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Qualcomm yeni Snapdragon S4 yongada sistemin ayrıntılarını paylaştı

7 yıl
4,9b
1
27
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işlemci piyasası hiç olmadığı kadar hareketli günler yaşıyor. NVIDIA, Samsung ve Texas Instruments firmaları 4 çekirdekli ve yüksek performanslı ARM tabanlı yongalarını yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor. 4 çekirdekli işlemci barındıran bazı modeller ile ilgili dedikodular internette dolaşıyor.

Diğer bir mobil işlemci devi Qualcomm da yeni nesil Snapdragon ürünlerini bir bir tanıtıyor. Daha önce ortaya çıkan yol haritasında performansa göre Snapdragon ailesinde S1, S2 şeklinde işlemci numaralandırmasıyla karşılaşmıştık. En üst seviye grup olan S4 yongada sistem hakkında Qualcomm resmi bilgileri basınla paylaştı.

S4 yongada sistemi Krait CPU tasarımı ve Adreno 225 grafik birimi ile birlikte yeni bir 28nm üretim mimarisini temel alıyor. 28nm mimarisi daha küçük bileşenler, daha az enerji tüketimi ve gelişmiş ısıl performans sağlıyor. 

Krait CPU tasarımı ise şimdiki Scorpion CPU tasarımından yüzde 60 daha fazla performans gösteren ve 1.5. GHz - 2.5GHz arasında değişen hızlar sunan yeni bir işhattı mimarisi sunuyor. S4 yongada sisteminin temel aldığı CPU mimarisi de bu.

Adreno 225 grafik birimi şu anki Adreno 220 modelinden yüzde 50 daha fazla performans sağlarken Windows 8 için DirectX 9.3, OpenGL ES 1.1 ve 2.0 desteği de sunuyor. Saniyede 125 milyon üçgen işleyebilirken 30fps hızında 1080p videolara destek veriyor.

S4 yongada sistemi MSM8960 modeli ile piyasaya girecek. Bu model 700 MHz - 2600 MHz arasında tüm bilinen frekanslara destek sağlayacak multi mod kapasitesi sunacak. Bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyor. 100 Mbps'ye kadar Kategori 3 LTE ve 42Mbps'ye kadar Kategori 24 HSPA+ veri bağlantısı kullanırken, EV-DO Rev. B, 1 x Advanced ve TD_SCDMA ile GSM, GPRS ve EDGE bağlantılarına da ev sahipliği yapacak.
S4 yongada sistem çift çekirdek üzerinde çalışırken hızları 1.5GHz ve1.7GHz arasında değişiyor. 

Navigasyon tarafında ise GPS ve Rus uydu takip sistemi GLONASS simültane olarak çalışabilecek. Bunun yanında Bluetooth, WiFi, FM radyo ve NFC modülü de entegre olarak gelecek.

S4 yongada sistemi örnekleri üretici firmalara gönderilmeye başlandı. 2012 yılında mobil performans savaşı bizleri bekliyor.

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FlyingUnderpants 7 yıl
2 çekirdek ile 4 çekirdeğin mobil adaptasyonu arasında sadece 1 yıl olacak.
çok çok hızlı bir gelişim.
apple ve android marketlerdeki oyunlar şimdilik basit, commodore64 kıvamında.
ancak işlemcilerin 4 çekirdek olmasıyla ve gpu performanslarının artmasıyla playstation ayarında oyunlar oynayabileceğiz yakın gelecekte.
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LORDTEK 7 yıl
OpenGL ES 1.1 ve 2.0 desteği de sunuyor.
ES 2.0 zaten 1.1'i içeriyor ki! (içermiyor mu yoksa?)
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NuKe_MaNia 7 yıl
arm üreticilerine cesaret geldi patır patır çıkartıyorla bakalım eskiden de böyle olsalardı ya
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manyakurt 7 yıl
veto1214
SystemApps
veto1214
SystemApps
mobile prof.
veto1214 Adresi 205 bile yetinirken bence pil tüketimine yönelmeleri hgerek
Adreno 205 değilmiydi o yahu.
kapı numarasından bahsediyor
Xperia NEO T9 saolsun çok guzel iş çıkarıyor

adrenonun t9da olmaması çok da anormal değil bence
Battlefield yazıom hikaye yazıo çok norml bencede

ikinizde aynı şeyden bahsediyorsunuz şu anda farkındasınız değil mi ?
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veto1214 7 yıl manyakurt
manyakurt

veto1214

SystemApps
veto1214
SystemApps
mobile prof.
veto1214 Adresi 205 bile yetinirken bence pil tüketimine yönelmeleri hgerek
Adreno 205 değilmiydi o yahu.
kapı numarasından bahsediyor
Xperia NEO T9 saolsun çok guzel iş çıkarıyor

adrenonun t9da olmaması çok da anormal değil bence
Battlefield yazıom hikaye yazıo çok norml bencede


ikinizde aynı şeyden bahsediyorsunuz şu anda farkındasınız değil mi ?


Farkındaysan Bencede yazdım
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veto1214 7 yıl
Adresi 205 bile yetinirken bence pil tüketimine yönelmeleri hgerek
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Mobile Prof. 7 yıl
veto1214

Adresi 205 bile yetinirken bence pil tüketimine yönelmeleri hgerek

Adreno 205 değilmiydi o yahu.
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sahoron 7 yıl
Güzel güzel :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Ben esas Ti OMAP5 i çok merak ediyorum.
Ne zaman çıkacak acaba? Veya bi tanıtım falan bir şeyler yapsalar da ağzımızın suyu aka aka baksak...
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sundancer 7 yıl
sanırım galaxy 3 e bu yongadan koyacaklarmış..bu kadar çok şeyi tek yongada topladılarsa daha ince bir telefonla karşılaşabiliriz..şuanda bende galaxy 2 var ve çok memnunum..ama galaxy 3 ü de almak istiyorum:)bagımlılık yaptı bu telefon endustrisi bende:)
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YasinCC 7 yıl
Nvidia tegra 3 den hızlı olduğunu hep söylüyor ama kanıt yok :D
Ben aslında mobil sevmem pek alman usülü severim büyük kaslı ağır dayanıklı :D
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alibotan 7 yıl
Anlasilan 2012 de nm bakimindan pc islemcilerini yakalacaklar cok iyi..
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Batuist 7 yıl
çipin üzerinde yok yok.. gps fm radyo bağlantılar vesaire herbirşey tek çipte.. ve hepsinin 28nm ile sunuluyor olması ise ayrı bir avantaj..
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