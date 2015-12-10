Rayman Adventures'i denedik: Eski dost bildiğiniz gibi





Ubisoft'un 20 yıldır popülerliğini hiç kaybetmeyen bir kahramanı var ki o da Rayman. 1995 yılında hayata gözlerini açan Rayman, o günden itibaren PC'lerden konsollara ve mobil cihazlara kadar tüm platformlarda boy gösterdi. Bir süredir konsol ortamında sessiz kalan Rayman, mobil tarafta hareketlilik yaşıyor.





Rayman ilk kez Nokia N-Gage üzerinde mobil platformlara adımını atmıştı. Java ve Symbian olarak milenyumun başlarında mobil macerasına atılan Rayman, daha sonra modaya ayak uydurarak iOS, Android ve Windows Phone 8 platformlarında da boy göstermeye başladı.





Alışık olduğumuz sağa-sola ilerleyen platform oyunlarından bir farkı olmayan Rayman, egzotik tasarımı ve etkileyici hikayesi ile oyuncuları kendisine bağlamayı başardı. Mobil platformlarda da aynı çizgisini sürdüren Rayman, son oyunu ile rakiplerinin arasından sıyrılarak kısa sürede 20 milyon indirme rakamına yaklaşmış durumda.





Rayman Adventures yapımı bahsettiğimiz üzere göz alıcı grafikleri, neşeli animasyonları, egzotik ögeleri ve sürükleyici hikayeyi bir araya getirerek, oyunculara eğlenceli saatler yaşatmayı başarıyor. Sadece koşup zıplamaktan ziyade çeşitli bulmacalar çözmek ve önünüze çıkan düşmanları tepelemek de oyuna farklı bir boyut kazandırıyor.





Rayman Adventures, sevimli kahramanımızın Incrediballs adındaki yaratıkları toplayarak, kutsal ağacı yeniden hayata döndürme macerasına odaklanıyor. Rayman veya yardımcısı Barbara karakterinden birini seçerek başladığınız oyunda, kısa bir eğitim bölümünden sonra asıl bölümler karşınıza geliyor.





Perili şatolardan başlayarak Olympus gibi ikonik mekanlara doğru ilerleyen maceranızda arayıcılar en büyük yardımcınız oluyor. Arayıcılar en fazla 3 gizem bulabiliyor ve bu gizemlerin içerisinde minnoşlar adındaki arı benzeri yaratıklar var. Minnoşlar ve yol üzerindeki uçan küçük yaratıklar puan kazandırıyor ve bu puanlarla daha sonra çeşitli güçlendirmeler alabiliyorsunuz. Bölüm ilerledikçe yeni aracıyılar açılıyor ve yanınızda birden fazla arayıcı bulundurabiliyorsunuz. Bu sayede daha fazla minnoş bulabiliyorsunuz.





Elde ettiğiniz Incrediball yaratıklarını besleyebiliyor, mini oyunlar oynayabiliyor ve hatta müzikler de yapabiliyorsunuz. Orijinal ilerleyişten sıkılanlar için Incrediball dünyası biraz yorgunluk giderme seansına dönüşüyor. Getirdiğiniz Incrediball yaratıkları ile büyüyen ağacınız sayesinde global liderlik tablolarında yükselebiliyorsunuz. Oyun içerisinde nadir bulunan pala veya sırt çantası gibi nesneler de karşınıza çıkıyor.





Oyunun kontrolleri de oldukça kolay ve oynanış keyfine olumsuz bir etki yapmıyor. Sağa veya sola sürekli koşan Rayman'ı ekrana tıklayarak zıplatıyor veya sürükleme yaparak yönünü değiştiriyorsunuz. Yine çeşitli dokunma hareketleriyle Rayman saldırı durumuna geçiyor. Türkçe desteği de sunan oyunun farklı yanlarından birisi ek verileri arka planda indirmesi. Her 5 seviye sonrasında veri indirme başlıyor ve eğer bağlantınız hızlıysa uzun süre beklemenize gerek kalmıyor. Tabii sürekli bir internet bağlantısına ihtiyaç olduğunu belirtmemize gerek yok.





Ücretsiz olması oyunu türü içerisinde en iyi alternatiflerden birisi haline getiriyor. Bu tür yapımlarda bildiğiniz gibi oyun içi satın alma teklifleri sıkça bulunuyor ancak Rayman Adventures oynanışı bozacak tarzda teklifler yapmıyor. Satın alma yapmadan uzun süre maceraya devam edebiliyorsunuz. Bununla birlikte zaman zaman kopma veya verilerin silinmesi gibi şikayetler paylaşılıyor. Ben oynanışta herhangi bir sıkıntı yaşamadım.







