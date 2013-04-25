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Qualcomm, yılın ilk çeyreğinde 6.12 milyar dolar gelir elde etti

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, yılın ilk çeyreğinde 6.12 milyar dolar gelir elde etti

ARM tabanlı mobil işlemci ve iletişim yongaları alanında dünya devlerinden olan Qualcomm, yılın ilk çeyreğine denk gelen 2013 mali yıl ikinci çeyrek istatistiklerini teknoloji dünyası ile paylaştı.

Rapora göre yılın ilk çeyreğinde 6.12 milyar dolar gelir elde edilirken, yıl bazında yüzde 24, çeyrek bazında yüzde 2 oranında artış kaydedildi. Faaliyet karı 1.88 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 24 artarken, net gelir de 1.87 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 16 artış gösterdi. 

Firma nakit birikimine bu çeyrek 2.22 milyar dolar eklenirken, haissedarlara ise toplamda 431 milyon dolar ödeme yapıldı. Hisse başı kazanç 1.06$ oldu.

Bu çeyrekte firma 173 milyon MSM yongası sevk ederken, Aralık ayında bu yongaları taşıyan toplam cihaz satışı 61.1 milyar dolar oldu. 3G/4G yongaları taşıyan cihaz sevkiyatı ise 279-283 milyon ünite arasında gerçekleşti. 

Çeyrek gelirlerindeki artış firmanın yıl genelindeki mali beklentilerini de yükseltti. Firmanın yıl bazında gelir beklentisi 24-25 milyar dolar olurken, yıl bazında yüzde 26 artış tahmin ediliyor. 

http://www.qualcomm.com/connect/investor-relations Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl
s4 pro'da bekledi bekledi tam çıkış yaptı ,bir ara o kadar çok s4 pro ve 600 platformlarını kullanan cihaz tanıtıldı ki piyasada tekel olacaktı neredeyse.
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hollowman_ 6 yıl
Karlılığa bak dehşet. Donanım üreten firmalar, telefon üretenlerden daha karlı gibi. istisnası samsung ve apple. biri donanımını kendi üretiyor diğeride imaj fiyat yapıyor. Ama bir LG nin, HTC nin milyar dolarlık satışları sonucu karlılığı yerlerde sürünüyor.
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mk2kill 6 yıl
texas instruments in mobil cihaz pazarından çekilmesi çok kötü oldu. yeni gelck TI omap lar cok performanslıydı kagıt üzerinde. artık samsung ve quallcomun borusu öter . nvidia tegra 4 de fos çıkarsa quallcom alır basını yurur cunku samungda exynoslar anca kendine yetiştiriyor.
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Guest 6 yıl
yeni işlemciler çıkarken malesef güç verimliliği yeterince artırılamıyor. PC işlemcilerine bakıyorsunuz, özellikle notebook işlemcilerinde geçen yıllarda ciddi performans artışına rağmen her yeni modelde güç verimliliği de artıyor. ya ARM'de bir sıkıntı var ya da bu mimariyle işlemci üretenler performans konusunda aceleci davranıyor. eskiden 2000 mah batarya olunca müthiş diyorduk bugün burun kıvırıyoruz.
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V4LKyR 6 yıl
Kaçınılmaz sonuç, helal olsun Qualcomm'a. Akıllı telefon piyasasının yarısından fazlasını elinde bulundurursan böyle bir başarı elde edersin işte.
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talerk 6 yıl
quallcom islemcileri genel itibari ile iyi ama performans bazında bir Exynos değil bence
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