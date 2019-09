Rambo ve Ad Astra, gişede beklentileri karşılayamadı

Eylül ayının en merakla filmlerinden olanvenihayet sinemaseverlerle buluştu. Cuma günü itibarıyla ülkemizde de vizyona giren iki film, gişedeki ilk hafta sonu performanslarıyla beklentileri karşılayamadı. Rambo: Last Blood ve Ad Astra, Türkiye'de henüz yayınlanmayanfilminin ciddi anlamda gerisinde kaldı.'nin başrolünde yer aldığı Rambo: Last Blood, Kuzey Amerika'da ilk hafta sonunda toplamgişe hasılatı elde etmiş.'li uzay filmi Ad Astra'nın iseRambo'yu ufak bir farkla geride bıraktığını görüyoruz. Ancak her iki film de Downton Abbey'in epey bir gerisinde kaldı. Downton Abbey, toplamdaKuzey Amerika ilk hafta sonu performansıyla bu hafta sonunun kralı oldu.Downton Abbey'inaçılış hasılatıseviyesinde. Ad Astra isehasılat elde etmiş. Rambo: Last Blood'un Kuzey Amerika haricindeki gişe performansıyla ilgili henüz bir bilgi yok.Ad Astra'nın toplam bütçesinin yaklaşık 87 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Filmin bütçesini geri kazanması için gişe macerası sonunda 200 milyon dolar gibi bir hasılata ulaşması gerekiyor. Şu anda biraz zor görünse de imkansız değil. Rambo: Last Blood filmi ise yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmıştı. Yapımcı şirket Lionsgate'in filmden önemli bir kar elde edeceğini tahmin edebiliriz.Downton Abbey, Rambo: Last Blood ve Ad Astra bu ayın son 'büyük' filmleriydi. Önümüzdeki ay isevegibi önemli filmler vizyona girecek. Özellikle de Joker'in gişe performansı merakla bekleniyor.