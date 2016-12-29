Qualcomm’a bir ceza da Güney Kore’den

Geçen yıl Çin’de rekabet kurallarını ihlal etmekten dolayı 1 milyar dolar tazminat cezasına çarptırılan Qualcomm’a bir darbe de Güney Kore’den geldi. Cezanın sebebi ise yine aynı.

Oyunu Adil Oynamıyor

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Qualcomm, kritik önem sahip patentlerini sadece belirli müşterilere lisanslıyor ve lisanslama şartlarını da kanunlara uygun bir şekilde anlatmıyor. Ayrıca kendisinden yonga satın alan müşterilerinin patentlerini zorla lisansladığı ve üstelik adil olarak da kullanmadığı belirtiliyor.

Komisyon bu ihlallerinden dolayı Qualcomm’a 1.03 trilyon won yani yaklaşık 853 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Qualcomm ise bu kararı son derece haksız ve daha önce benzeri görülmemiş olarak yorumluyor. Firma Seul yüksek mahkemesine kararı temyiz edeceğini açıkladı. Güney Kore firma için önemli zira satışların yüzde 20’si bu pazarda gerçekleşiyor.

Qualcomm yonga setleri ile bilinse de lisanslama bölümü çok önemli işler yapıyor. Firmanın yıllık 6.5 milyar dolarlık faaliyet karının büyük kısmı lisanslama gelirlerinden elde ediliyor. Bu bakımdan da firma zaman zaman tekel olma amacıyla müşterilerine farklı davranabiliyor.

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Güney Kore’deki hukuki sürecin sonunda Samsung ve LG gibi üreticilere avantaj sağlanabilr. Çin’deki sürecin sonunda Qualcomm, ülkedeki müşterilerine yönelik daha düşük oranlar uygulamayı kabul etmişti. Aynısı Güney Kore için de geçerli olursa üreticiler daha düşük fiyattan lisans satın alabilecek. Sürecin gidişatı önümüzdeki yıl belli olacak.