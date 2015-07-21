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Qualcomm'da bölünme rüzgarları

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'da bölünme rüzgarları

Bu yıl Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma problemleri nedeniyle üst seviye pazarda umduğunu bulamayan ve Samsung gibi büyük bir müşteriyi kaybeden Qualcomm, daha fazla ısınacak gibi görünüyor.

Wall Street Journal tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Snapdragon 810 başarısızlıkları, Çin'de tekel oluşturma iddiaları yüzünden ödenen milyar dolarlık tazminat ve aynı sebepten Avrupa'da başlayan soruşturma firmada bardağı taşırdı.

Yakın zamanda firmanın 4000 çalışanına kapıyı göstereceği ve büyük bir yeniden yapılanma sürecne gireceği belirtiliyor. Bu kapsamda mobil yongaseti bölümünün elden çıkarılması da gündemde. 

Yıllardır mobil işlemcileri kesintisiz pazarın kaymağını yemeye devam eden Qualcomm, artık eskisi kadar mobil bölümden gelir elde edemiyor ve mobil bölüm firmayı yavaşlatıyor. Firma bağlantı yongaları ve lisanslama işlemlerinden asıl geliri elde ediyor. Daha önce de analiz uzmanlarının gelirleri düşen mobil yongaseti bölümünü elden çıkarması çağrısı yaptığını hatırlıyoruz. 

Snapdragon yongasetlerini tasarlayan bölümün elden çıkarılması aslında Qualcomm'a büyük bir satış geliri getirmeyecek zira firmanın kasasında zaten 32 milyar dolar nakit birikim var. Ancak asıl amaç ağırlıklardan kurtularak borsada hisselere tavan yaptırmak ve böylece yatırımcıların da gönlünü almak. Zira bir aktivist gibi çalışarak firmayı eleştirmeye devam eden yatırımcılar mevcut. 

Ancak bu noktada firmanın Snapdragon 820 yongasetine yaptığı yatırımlar hatıra geliyor. Yıl sonlarına doğru SD820 yongasetini piyasaya sürmeye hazırlanan Qualcomm'un beklentisi büyük ve Samsung'u bile yeniden kazanabilmeyi umut ediyor. Eğer işler istenildiği gibi giderse bölünme konusu belki hiç gündeme gelmeyebilir. 

Ancak bunun için Qualcomm'un en geç Eylül-Ekim döneminde SD820 yongasetini hazır etmesi gerekiyor ki Xperia Z5, yeni Nexus telefonlar, LG G Pro 3, Xiaomi Mi5 gibi iddialı modellerin elden kaçırılmaması gerekli.  

http://www.wsj.com/articles/qualcomm-to-conduct-strategic-review-may-consider-breakup-1437433878 Yorum Yaz
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redbloodedman 4 yıl en beğenilen
İşten çıkarılma haberlerinde sürekli "kapıyı gösterme" tabiri kullanarak işçileri aşağılayıcı tavrına devam eden "ekrem71" seni kınıyorum. Ayrıca umarım bir gün bu tavrını bırakırsın da birileri sana da kapıyı göstermez. Yeter be artık!!!
İşten çıkarılma haberlerinde sürekli "kapıyı gösterme" tabiri kullanarak işçileri aşağılayıcı tavrına devam eden "ekrem71" seni kınıyorum. Ayrıca umarım bir gün...
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murdocklawless 4 yıl
tepe yönetici tekel oluştursun, firma ceza yesin, 4000 kişi kapının önüne konsun. böyle saçma salak bir sistem olmaz olsun be.
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DH Misafiri 3 yıl
S7 deki ısı kanallarını görüyoruz 4k video çekerken Ekinoks işlemcinin 57 derexeye çıktığını test videosunda görebiliyoruz.Samsung ve sony ısı kanallarıyla işi çözebiliyorlar ancak diğer üreticilerin yeterlş soğutma sağlayacak kasayı üretmemesi sebebiyle kabahat işlemcide kalıyor.Ekinoks işlemciyi başka kasya koysanız aynı ısınma sorunlarıyla karşılaşırsınız.
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hidrojennn 4 yıl
Seefoo
Rekabet iyidir ama verdiğiniz karşılaştırmalar çok doğru değil bence.Evet,intelin kasıtlı olarak kısıtladığı işlemciler çıkmadı değil ama mobile göre hem satışlar düşük hem de ortalama kullanıcı mobildeki gibi en iyisini alayım derdinde değil.Birkaç yıl önce alınan bir 2500k bile 1080p oyun için halen yeterli mesela.Ancak mobilde de bu kullanım çılgınlığının sürmesi beklenemez bence,bu durumda pil kullanımı,ısınma gibi faktörler daha da önem kazanacaktır ve qualcomm ısı konusunda problem yaşıyor.

