Qualcomm’a bir ceza da Güney Kore’den

Geçen yıl Çin’de rekabet kurallarını ihlal etmekten dolayı 1 milyar dolar tazminat cezasına çarptırılan Qualcomm’a bir darbe de Güney Kore’den geldi. Cezanın sebebi ise yine aynı.
Oyunu Adil Oynamıyor
Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Qualcomm, kritik önem sahip patentlerini sadece belirli müşterilere lisanslıyor ve lisanslama şartlarını da kanunlara uygun bir şekilde anlatmıyor. Ayrıca kendisinden yonga satın alan müşterilerinin patentlerini zorla lisansladığı ve üstelik adil olarak da kullanmadığı belirtiliyor.
Komisyon bu ihlallerinden dolayı Qualcomm’a 1.03 trilyon won yani yaklaşık 853 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Qualcomm ise bu kararı son derece haksız ve daha önce benzeri görülmemiş olarak yorumluyor. Firma Seul yüksek mahkemesine kararı temyiz edeceğini açıkladı. Güney Kore firma için önemli zira satışların yüzde 20’si bu pazarda gerçekleşiyor.
Qualcomm yonga setleri ile bilinse de lisanslama bölümü çok önemli işler yapıyor. Firmanın yıllık 6.5 milyar dolarlık faaliyet karının büyük kısmı lisanslama gelirlerinden elde ediliyor. Bu bakımdan da firma zaman zaman tekel olma amacıyla müşterilerine farklı davranabiliyor.Ayrıca Bkz. "Intel Core ailesi gidiyor yerine yeni bir mimari geliyor"
Güney Kore’deki hukuki sürecin sonunda Samsung ve LG gibi üreticilere avantaj sağlanabilr. Çin’deki sürecin sonunda Qualcomm, ülkedeki müşterilerine yönelik daha düşük oranlar uygulamayı kabul etmişti. Aynısı Güney Kore için de geçerli olursa üreticiler daha düşük fiyattan lisans satın alabilecek. Sürecin gidişatı önümüzdeki yıl belli olacak.
http://www.phonearena.com/news/They-grow-up-so-fast-Huawei-ships-10-million-P9-and-P9-Plus-phones-reaches-its-yearly-goal_id89451 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekrem bey haberin başlığını bir kere daha okusanız diyorum. "Adil Sınırların Dışı" ne demek, adil rekabet mi? Düzenleyici kuruluşların güdümü ne demek şirketleri düzenleyici kurumlar mı yönetiyor?
Haberin içinde daha düşük oranlar ne demek, bu oranın nesnesi ne? Daha düşük lisans bedeli mi? Yoksa satışlara bir oranlı bir lisans bedeli mi belirleniyor?
Haberi daha anlaşılır yazmak gerekir diye düşünmekteyim.
Adam yabancı sitelerden ilginc haberlere bakıyor elinden geldiğince Türkçeye çevirip koyuyor. Fazla bişey bekleme
Eskiden 4G Turkiye de yok diye tuketiciyi kandiriyorlardir ya simdi ?
Samsung a Turkiye den de yuklu cezalar kesilmeli .
Turkiye deki otorotide kurumlar nerde ?
Rusvet mi aliyorlar direk veya dolayli da susturluyorlar mi ne yillarca ?