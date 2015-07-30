Qualcomm'un yeni kablosuz şarj çözümü metal üzerinden enerji aktarabiliyor

Kablosuz şarj teknolojileri akıllı telefon pazarında uzun süredir kullanımda ancak halen yaygınlaşabilmiş değil. Sektörde standartları bir çatı altında toplayarak kullanımı yaygınlaştırma çalışmaları yapılırken, Qualcomm önemli bir engeli daha aşıyor.





Qualcomm hali hazırda A4WP kablosuz şar konsorsiyumunun üyesi. Bu konsorsiyumda Samsung, Intel, Powermat gibi pek çok firma yer alıyor. Konsorsiyum manyetik titreşim dalgaları ile kablosuz şarj sağlayan Rezence standardını geliştiriyor.





Qualcomm'un WiPower adını taşıyan yeni teknolojisi Rezence ile uyumlu ve metal üzerinden kablosuz şarja imkan tanıyor. Rezence normalde plastik tabanlı gövdeye sahip cihazları şarj ederken yanında metal bir nesne varsa bundan etkilenmiyor ve verimliliği düşmüyor. Ancak metal kasalı telefonları şarj edemiyor. WiPower işte bu engeli aşmış oluyor.





Son dönemde metal kasalı akıllı telefonlara olan ilginin artması nedeniyle Qualcomm böyle bir çözüme yöneldiğini belirtiyor. WiPower metal kasalı cihazlarda bile 22W enerji aktarım hızlarına kadar çıkabiliyor. Bu Qi gibi rakip standartlara göre yer yer daha hızlı. Ayrıca A4WP konsorsiyumu böylece diğer standartlara göre avantaj sağlamış oldu.





WiPower ayrıca belirli bir alan içerisinde birden fazla cihazı da şarj edebiliyor. Bunun için Bluetooth 4.0 üzerinden istasyonun cihazlarla eşleşmesi yeterli oluyor. WiPower, Qualcomm'un Snapdragon 810 ve sonrasındaki yongasetlerinde entegre olarak geliyor. Bu bakımdan standardın kısa süre içerisinde uygulamaya geçmesi muhtemel.

http://www.tomshardware.com/news/qualcomm-wipower-charge-metal-phones,29686.html