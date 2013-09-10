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Qualcomm, yapılan anlaşma sonucunda Formula E serisinin resmi teknoloji ortağı oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Qualcomm, yapılan anlaşma sonucunda Formula E serisinin resmi teknoloji ortağı oldu

Mobil işlemci pazarının devlerinden Qualcomm, %100 elektrik ile çalışan araçların yer aldığı Formula E serisinin resmi teknoloji ortağı olduğunu resmen açıkladı.
Standart Formula 1 dünya şampiyonası benzeri bir yapıda hazırlanan ancak yarış için üretilen araçların %100 elektrik ile çalışmasıyla farklılaşan FIA Formula E serisi, önümüzdeki yıl 10 farklı şehirde yapılacak sokak yarışları ile başlayacak. Bu seriye resmi teknoloji ortağı olarak giriş yapan Qualcomm, bu yeni yarış fenomenine HALO (WEVC / Wireless Electric Vehicle Charging) ismini verdiği kablosuz şarj teknolojisini de dahil edecek. Prototip aşamasındayken CES 2012 fuarında sergilenen sistem, yere ve araçların üzerine yerleştirilen bir plaka ile araçların rezonans manyetik indüksiyon tekniğiyle kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyabiliyor. Şarj konusunda oldukça esnek olarak hazırlandığı (Araçların yere yerleştirilen plaka üzerinde kesin bir açı ya da konumla durmasına gerek yok) ve yarış takımlarının ince ayarlar yapabilmesine izin verebildiği belirtilen sistem, ilk sezonda güvenlik araçları üzerinde, diğer sezonlarda ise bütün araçlar üzerinde aktif olarak kullanılacak.

Ayrıca Formula E bünyesine özel olarak hazırladığı arttırılmış gerçekçilik uygulamaları ile farklı bir hava katmayı amaçlayan Qualcomm, yarış takipçilerinin cihazları üzerinde yer alan kameralar ile pist üzerinden anlık olarak her türlü bilgiyi alabilmelerinin önünü açacak. 2014 Eylül ayında resmen başlayacak Formula E serisi hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyerek, bu yeni yarış macerasının sunacağı deneyimi ayrıntılı olarak görebilirsiniz.


http://www.ubergizmo.com/2013/09/qualcomm-formula-e-halo-ev-cars/ Yorum Yaz
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Lockheed 6 yıl en beğenilen
İnsanlar Formula'ya araçların sesi için gidiyor. Bunların sesi yok :)
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blk 6 yıl
o nasıl bir ses öyle. bir an için atari de oynadığım formula ya gittim geldim.
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aod.xTA26 6 yıl
Araç sesini duyunca aklıma Re-Volt geldi :D
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mesincır 6 yıl
Sesi şarjlı matkap gibi

Neyse lazımdı böyle birşey. Darısı motorsikletlerin başına.
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itachi237 6 yıl
bu ne biçim şöför lan ?
aracı yapan mühendis geçmiş herhalde direksiyona.
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bwhiteshark 6 yıl
Bizim apartman kapısı daha güzel ses çıkartıyo :d
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DaRKFoRCeS 6 yıl
çevre için güzel gelişmeler bunlar.
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GokhanMaths 6 yıl
sesi ayarlarlar gerçekten bile iyi olur böyle bir yarış gerekliydi bence
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Lockheed 6 yıl en beğenilen
İnsanlar Formula'ya araçların sesi için gidiyor. Bunların sesi yok :)
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giogo 6 yıl Lockheed
Lockheed

İnsanlar Formula'ya araçların sesi için gidiyor. Bunların sesi yok :)

Yapay ses eklerler olur biter.Ki zaten yeni uretilen elektirikli arabalarada yapay ses ekliyorlar.Kaza oranlari dussun diye.
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TEOG Master 6 yıl Lockheed
Lockheed
İnsanlar Formula'ya araçların sesi için gidiyor. Bunların sesi yok :)


gerçekten de öyle
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