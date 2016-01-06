Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor

CES 2016 fuarı sanal gerçeklik kadar sanal gerçeklik için içerik üretebilecek ürünlere de ev sahipliği yapıyor. Bu ürünlerden teknik altyapısı ile ayrılan Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Siyah silindirik bir gövdesi bulunan Quantum Leap VR, bünyesine yerleştirilen 16 yüksek çözünürlüklü (HD) kamerası ile sanal gerçeklik için uygun 360 derecelik görüntüler kaydedebiliyor. 16 farklı kameradan gelen görüntüleri gerçek zamanlı olarak birleştirebilen ve canlı yayın olarak aktarabilen cihaz, bu sayede farklı etkinliklerin sanal gerçeklik başlıklarına uygun şekilde canlı yayınlanmasını imkan tanıyor.

Canlı VR görüntülere üç boyutlu objeler ya da animasyonlar da ekleyebildiği belirtilen sistem, böylelikle sürece ufak bir arttırılmış gerçeklik katmanı dahil ediyor ve önemli bir detay olarak aktarım noktasında Oculus Rift ve Samsung Gear VR gibi popüler sanal gerçeklik başlıklarına aktif destek veriyor.

Maddi olarak CNET'in kurucusu Halsey Minor tarafından desteklendiği belirtilen Quantum Leap VR sisteminin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor ancak daha çok kurumsal pazarı hitap ettiği belirtiliyor.

http://mashable.com/2016/01/05/quantum-leap-vr/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#qqpIeI50R5qr