800'ün gelecekte piyasaya sürülecek yüksek özellikli cihazlar üretmek için yapılan bu ortaklığın başlangıcı olduğunu belirtti.





Nokia ile uzun bir ortaklık sürecine giren Qualcomm mobil pazarın en etkili döneminde olduğuna ve bu ortaklığın çok başarılı olacağına inanıyor. Nokia ve Qualcomm ilk modelleri altı aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardı.





Microsoft'un mobil işletim sistemi çok büyük fırsatlar sunuyor ancak bu Qualcomm'un tek bir platforma odaklanacağı anlamına gelmiyor. Qualcomm'un ana bakış açısı tüm ekosistemleri desteklemek üzerine kurulu.





Qualcomm sonraki aylarda 28nm fabrikasyon mimarisini temel alan ve 2.5GHz hızına çıkabilen Snapdragon S4 serisi işlemcilerini ve yeni Adreno grafik birimlerini piyasaya sunacak. Nokia'nın gelecek yıl piyasaya süreceği telefonları da muhtemelen bu işlemci serisinden güç alacak. Ancak diğer akıllı telefon üreticilerinin de aynı tarzda işlemcileri kullanacağı düşünüldüğünde tüketiciye sunulacak hizmetler ve fonksiyonlar daha fazla öne çıkacak.





Qualcomm ve Nokia, 2008 yılında patent ihlali nedeniyle birbirlerine karşı uzun süre hukuk mücadelesi vermişti.