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Qualcomm yöneticileri bu kez Tegra 4'ü hedef aldı

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm yöneticileri bu kez Tegra 4'ü hedef aldı

Kısa süre önce Samsung'un 8 çekirdekli Octa işlemcisini göz boyama olarak niteleyen Qualcomm patronu Paul Jacobs'ta sonra bu kez de pazarlama şefi Anand Chandrasekher, bir röportajdaTegra 4 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Chandrasekher, Snapdragon S4 Pro platformunun ticari olarak dağıtılan Tegra 3 çözümünden daha hızlı ve daha iyi olduğunu, Anandtech testlerinde göre de şu anda ticari olarak en hızlı Tegra çözümünden bile iki kat daha hızlı olduğunu vurguladı. 

Chandrasekher, geçen yıl tabletlerde NVIDIA hakimiyeti olmasına rağmen, Snapdragon 600 ve 800 çözümleriyle bu yıl bunu değiştireceklerini, çünkü Tegra 4'ün çok yavaş ilerleyen bir sipariş sürecinin olduğunu sözlerine ekledi.

Qualcomm yöneticisi, Snapdragon 600 ile performans anlamında Tegra 4'ü geride bırakacaklarını, Snapdragon 800 serisi ile de daha da üstün bir pozisyona geleceklerine inanıyor. Chandrasekher'e göre Tegra 4'te ilginç görülen bir yenilik yok ve zaten Snapdragon S4 Pro ile sunulan pek çok şeyi sunuyor.

NVIDIA'nın mobil grafik gücüne de değinen Chandrasekher, bir dönem güçlü grafiklerin firmaya yardımcı olduğunu ancak artık kendi grafik çözümlerinin en iyisi olduğunu dünyanın anlamaya başladığını dile getirdi.

Şüphesiz bu yıl Exynos 5, Tegra 4 ve Snapdragon 600/800 arasında yaşanacak performans yarışı ve benchmark mücadelesine sık sık sahne olacak.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-CMO-disses-NVIDIA-we-clean-Tegra-4s-clock_id39515 Yorum Yaz
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gFalcon 6 yıl en beğenilen Erasmus78
Erasmus78
Apple'in A7 sini sallayan yok herhalde. :D

Şuan piyasadaki en güçlü GPU A6X'te. Apple A serisi çiplerle kıyaslamıyorlar doğal olarak çünkü A serisi çipleri sadece Apple kullanıyor yani A7'yi pazarlama gibi bir stratejisi yok Apple'ın.
Erasmus78Apple'in A7 sini sallayan yok herhalde. :DŞuan piyasadaki en güçlü GPU A6X'te. Apple A serisi çiplerle kıyaslamıyorla...
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M@U 6 yıl
Qualcomm böyle laf attığına göre biraz tehlike var demektir. Tegra 4'ten şimdi bir şeyler bekler oldum.
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mkykadir 6 yıl
Bunlar hala performans derdinde. Mağazadaki oyunların çok üstün bir performans vaat etmesi hiç önemli değil zaten kullanılamayan bir performans olacak o. NVidia Tegra ile beraber dolu dolu özelleştirilmiş oyun da yanında gönderiyor, isterse Snapdragon 4 kat hızlı olsun ben onda o özelleştirilmiş oyunu oynayamayacağım için hiç bir değeri ve anlamı yok.
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hollowman_ 6 yıl
tegra 2 yi o kadar övdüler tırt çıktı. tegra 3 keza yine öyle oldu. şu kadar iyi performans bu kadar iyi performans, noldu o da tırt çıktı. adreno 320 nin şu an ki performansından gayet memnunum.
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Mr.Legend 6 yıl
Qualcomm'un rakibi Nvidia değil Samsung'dur. Tegra'yı tokatlamayan işlemci mi var. Bu büyük bir başarı değil, bence.

