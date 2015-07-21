Qualcomm'da bölünme rüzgarları

Bu yıl Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma problemleri nedeniyle üst seviye pazarda umduğunu bulamayan ve Samsung gibi büyük bir müşteriyi kaybeden Qualcomm, daha fazla ısınacak gibi görünüyor.





Wall Street Journal tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Snapdragon 810 başarısızlıkları, Çin'de tekel oluşturma iddiaları yüzünden ödenen milyar dolarlık tazminat ve aynı sebepten Avrupa'da başlayan soruşturma firmada bardağı taşırdı.





Yakın zamanda firmanın 4000 çalışanına kapıyı göstereceği ve büyük bir yeniden yapılanma sürecne gireceği belirtiliyor. Bu kapsamda mobil yongaseti bölümünün elden çıkarılması da gündemde.





Yıllardır mobil işlemcileri kesintisiz pazarın kaymağını yemeye devam eden Qualcomm, artık eskisi kadar mobil bölümden gelir elde edemiyor ve mobil bölüm firmayı yavaşlatıyor. Firma bağlantı yongaları ve lisanslama işlemlerinden asıl geliri elde ediyor. Daha önce de analiz uzmanlarının gelirleri düşen mobil yongaseti bölümünü elden çıkarması çağrısı yaptığını hatırlıyoruz.





Snapdragon yongasetlerini tasarlayan bölümün elden çıkarılması aslında Qualcomm'a büyük bir satış geliri getirmeyecek zira firmanın kasasında zaten 32 milyar dolar nakit birikim var. Ancak asıl amaç ağırlıklardan kurtularak borsada hisselere tavan yaptırmak ve böylece yatırımcıların da gönlünü almak. Zira bir aktivist gibi çalışarak firmayı eleştirmeye devam eden yatırımcılar mevcut.





Ancak bu noktada firmanın Snapdragon 820 yongasetine yaptığı yatırımlar hatıra geliyor. Yıl sonlarına doğru SD820 yongasetini piyasaya sürmeye hazırlanan Qualcomm'un beklentisi büyük ve Samsung'u bile yeniden kazanabilmeyi umut ediyor. Eğer işler istenildiği gibi giderse bölünme konusu belki hiç gündeme gelmeyebilir.





Ancak bunun için Qualcomm'un en geç Eylül-Ekim döneminde SD820 yongasetini hazır etmesi gerekiyor ki Xperia Z5, yeni Nexus telefonlar, LG G Pro 3, Xiaomi Mi5 gibi iddialı modellerin elden kaçırılmaması gerekli.

http://www.wsj.com/articles/qualcomm-to-conduct-strategic-review-may-consider-breakup-1437433878