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Qualcomm yeni bir benchmark standardının geliştirilmesine destek veriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm yeni bir benchmark standardının geliştirilmesine destek veriyor

Günümüzde mobil cihazların gücünü ortaya koymak adına sentetik test de denilen benchmark yazılımları oldukça popüler ve tüketici ilgisini çekmek konusunda sıkça başvurulan bir yol haline geldi.

Ancak benchmark testlerinin kolay manipüle edilme ihtimali ve bazı işlemci ailelerine öncelik verme gibi iddialar nedeniyle yongaseti tasarımcılarını çok da memnun etmiyor. 

Bu bakımdan Berkeley Tasarım Teknolojileri firması - BDTI, yeni ve bağımsız bir kullanıcı tecrübesi oranlaması sunacak çalışmalar yapıyor. Hali hazırdaki mobil benchmark yazılımlarının gerçek kullanıcı tecrübesini ölçemediğine inanan BDTI, uygulama performansı, batarya ömrü, veri transfer hızı ve veri transfer gecikmesi gibi gerçek dünya ölçümlerini içerecek kullanıcı tecrübesi odaklı bir test ortaya çıkarmak amacında.

Qualcomm da BDTI tarafından başlatılan bu benchmark testi çalışmalarını destekleyeceğini duyurdu. Firma ayrıca gelişmelerin zamanında olduğunu da dile getirdi.

Karmaşık işlemlerden ziyade ortak senaryolara odaklanacak yeni standart ile ilgili başlangıç raporları yılın sonlarına doğru yayınlanacak ve 2014 yılı başlarında da kullanıma sunulacak.

http://www.qualcomm.com/media/blog/2013/08/16/mobile-benchmarking-turning-corner-user-experience Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 6 yıl
Işlemci üreten firmaların bu benchmarklara karışmamasi gerekir çünkü karışırlarsa işlemcileri hile ile daha yüksek puanlar alabilir. Intelde öyle olmuştu. Ancak daha sonra program düzeltildi..
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gun 6 yıl
Benchmark oldukça karışık bir süreç bir firmanın desteklemeside çok birşey ifade etmiyor. 3DMark gibi bir yazılımda yüksek skor alan bilgisayarlar gerçekte o kadar güçlü olmayabiliyorlar.
Her yazılım farklı bir deneyim çipler için. O yüzden kullanılan yazılımların hepsinin test programlarınında içlerine gömülü olması gerek.
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