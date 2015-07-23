Qualcomm'un net karı yılın ikinci çeyreğinde dibe dalış yaptı

Bu yıl Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma sorunları nedeniyle üst seviye pazarda oldukça zorlanan Qualcomm, mali tablolarda da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İşten çıkarmalar yolda.





Açıklanan tabloya göre yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelir 5.8 milyon dolar olurken, yıl bazında yüzde 14 düşüş yaşandı. Faaliyet karında adeta dibe çakılan firma yüzde 44 düşüşle 1.2 milyar doları hanesine yazdırdı. Net kar ise yıllık yüzde 47'lik düşüşle 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sadece çeyrek bazda yüzde 12'lik bir artış söz konusu.





Firmanın MSM serisi yongaları ikinci çeyrekte 225 milyon adet sevk edildi. Ancak üst seviyede beklenen satışlar yapamadığı için gelirlere yansıması negatif oldu. Pazar değerinde de yüzde 20 civarında kayıp yaşayan firmada işten çıkartmalar başlayacak.





Qualcomm gelecek yıl sonbahar döneminde sona erecek bir işten çıkarma sürecine başlıyor. Plana göre Qualacomm iş gücünün yüzde 15'ini kesecek. Bunun sonucunda 1.1 milyar dolarlık bir tasarruf elde edilecek. Ayrıca çalışanlara sağlanan hisse senetlerinde de 1.4 milyar dolar tasarruf edilmesi bekleniyor.





Kötü giden satışlar haricinde Çin'de milyar dolarlık tazminat cezası ve MediaTek'in alt seviyede Qualcomm'u sıkıştırması yine tabloya olumsuz yansıyan faktörler. Durum böyle olunca 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti çok daha fazla önem kazanmaya başladı. SD 820 yongaseti de beklentileri karşılayamazsa bu kez firmanın bölünmesi ciddi olarak gündeme gelebilir.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-net-profits-slide-47-in-Q2-job-cuts-coming-up_id71844#MHbuEe3tD2OKqf3U.97