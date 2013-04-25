Qualcomm, yılın ilk çeyreğinde 6.12 milyar dolar gelir elde etti





ARM tabanlı mobil işlemci ve iletişim yongaları alanında dünya devlerinden olan Qualcomm, yılın ilk çeyreğine denk gelen 2013 mali yıl ikinci çeyrek istatistiklerini teknoloji dünyası ile paylaştı.





Rapora göre yılın ilk çeyreğinde 6.12 milyar dolar gelir elde edilirken, yıl bazında yüzde 24, çeyrek bazında yüzde 2 oranında artış kaydedildi. Faaliyet karı 1.88 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 24 artarken, net gelir de 1.87 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 16 artış gösterdi.





Firma nakit birikimine bu çeyrek 2.22 milyar dolar eklenirken, haissedarlara ise toplamda 431 milyon dolar ödeme yapıldı. Hisse başı kazanç 1.06$ oldu.





Bu çeyrekte firma 173 milyon MSM yongası sevk ederken, Aralık ayında bu yongaları taşıyan toplam cihaz satışı 61.1 milyar dolar oldu. 3G/4G yongaları taşıyan cihaz sevkiyatı ise 279-283 milyon ünite arasında gerçekleşti.





Çeyrek gelirlerindeki artış firmanın yıl genelindeki mali beklentilerini de yükseltti. Firmanın yıl bazında gelir beklentisi 24-25 milyar dolar olurken, yıl bazında yüzde 26 artış tahmin ediliyor.

http://www.qualcomm.com/connect/investor-relations