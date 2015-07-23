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Qualcomm'un net karı yılın ikinci çeyreğinde dibe dalış yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un net karı yılın ikinci çeyreğinde dibe dalış yaptı

Bu yıl Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma sorunları nedeniyle üst seviye pazarda oldukça zorlanan Qualcomm, mali tablolarda da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İşten çıkarmalar yolda.

Açıklanan tabloya göre yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelir 5.8 milyon dolar olurken, yıl bazında yüzde 14 düşüş yaşandı. Faaliyet karında adeta dibe çakılan firma yüzde 44 düşüşle 1.2 milyar doları hanesine yazdırdı. Net kar ise yıllık yüzde 47'lik düşüşle 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sadece çeyrek bazda yüzde 12'lik bir artış söz konusu.

Firmanın MSM serisi yongaları ikinci çeyrekte 225 milyon adet sevk edildi. Ancak üst seviyede beklenen satışlar yapamadığı için gelirlere yansıması negatif oldu. Pazar değerinde de yüzde 20 civarında kayıp yaşayan firmada işten çıkartmalar başlayacak. 

Qualcomm gelecek yıl sonbahar döneminde sona erecek bir işten çıkarma sürecine başlıyor. Plana göre Qualacomm iş gücünün yüzde 15'ini kesecek. Bunun sonucunda 1.1 milyar dolarlık bir tasarruf elde edilecek. Ayrıca çalışanlara sağlanan hisse senetlerinde de 1.4 milyar dolar tasarruf edilmesi bekleniyor. 

Kötü giden satışlar haricinde Çin'de milyar dolarlık tazminat cezası ve MediaTek'in alt seviyede Qualcomm'u sıkıştırması yine tabloya olumsuz yansıyan faktörler. Durum böyle olunca 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti çok daha fazla önem kazanmaya başladı. SD 820 yongaseti de beklentileri karşılayamazsa bu kez firmanın bölünmesi ciddi olarak gündeme gelebilir.  

