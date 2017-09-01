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Qualcomm'un en farklı Snapdragon yonga seti geliyor

Orta seviyeye yönelik Snapdragon 650 ve üzeri yonga setleri çok beğenilen Qualcomm sürpriz yapmaya devam ediyor. Seriye 10nm sürecinde yeni bir üye daha eklenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un mobil dünyada Snapdragon yonga setleri ile elde ettiği başarı herkesin malumu. Bir dönem alt seviyede MediaTek tarafından ciddi bir şekilde zorlansa da yaptığı hamleler sonucunda kaybettiği pazar payını yeniden kazandı.

 
Çıta yükseliyor 

Özellikle 64-bit dönemine geçtikten sonra Qualcomm yonga seti kategorilerini daha belirginleştirdi. Her kategoriye önemli bir özellik ekleyerek rakiplerinden farklılaşmayı başardı. Özellikle Snapdragon 650 serisi çok beğenildi. Firma bu seriye özelleştirilmiş çekirdekler sunarak elindeki potansiyeli herkese göstermiş oldu. Şimdi daha da geliştiriyor.

Snapdragon 660 yonga seti 4 adet özelleştirilmiş yüksek performanslı Kryo çekirdeği ve 4 adet enerji verimliliği odaklı Kryo çekirdeği ile segmentinde bir ilke imza atmıştı. Gelen bilgilere göre Snapdragon 670 yine bir ilke imza atacak.

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Firmanın 10nm sürecinde tasarladığı yeni yonga seti Snapdragon 670, iki adet performans odaklı Kryo 360 çekirdeği ve 6 adet enerji tasarrufu odaklı Kryo 360 çekirdeği barındırıyor. Burada dikkat çeken nokta çekirdeklerin üçüncü nesil olması. Amiral gemisi Snapdragon 835 bile ikinci nesil Kryo çekirdeklerini kullanıyor.

Bu bakımdan Snapdragon 670 firmanın sonraki nesil teknolojilerine katılacak. Özellikle enerji verimliliği konusunda Snapdragon ailesi içerisinde en üst sıralarda yer alacağına şüphe yok.

Orta seviyeye büyük bir hareketlilik getirmesi beklenen Snapdragon 670 ayrıca ARM'ın DynamicIQ teknolojisini de destekliyor. Yapay zeka işlemleri için geliştirilen bu teknoloji, öğrenme yüklerine göre çekirdeklerin farklı formasyonlarda kullanılmasını sağlıyor. Bu teknoloji aslında Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte duyurulmuştu. Bu bakımdan özelleştirilmiş çekirdeklerin bunlar üzerine şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. Snapdragon 670 için şimdilik gelecek yılın başları işaret ediliyor. 

 

http://www.techradar.com/news/qualcomm-snapdragon-670-to-come-with-a-10nm-chip-arms-dynamiciq-tech Yorum Yaz
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asdf_13 2 yıl en beğenilen
seneye yine herkes sd410 kullanır.
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OverClocK1ng 2 yıl
Snapdragon 660 diyorlar, 670 diyorlar. Enerji verimliliği daha da iyi diyorlar. Çok iyi pil değeri göreceğiz diye seviniyoruz. Ot beyinli telefon üreticileri de gidip Snapdragon 625 li telefon çıkartmaya devam ediyorlar. Bir de güç tüketimi nasılsa azaldı, insanlar da nasılsa her gün şarj etmeye alıştı. Şu telefonun pilini ne kadar daha azaltalım diye ne yapacaklarını şaşırıyorlar..
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Şehmistan 2 yıl
Israrla snapdragon 410 kullanıyorlar 4 senelik işlemci.
Boşa tanıtıyor Qualcomm 5 sene sonra anca kullanırlar bunu giriş ve orta seviyede
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Whippoorwill 2 yıl
Yer alacağı cihaz sayısı bir elin parmağını geçmeyecek.
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Xloud 2 yıl
Fiyatları yüksek firmalar kullanmıyor gidip mediatek koyuyorlar...
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asdf_13 2 yıl en beğenilen
seneye yine herkes sd410 kullanır.
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