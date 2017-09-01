Qualcomm'un en farklı Snapdragon yonga seti geliyor

Qualcomm'un mobil dünyada Snapdragon yonga setleri ile elde ettiği başarı herkesin malumu. Bir dönem alt seviyede MediaTek tarafından ciddi bir şekilde zorlansa da yaptığı hamleler sonucunda kaybettiği pazar payını yeniden kazandı.



Çıta yükseliyor

Özellikle 64-bit dönemine geçtikten sonra Qualcomm yonga seti kategorilerini daha belirginleştirdi. Her kategoriye önemli bir özellik ekleyerek rakiplerinden farklılaşmayı başardı. Özellikle Snapdragon 650 serisi çok beğenildi. Firma bu seriye özelleştirilmiş çekirdekler sunarak elindeki potansiyeli herkese göstermiş oldu. Şimdi daha da geliştiriyor.

Snapdragon 660 yonga seti 4 adet özelleştirilmiş yüksek performanslı Kryo çekirdeği ve 4 adet enerji verimliliği odaklı Kryo çekirdeği ile segmentinde bir ilke imza atmıştı. Gelen bilgilere göre Snapdragon 670 yine bir ilke imza atacak.

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Firmanın 10nm sürecinde tasarladığı yeni yonga seti Snapdragon 670, iki adet performans odaklı Kryo 360 çekirdeği ve 6 adet enerji tasarrufu odaklı Kryo 360 çekirdeği barındırıyor. Burada dikkat çeken nokta çekirdeklerin üçüncü nesil olması. Amiral gemisi Snapdragon 835 bile ikinci nesil Kryo çekirdeklerini kullanıyor.

Bu bakımdan Snapdragon 670 firmanın sonraki nesil teknolojilerine katılacak. Özellikle enerji verimliliği konusunda Snapdragon ailesi içerisinde en üst sıralarda yer alacağına şüphe yok.

Orta seviyeye büyük bir hareketlilik getirmesi beklenen Snapdragon 670 ayrıca ARM'ın DynamicIQ teknolojisini de destekliyor. Yapay zeka işlemleri için geliştirilen bu teknoloji, öğrenme yüklerine göre çekirdeklerin farklı formasyonlarda kullanılmasını sağlıyor. Bu teknoloji aslında Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte duyurulmuştu. Bu bakımdan özelleştirilmiş çekirdeklerin bunlar üzerine şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. Snapdragon 670 için şimdilik gelecek yılın başları işaret ediliyor.