@Firaristt, hocam Nvidia, GeForce ULP kullanmıyor mu. Mali'ye mi geçmişler. Bir de en iyi GPU sıralaması nasıl şu anda. Pek bilgim yok. PowerVR SGX540> Mali T604> Adreno 320 > Mali 400 > Adreno 220 > PowerVR SGX540 diye mi gidiyor
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M@U 6 yıl
Qualcomm böyle laf attığına göre biraz tehlike var demektir. Tegra 4'ten şimdi bir şeyler bekler oldum.
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Firaristt 6 yıl
Tegra 4, S4 Pro'dan biraz daha iyi olacaksa ne anladım bu işten? Çünkü Exynos 5 ciddi şekilde daha hızlı. Nexus 10'da o çözünürlüğe rağmen bana mısın demiyor... T604Tegra 4Adreno 320 oluyor bu durumda. 600 serisi Tegra 4 ile T604 arasına yerleşir, 800 serisi de T604'ü geçer. Exynos 5 Octa ve Quad yine en tepede kalmaya devam eder. Öte yandan o dedikleri çipsetler ne zaman pazara sunulacak belli değil. Sene sonuna veya 3. çeyreğin ortasından önce pazara giremeyeceğini hesaba katarsak durum pek de değişmeyecek. Ha bu kadar gücü nerede kullanacağız o da ayrı bir mesele...
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KaleyDeskop 6 yıl
nvidia bu kadar reklam yatırımı olduktan sonra olmayan güçü varmış gibi gösterir hocam
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erci501 6 yıl
nasılda başarmış tegra3 ü geçmeyi. Nobel ödülünü hakettiler bence
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DH Misafiri 6 yıl
qualcomm çok fazla eleştiri yapmaya başladı yakında intelede yüklenir suanda kendilerini cok iyi gördükleri için çok rahat eleştri yapabiliyorlar ama sunu unutmamak gerekirki zamanında amd bir işlemci cıkratmıstı 4 çekirdekli intele yüklenmeye başladı hadi kozlarını göster diye intel ozaman bir işlemci çıkarttı amd yerin dibine girmişti yani işin özü qualcomm suanda amd'nin yaptığı hatayı yapıyor
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Rubisco 6 yıl
Krait'ın güç tüketimi A15'in çok gerisinde o yüzden endişe etmelerine gerek yok.
Üretim konusunda biraz rahata erdiler, tabi ki şimdi konuşacaklar. Taleplerin %50'ye kadar olan kısmı karşılanamazken nerdeydiniz ://
Tegra 3'ün esas avantajı 40nm olması, kolayca üretilebilmesi ve uzakdoğulu şirketlere göre PR'ının ve anlaşmalarının daha iyi olması idi.
Laf sokmak için elinde imkan varsa bunu kullanacaksın zaten bunda yanlış bi durum yok, herkez abartma / başkalarına laf atma konusunda bişeyler yapıyor.
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danGerfuLL 6 yıl
Boş konuşmuş Qualcomm yetkilisi. 28 nm üretim sürecindeki ilk Krait işlemcileri piyasaya zamanında süremediklerinden Tegra 3(40 nm) bu kadar pazar payı aldı; çünkü 40 nm üretim bandında bir problem yoktu ve siparişler zamanında yetişiyordu. Kraitler zamanında yetişseydi şimdi kendileri melez Krait(A9-A15 karışımı) yerine piyasa A15 işlemcileri sürecekti.

Kısacası, performans değerlendirmesi yapmıyorum; ancak pazarın ihtiyaç analizinden anlamıyor Qualcomm.
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Schevko 6 yıl
Qualcomm, Scorpion ( Cortex A8-A9 Melezi )ile saf Cortex-A9 chipsetlere karşı geride kalmıştı. Aynı durumun Krait ( Cortex A9-A15 Melezi ) ile saf Cortex A-15'lere karşı olmasından endişe ediyorlar herhalde...
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JohnLord 6 yıl
Erasmus78
Applein A7 sini sallayan yok herhalde. :D

Onu exynos sallıyıcak tesbih niyetine ;)
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