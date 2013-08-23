Qualcomm yeni bir benchmark standardının geliştirilmesine destek veriyor





Günümüzde mobil cihazların gücünü ortaya koymak adına sentetik test de denilen benchmark yazılımları oldukça popüler ve tüketici ilgisini çekmek konusunda sıkça başvurulan bir yol haline geldi.





Ancak benchmark testlerinin kolay manipüle edilme ihtimali ve bazı işlemci ailelerine öncelik verme gibi iddialar nedeniyle yongaseti tasarımcılarını çok da memnun etmiyor.





Bu bakımdan Berkeley Tasarım Teknolojileri firması - BDTI, yeni ve bağımsız bir kullanıcı tecrübesi oranlaması sunacak çalışmalar yapıyor. Hali hazırdaki mobil benchmark yazılımlarının gerçek kullanıcı tecrübesini ölçemediğine inanan BDTI, uygulama performansı, batarya ömrü, veri transfer hızı ve veri transfer gecikmesi gibi gerçek dünya ölçümlerini içerecek kullanıcı tecrübesi odaklı bir test ortaya çıkarmak amacında.





Qualcomm da BDTI tarafından başlatılan bu benchmark testi çalışmalarını destekleyeceğini duyurdu. Firma ayrıca gelişmelerin zamanında olduğunu da dile getirdi.





Karmaşık işlemlerden ziyade ortak senaryolara odaklanacak yeni standart ile ilgili başlangıç raporları yılın sonlarına doğru yayınlanacak ve 2014 yılı başlarında da kullanıma sunulacak.

http://www.qualcomm.com/media/blog/2013/08/16/mobile-benchmarking-turning-corner-user-experience