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Red Siren: Space Defense ile farklı bir kule savunması

Uzak bir gelecekte Red Siren ekibi olarak üssünüzü yağmacılardan korumanız gerekiyor. Elinizde sadece bir gemi var ve gelen düşmanların sayısı da oldukça kalabalık.
6 ay
3,1b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde kule savunma türü sabit bir oynanışa sahip oyunlar olarak bilinir. Savunma amaçlı binalar inşa edilir veya hem inşa edilirken hem de üretilen birliklerle karşı üsse savaş açılır. Red Siren: Space Defense ise daha farklı bir mekanik ile geliyor.

Red Siren: Space Defense neler sunuyor?

Oyunun temeli kule savunmasına dayansa da kendinizi korumak için inşa edebileceğiniz herhangi bir bina seçeneğiniz yok. Sadece elinizdeki uzay gemisi ile ana binanızdan düşmanları uzak tutmaya çalışıyorsunuz.

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4 farklı dünyada onlarca bölüme sahip olan oyunda geminizi geliştirmek çok önemli. İlerleyen bölümlerde ağır hasarlar veren ve canı çok yüksek robotlar geliyor. Bunlara düşük silahlarla karşı koymak mümkün değil. Bu bakımdan para topladıkça yeni gemilerin ve ekipmanların kilidini açıyorsunuz.

Geminiz otomatik olarak ateş ettiği için hedeflere doğru açıdan yaklaşmanız önemli. Birden fazla düşman olduğunda ilk olarak en fazla hasarı vereni hedef almanız daha iyi oluyor. Çatışma bölgesinden uzaklaştığınızda geminizin canı doluyor. Uzun oynanış zamanları vadeden Red Siren: Space Defense görsel atmosfer açısından da başarılı.

Red Siren: Google Play II App Store

 

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cellat87 6 ay
Bakalim nekadar iyi bir oyun deneyelim
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