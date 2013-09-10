Qualcomm, yapılan anlaşma sonucunda Formula E serisinin resmi teknoloji ortağı oldu





Mobil işlemci pazarının devlerinden Qualcomm, %100 elektrik ile çalışan araçların yer aldığı Formula E serisinin resmi teknoloji ortağı olduğunu resmen açıkladı.

Standart Formula 1 dünya şampiyonası benzeri bir yapıda hazırlanan ancak yarış için üretilen araçların %100 elektrik ile çalışmasıyla farklılaşan FIA Formula E serisi, önümüzdeki yıl 10 farklı şehirde yapılacak sokak yarışları ile başlayacak. Bu seriye resmi teknoloji ortağı olarak giriş yapan Qualcomm, bu yeni yarış fenomenine HALO (WEVC / Wireless Electric Vehicle Charging) ismini verdiği kablosuz şarj teknolojisini de dahil edecek. Prototip aşamasındayken CES 2012 fuarında sergilenen sistem, yere ve araçların üzerine yerleştirilen bir plaka ile araçların rezonans manyetik indüksiyon tekniğiyle kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyabiliyor. Şarj konusunda oldukça esnek olarak hazırlandığı (Araçların yere yerleştirilen plaka üzerinde kesin bir açı ya da konumla durmasına gerek yok) ve yarış takımlarının ince ayarlar yapabilmesine izin verebildiği belirtilen sistem, ilk sezonda güvenlik araçları üzerinde, diğer sezonlarda ise bütün araçlar üzerinde aktif olarak kullanılacak.





Ayrıca Formula E bünyesine özel olarak hazırladığı arttırılmış gerçekçilik uygulamaları ile farklı bir hava katmayı amaçlayan Qualcomm, yarış takipçilerinin cihazları üzerinde yer alan kameralar ile pist üzerinden anlık olarak her türlü bilgiyi alabilmelerinin önünü açacak. 2014 Eylül ayında resmen başlayacak Formula E serisi hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyerek, bu yeni yarış macerasının sunacağı deneyimi ayrıntılı olarak görebilirsiniz.





http://www.ubergizmo.com/2013/09/qualcomm-formula-e-halo-ev-cars/