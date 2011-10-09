Qualcomm yeni Snapdragon S4 yongada sistemin ayrıntılarını paylaştı

Mobil işlemci piyasası hiç olmadığı kadar hareketli günler yaşıyor. NVIDIA, Samsung ve Texas Instruments firmaları 4 çekirdekli ve yüksek performanslı ARM tabanlı yongalarını yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor. 4 çekirdekli işlemci barındıran bazı modeller ile ilgili dedikodular internette dolaşıyor.





Diğer bir mobil işlemci devi Qualcomm da yeni nesil Snapdragon ürünlerini bir bir tanıtıyor. Daha önce ortaya çıkan yol haritasında performansa göre Snapdragon ailesinde S1, S2 şeklinde işlemci numaralandırmasıyla karşılaşmıştık. En üst seviye grup olan S4 yongada sistem hakkında Qualcomm resmi bilgileri basınla paylaştı.





S4 yongada sistemi Krait CPU tasarımı ve Adreno 225 grafik birimi ile birlikte yeni bir 28nm üretim mimarisini temel alıyor. 28nm mimarisi daha küçük bileşenler, daha az enerji tüketimi ve gelişmiş ısıl performans sağlıyor.





Krait CPU tasarımı ise şimdiki Scorpion CPU tasarımından yüzde 60 daha fazla performans gösteren ve 1.5. GHz - 2.5GHz arasında değişen hızlar sunan yeni bir işhattı mimarisi sunuyor. S4 yongada sisteminin temel aldığı CPU mimarisi de bu.





Adreno 225 grafik birimi şu anki Adreno 220 modelinden yüzde 50 daha fazla performans sağlarken Windows 8 için DirectX 9.3, OpenGL ES 1.1 ve 2.0 desteği de sunuyor. Saniyede 125 milyon üçgen işleyebilirken 30fps hızında 1080p videolara destek veriyor.





S4 yongada sistemi MSM8960 modeli ile piyasaya girecek. Bu model 700 MHz - 2600 MHz arasında tüm bilinen frekanslara destek sağlayacak multi mod kapasitesi sunacak. Bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyor. 100 Mbps'ye kadar Kategori 3 LTE ve 42Mbps'ye kadar Kategori 24 HSPA+ veri bağlantısı kullanırken, EV-DO Rev. B, 1 x Advanced ve TD_SCDMA ile GSM, GPRS ve EDGE bağlantılarına da ev sahipliği yapacak.

S4 yongada sistem çift çekirdek üzerinde çalışırken hızları 1.5GHz ve1.7GHz arasında değişiyor.





Navigasyon tarafında ise GPS ve Rus uydu takip sistemi GLONASS simültane olarak çalışabilecek. Bunun yanında Bluetooth, WiFi, FM radyo ve NFC modülü de entegre olarak gelecek.





S4 yongada sistemi örnekleri üretici firmalara gönderilmeye başlandı. 2012 yılında mobil performans savaşı bizleri bekliyor.