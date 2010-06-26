RIM, 2010 mali yılının ilk çeyreğinde 11,2 milyon Blackberry satışı gerçekleştirdi

Dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi ya da diğer bir ünvanıyla en büyük 2.akıllı telefon üreticisi Kanadalı Research In Motion, yine rekorla dolu bir çeyreği geride bıraktı. 29 Mayıs itibariyle sona eren 2010 mali yılının ilk çeyreğinde RIM, 11.2 milyonluk Blackberry satışı yaparak, iPhone 4 ile güçlenen Apple ve günde 160,000 Android'li cihaz sattığını açıklayan Google karşısında koltuğunu sağlamlaştırdı.

Firmanın 2010 mali yılının ilk çeyreği için açıkladığı sonuçlara madde madde bakalım;

Gelir, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde elde edilen 3,42 milyar dolardan %24'lik artışla 4.24 milyar dolara yükseldi.

Hisse başına kazanç, geçtiğimiz seneye göre %41'lik artışla 1,38 dolara yükseldi.

Geçen senenin ilk çeyreğine göre Blackberry satışları %43 artarak 11,2 milyonu geride bıraktı.

Firmanın Blackberry cihazlarını telefon olarak satmaya başlamasından bu yana geçen sürede 100 milyonluk satış sayısı geride bırakıldı.

Blackberry servisine 4,9 milyon yeni kullanıcı abone olurken, servisin kullanıcı sayısı önceki seneye göre yaklaşık %60'lık artışla 46 milyona ulaştı.