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-net-profits-slide-47-in-Q2-job-cuts-coming-up_id71844#MHbuEe3tD2OKqf3U.97 Yorum Yaz
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murdocklawless 4 yıl en beğenilen
ısınan işlemciyi alın kullanın diye piyasaya sürersen bunları da yaşarsın. insanları gerizekalı filan sanıyor bu firmalar?
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wolf silver 4 yıl
Nvıdıa nin yaptığı aşırı ısınma hatasini Qualcom yaptı. Batsın deniyorum ama biraz kârlari düşsun yada zarar etsinler ki daha iyi birseyler orada çıkarsınlar..
Nvıdıa nin yaptığı aşırı ısınma hatasini Qualcom yaptı. Batsın deniyorum ama biraz kârlari düşsun yada zarar etsinler ki daha iyi birseyler orada çıkarsınlar.....
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canguler917 4 yıl
gelir 5.8 milyon dolar,kâr 1.2 milyar dolar? ekrem bey çok fazla hata yapiyorsunuz.oysaki birazcik dikkatle hemen farkedilecek seyler.son bir kez dikkatlice kontrol edip oyle yayina koyarsaniz sizin icin daha iyi olur
gelir 5.8 milyon dolar,kâr 1.2 milyar dolar? ekrem bey çok fazla hata yapiyorsunuz.oysaki birazcik dikkatle hemen farkedilecek seyler.son bir kez dikkatlice kon...
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DUBLO 4 yıl
iyi bir ders olsun. sizin satış yaptınız kişiler değil kurumlar olabilir . nihayetinde son kullanıcı siz test alanınız değil sağlıksız işlemcileri binlerece lira lık telefonlara koyup insanlar bidaki nesil telefon alsin onda düzeltik demekle olmuyor.
biz sizin test sahanızmıyiz ulan.
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kucukyenici 4 yıl
Cayır cayır yanan işlemcilerine bir çözüm bulamazsa Samsung'un, Mediatek'in, Huawei'nin işlemcileri ensesinde boza pişirir. :-)
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WB 4 yıl
Surdurulebilirlik, son yillarin favori kelimelerinden..
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Mr. Jingles 4 yıl
Beter olsunlar ona buna sürekli bok atıp dururlardı. Özellikle kendinde olmayan bir şeyse hemen bir karalama çabası içine girerdi. Apple 64-bit'e geçince gereksiz diyen de bunlardı. Sonra kendileri yapmaya kalkıp bir güzel sıçıp batırdılar. İyi de oldu. Güya işlemci tedarikçisi. Sonradan giren ve senin için dünkü çocuk sayılabilecek olan Apple ve Samsung senden daha iyiler.
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huseyincarnege 4 yıl
sd 800 801 den sonra dibe giren şirketin hazin sonu :)
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canguler917 4 yıl
gelir 5.8 milyon dolar,kâr 1.2 milyar dolar? ekrem bey çok fazla hata yapiyorsunuz.oysaki birazcik dikkatle hemen farkedilecek seyler.son bir kez dikkatlice kontrol edip oyle yayina koyarsaniz sizin icin daha iyi olur
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kadirirdem 4 yıl
samsungu kaybetti en başta ordan bir kar gelmedi zaten işlemci s810 ısınıyodu ordan tercih edenler az oldu tercih edenlerde pişman oldu bu sene en karlı samsung çıktı gibi görünüyor exynos 7420 ile işi götürdü 7422 ilede devam etcek muhtemelen note 5 de quallcomm s820 yi iyi yaparsa kurtarır yoksa firmayı iyi günler beklemiyor...
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skywalker06 4 yıl
qualcomm s820de sorunları çözüp satışı arttıramazsa qualcomm işlemci üretmeye bırakır piyasda meditek ve samsung gerçeği var ayrıca huaweide ürettiği işlemci konusunda iyi bir yer edinmeye başladı kirin yongasetleriyle
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lionhearts 4 yıl
Artık günümüzün MTK işlemcisi oldu qualcomm.ancak giriş seviyesi sd410'la f/p telefonları tercih ediyor.sd615 denen orta segment işlemcileri neredeyse sd410 kadar performanslı ancak.
Sırtını buna yaslayıp yeni telefonlarına sd810 koyan firmaları perişan etti kendiyle beraber.
Mediatek ise hızlı yükselişini sürdürüyor yeni nesil işlemcileriyle.Puanları testleri ezip geçiyor.Enteresan piyasa valla dünün kralı bugünün ucuz telefonların tercihi haline geldi.
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wolf silver 4 yıl
Nvıdıa nin yaptığı aşırı ısınma hatasini Qualcom yaptı. Batsın deniyorum ama biraz kârlari düşsun yada zarar etsinler ki daha iyi birseyler orada çıkarsınlar..
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DubSteq 4 yıl
Adamlardaki tribe bak. Kardan zarar etti diye bir sürü insan işten çıkartıcaklar. Adam olp doğru mal üretseler sorun olmazdı.
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stalker(1979) 4 yıl
Qualcomm birazda kendisini vazgeçilmez zannettiği için bu duruma düştü. 8 çekirdek gereksiz demişlerdi, 64 bit gereksiz demişlerdi. Sonradan hepsini yapmak zorunda kaldılar. Demek ki Paso hz arttırmak ile olmuyormuş bu işler. Qualcomm'un batmasını istemem yinede Çünkü en iyi gpu'lar ve en iyi 4g modemleri halen daha Qualcomm'da ( Apple demeyin Android camiası üzerinden örnek verdim. )

1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-728D57403 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Qualcomm birazda kendisini vazgeçilmez zannettiği için bu duruma düştü. 8 çekirdek gereksiz demişlerdi, 64 bit gereksiz demişlerdi. Sonradan hepsini yapmak zorunda kaldılar. Demek ki Paso hz arttırmak ile olmuyormuş bu işler. Qualcomm'un batmasını istemem yinede Çünkü en iyi gpu'lar ve en iyi 4g modemleri halen daha Qualcomm'da ( Apple demeyin Android camiası üzerinden örnek verdim. )


4g modemde tartışmasız en iyisi appleda bu şirketteki alıyor ama 5g modem için yanılmıyorsam Samsung apple anlaşma yapmışlardı ilerde ne olacak bakalım
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