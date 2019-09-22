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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rambo ve Ad Astra, gişede beklentileri karşılayamadı

    Sylvester Stallone'li Rambo: Last Blood ve Brad Pitt'li Ad Astra filmleri gişede Downton Abbey'in gerisinde kaldı.
    3 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Eylül ayının en merakla filmlerinden olan Rambo: Last Blood ve Ad Astra nihayet sinemaseverlerle buluştu. Cuma günü itibarıyla ülkemizde de vizyona giren iki film, gişedeki ilk hafta sonu performanslarıyla beklentileri karşılayamadı. Rambo: Last Blood ve Ad Astra, Türkiye'de henüz yayınlanmayan Downton Abbey filminin ciddi anlamda gerisinde kaldı.

    Sylvester Stallone'nin başrolünde yer aldığı Rambo: Last Blood, Kuzey Amerika'da ilk hafta sonunda toplam 19,01 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmiş. Brad Pitt'li uzay filmi Ad Astra'nın ise 19,21 milyon dolarla Rambo'yu ufak bir farkla geride bıraktığını görüyoruz. Ancak her iki film de Downton Abbey'in epey bir gerisinde kaldı. Downton Abbey, toplamda 31 milyon dolarlık Kuzey Amerika ilk hafta sonu performansıyla bu hafta sonunun kralı oldu.

    Downton Abbey'in dünya genelindeki açılış hasılatı 61 milyon dolar seviyesinde. Ad Astra ise 45 milyon dolar hasılat elde etmiş. Rambo: Last Blood'un Kuzey Amerika haricindeki gişe performansıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

    Ad Astra'nın toplam bütçesinin yaklaşık 87 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Filmin bütçesini geri kazanması için gişe macerası sonunda 200 milyon dolar gibi bir hasılata ulaşması gerekiyor. Şu anda biraz zor görünse de imkansız değil. Rambo: Last Blood filmi ise yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmıştı. Yapımcı şirket Lionsgate'in filmden önemli bir kar elde edeceğini tahmin edebiliriz.

    Downton Abbey, Rambo: Last Blood ve Ad Astra bu ayın son 'büyük' filmleriydi. Önümüzdeki ay ise Joker ve Gemini Man gibi önemli filmler vizyona girecek. Özellikle de Joker'in gişe performansı merakla bekleniyor. 


    https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2019/09/22/brad-pitt-sylvester-stallone-ad-astra-rambo-last-blood-weekend-box-office-19m-oscars-disney-fox-joker-the-hunt-john-wick/#2f2cd860654a Yorum Yaz
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    kreat 2 sa.
    O tarz film umuduyla gittim, sonuna kadar bişeyler olmasını bekledim. Çünkü epey beklentiye girdim film boyunca. Film bitti bu ne şimdi dedim. Beğenmedim. Bu kadar malzemeyle çok daha iyi bir film yapsalarmış keşke.
    İzlemezseniz bişey kaybetmezsiniz. Aksine 2 saat kazanırsınız. Upgrade filmini izleyebilirsiniz bunun yerine.
    Gravity'yi beğenmedim, beterin beteri varmış.
    Derecelendirme yaparsam kendim için;
    100 - Interstellar
    40 - Gravity
    20 - Ad Astra
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    KaleyDeskop 3 sa.
    ad astrayı yıldızlar arası ile karşılaştırmamanız lazım, filmi izlerken brad pitt'in tek başına bir filmi nasıl sırtladığını görüyoruz. Eğer brad pitt olmasaydı muhtemelen çok çok daha düşük izleyici sayısına ulaşırdı. Yinede film izleyiciyi brad pitt sayesinde etkiliyor ve ağlatıyor..
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