şimdi atla deveyi karıştırmayalım. qualcom en pahalı işlemcisini 39$ veriyor soc olarak, intel sadece işlemci özellikli en pahalı işlemcisini 9000$(xeon)'a. i7 5660x gene yurt dışı satış fiyatı 1048$ qualcom intelin cirosunu rüyasında bile göremez. sen hala 2500k ile fhd oyun oynuyorsun da ben ssd li 4790k la delphi de 20k satırlı programı 120 sn. derleyemiyorum ama. ki bir hatayı düzeltene kadar 20 kere derlemem gerekiyor. birde 3d render alanları dinle.
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V4LKyR 4 yıl
TI OMAP gitti, Tegra gibi bir efsane gitti vs. Qualcomm da gitmesin bari. Ortada sadece MediaTEK ve Exynos kalıyor.
MediaTEK çok iyi geliyor be.
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aycibin 4 yıl
lg,sony,nexus,htc diyelimki quallcomm'u tercih etmedi.amiral gemisine konulabilecek bir intel ya da mediatek mi var?samsung ve apple kendi işlemcisini kendine saklar.alternatifler bunlarla sınırlı.
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redbloodedman 4 yıl en beğenilen
İşten çıkarılma haberlerinde sürekli "kapıyı gösterme" tabiri kullanarak işçileri aşağılayıcı tavrına devam eden "ekrem71" seni kınıyorum. Ayrıca umarım bir gün bu tavrını bırakırsın da birileri sana da kapıyı göstermez. Yeter be artık!!!
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kadirirdem 4 yıl
baştaki yönetici yüzünden oluyor bu bölünme işleri adam tekeliz nasılsa diye gelişmeyi yavaşlatıyor sonrada durum kötüye gidince işçi çıakralım oh ne güzel be o kadar insan ordan çıkınca ne iş yapacak eyy Quallcomm... inşallah s820 iyi olurda insanlar işsiz kalmaz....
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canguler917 4 yıl
amd nin parası olsada alsa keşke
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tugares 4 yıl
Firmalar bu ve benzeri durumları yaşarlar. SD820 de de benzeri sıkıntılar oluşur ise işte o zaman Qualcomm için kara günler kapıda olur.
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cryzboy43 4 yıl
5g ye doaklanıcaklar herhalde-satılsa acaba alıcı kım olur-apple ibm intel samsung? nıntendonun yerınde olsam bu fırsatı kacırmazdım
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murdocklawless 4 yıl
tepe yönetici tekel oluştursun, firma ceza yesin, 4000 kişi kapının önüne konsun. böyle saçma salak bir sistem olmaz olsun be.
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hidrojennn 4 yıl
rekabet iyidir. x86 işlemcide amd, intele kaldık. Amd'nin tesisi parası yok, 1 firma var gibi %92 satış yapan. Adamlar kaşıkla değil çay kaşığıyla veriyor teknolojiyi. Bakın arm işlemciler 1 senede hızlarını 2 katından fazlaya çıkardılar, elektrik tüketimleri düştü. 4 sene önceki bir i7'nin anca 2 katı hız artırımı olan i7 var intelde. tdp değerleri su gibi elektrik harcayacak şekilde hala.
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Seefoo 4 yıl hidrojennn
hidrojennn

rekabet iyidir. x86 işlemcide amd, intele kaldık. Amd'nin tesisi parası yok, 1 firma var gibi %92 satış yapan. Adamlar kaşıkla değil çay kaşığıyla veriyor teknolojiyi. Bakın arm işlemciler 1 senede hızlarını 2 katından fazlaya çıkardılar, elektrik tüketimleri düştü. 4 sene önceki bir i7'nin anca 2 katı hız artırımı olan i7 var intelde. tdp değerleri su gibi elektrik harcayacak şekilde hala.

Rekabet iyidir ama verdiğiniz karşılaştırmalar çok doğru değil bence.Evet,intelin kasıtlı olarak kısıtladığı işlemciler çıkmadı değil ama mobile göre hem satışlar düşük hem de ortalama kullanıcı mobildeki gibi en iyisini alayım derdinde değil.Birkaç yıl önce alınan bir 2500k bile 1080p oyun için halen yeterli mesela.Ancak mobilde de bu kullanım çılgınlığının sürmesi beklenemez bence,bu durumda pil kullanımı,ısınma gibi faktörler daha da önem kazanacaktır ve qualcomm ısı konusunda problem yaşıyor.
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