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RIM, 2010 mali yılının ilk çeyreğinde 11,2 milyon Blackberry satışı gerçekleştirdi

8 yıl
15,5b
1
12
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi ya da diğer bir ünvanıyla en büyük 2.akıllı telefon üreticisi Kanadalı Research In Motion, yine rekorla dolu bir çeyreği geride bıraktı. 29 Mayıs itibariyle sona eren 2010 mali yılının ilk çeyreğinde RIM, 11.2 milyonluk Blackberry satışı yaparak, iPhone 4 ile güçlenen Apple ve günde 160,000 Android'li cihaz sattığını açıklayan Google karşısında koltuğunu sağlamlaştırdı.

Firmanın 2010 mali yılının ilk çeyreği için açıkladığı sonuçlara madde madde bakalım;

  • Gelir, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde elde edilen 3,42 milyar dolardan %24'lik artışla 4.24 milyar dolara yükseldi.
  • Hisse başına kazanç, geçtiğimiz seneye göre %41'lik artışla 1,38 dolara yükseldi.
  • Geçen senenin ilk çeyreğine göre Blackberry satışları %43 artarak 11,2 milyonu geride bıraktı.
  • Firmanın Blackberry cihazlarını telefon olarak satmaya başlamasından bu yana geçen sürede 100 milyonluk satış sayısı geride bırakıldı.
  • Blackberry servisine 4,9 milyon yeni kullanıcı abone olurken, servisin kullanıcı sayısı önceki seneye göre yaklaşık %60'lık artışla 46 milyona ulaştı.

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DH Misafiri 7 yıl
Ben Aldım Çok Memnunum BlackBerry Torch 9800
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Windows10 7 yıl
konuyu hortlatmışsın arkadaşım. 1 yıllık konu sayende dirilmiş. lütfen mesaj yazmadan önce en son mesaj atılma tarihine bakalım.
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AhmedKaymakcı 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ben Aldım Çok Memnunum BlackBerry Torch 9800

Eee hayirli olsunda konuyu hortlatmaktaki amac?
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AhmedKaymakcı 8 yıl
9800 ne hocam yeni mi tanitildi?
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9700 8 yıl

AhmedKaymakcı

9800 ne hocam yeni mi tanitildi?


konunun en üstünde resimdeki telefon 9800
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Batuist 8 yıl

9700
6/27/2010 Saat: 8:15 PM
bu arada eline b.k alın ona güzel bir şekil verin yanına da şekilsiz garip bir halde altın koyun, ikisini aynı paraya satın. türk milletinin %90'ı gider b.ku şeklinden dolayı alır. Çünkü türklerin %90'ı verdiği paraya karşlık aldığı ürünün kendisine neler vereceğine bakmaz sadece şekline bakar şekil güzelse başkasına hava atabilecekse sorun yoktur.

ilginç bir tesbit ama katılıyorum.. tam olarak ifade ediyor..
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similes 8 yıl
tebrikler blackbarry e ama şahen ben apple kullanıcı olarak hiç bir zaman bir blackbarry almayı düşünmedim düşünememde heralde..
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9700 8 yıl

Batuist


9700
6/27/2010 Saat: 8:15 PM
bu arada eline b.k alın ona güzel bir şekil verin yanına da şekilsiz garip bir halde altın koyun, ikisini aynı paraya satın. türk milletinin %90'ı gider b.ku şeklinden dolayı alır. Çünkü türklerin %90'ı verdiği paraya karşlık aldığı ürünün kendisine neler vereceğine bakmaz sadece şekline bakar şekil güzelse başkasına hava atabilecekse sorun yoktur.

ilginç bir tesbit ama katılıyorum.. tam olarak ifade ediyor..


Sağol Batuist. Özel bir firmada pazarlama bölümünde çalışıyorum. Müşterileriminde çoğunda bu mantık var ve bende bu mantıkla hareket ediyorum sonuç başarılı oluyor :)
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sahafiec 8 yıl
...
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9700 8 yıl
9000 modelinde yaptığı hatayı 9700 modelinde de yapacak kadar da ückağıtcı bir firma. 9000 modeli 128mb dahili hafıza sahiptir os4 olarak piyasaya çıktı os5 çıktığında bu versiyon uygulama hafızasının neredeyse tamamına yakın bir alana kurulduğu için herkes hafıza sorunu yaşadı. çünkü telefonda diğer uygulamaları kurmak için yeterli yer kalmadı. aynı olayı 9700'da dayapıyor os ile çıkan telefon os6 çıktığında 9000'de olduğuı gibi hafıa sorunu yaşayacak çünkü yeni çıkan modeller 512mb hafızaya sahip olarak çıkıyor. yani os6 kurmak isteyen 9700 kullanıcıları 9000 kullanıcıları gibi sorun yaşayacak.

her şeyin lüksünü almaya meraklı türk toplumu için bahsettiğim konu öenmli birşey değil ama esas blackberry kullanıcıları için çok can alıcı bir olaydır.

bu arada eline b.k alın ona güzel bir şekil verin yanına da şekilsiz garip bir halde altın koyun, ikisini aynı paraya satın. türk milletinin %90'ı gider b.ku şeklinden dolayı alır. Çünkü türklerin %90'ı verdiği paraya karşlık aldığı ürünün kendisine neler vereceğine bakmaz sadece şekline bakar şekil güzelse başkasına hava atabilecekse sorun yoktur.
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CanTasci 8 yıl
tanıdıklarımın büyük bir çoğunluğu blackberry kullanıyor. asıl neden türk cep telefonu yapısına uygun olması (bold 9700 ve 9000 den bahsediyorum) karizmatik ve kullanışlı. push mail özelliği kullanan tek tanıdığım ise babam. yani 100 ün üstünde bb kullanan var etrafımda ve tek push kullanan babam (elbette sadece push değil, söylediklerimin yarısında bb premium servisleri açık bile değil). yani türkiyede satmak istiyorsanız arka kapağı suni deri ve kamerayı 3.2mp yapmanız yetiyor. fazlasına gerek yok
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