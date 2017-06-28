Qualcomm’dan enerji verimliliği odaklı Snapdragon 450

Alt seviye mobil cihaz pazarı için portföyünü genişletmeye devam eden Qualcomm, yeni bir giriş seviyesi yonga seti daha duyurdu. Snapdragon 450 adındaki yeni model maksimum enerji verimliliğine oynayan bir yonga seti olacak.

Tatmin edici performans

Açıklanan bilgilere göre Snapdragon 450 yonga seti, Snapdragon 625 yonga setinin biraz kırpılmış bir versiyonu konumunda. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğini 1.8GHz saat frekansında çalıştıran yonga seti, Adreno 506 grafik birimini de 600MHz seviyesinde çalıştırıyor.

14nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 450, bu açıdan 400 serisinde bir ilki teşkil ediyor. Enerji verimliliği odaklı olan yonga seti, giriş seviyesinde uzun kullanım süreleri sunabilen akıllı telefonlar anlamına geliyor.

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Yonga setin 300Mbps indirme hızları sunan X9 LTE modem barındırırken, USB 3.0 desteği sunması öne çıkan özelliklerden. Yine 13MP çözünürlüğünde çift kamera ve gerçek zamanlı bulanıklık efektlerini akıcı bir şekilde uygulamaya da destek sunuyor. Ayrıca Quick Charge 3.0 ile 2750mAh kapasiteli batarya yüzde 85 sınıra 35 dakikada geliyor.

Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti sonbahar aylarında örnekleme sürecine başlayacak. İlk cihazların piyasaya çıkması ise yılın sonlarını bulacak.