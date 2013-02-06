Qualcomm yöneticileri bu kez Tegra 4'ü hedef aldı





Kısa süre önce Samsung'un 8 çekirdekli Octa işlemcisini göz boyama olarak niteleyen Qualcomm patronu Paul Jacobs'ta sonra bu kez de pazarlama şefi Anand Chandrasekher, bir röportajdaTegra 4 ile ilgili açıklamalarda bulundu.





Chandrasekher, Snapdragon S4 Pro platformunun ticari olarak dağıtılan Tegra 3 çözümünden daha hızlı ve daha iyi olduğunu, Anandtech testlerinde göre de şu anda ticari olarak en hızlı Tegra çözümünden bile iki kat daha hızlı olduğunu vurguladı.





Chandrasekher, geçen yıl tabletlerde NVIDIA hakimiyeti olmasına rağmen, Snapdragon 600 ve 800 çözümleriyle bu yıl bunu değiştireceklerini, çünkü Tegra 4'ün çok yavaş ilerleyen bir sipariş sürecinin olduğunu sözlerine ekledi.





Qualcomm yöneticisi, Snapdragon 600 ile performans anlamında Tegra 4'ü geride bırakacaklarını, Snapdragon 800 serisi ile de daha da üstün bir pozisyona geleceklerine inanıyor. Chandrasekher'e göre Tegra 4'te ilginç görülen bir yenilik yok ve zaten Snapdragon S4 Pro ile sunulan pek çok şeyi sunuyor.





NVIDIA'nın mobil grafik gücüne de değinen Chandrasekher, bir dönem güçlü grafiklerin firmaya yardımcı olduğunu ancak artık kendi grafik çözümlerinin en iyisi olduğunu dünyanın anlamaya başladığını dile getirdi.





Şüphesiz bu yıl Exynos 5, Tegra 4 ve Snapdragon 600/800 arasında yaşanacak performans yarışı ve benchmark mücadelesine sık sık sahne olacak.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-CMO-disses-NVIDIA-we-clean-Tegra-4s-clock_id39515