Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rayman Adventures'i denedik: Eski dost bildiğiniz gibi

Yılların eskitemediği renkli kişilik Rayman, bir kez daha mobil platformları ziyaret ediyor. Rayman Adventures, şimdiye kadar ki en eğlenceli mobil Rayman oyunu olma yolunda.
3 yıl
5,1b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rayman Adventures'i denedik: Eski dost bildiğiniz gibi


Ubisoft'un 20 yıldır popülerliğini hiç kaybetmeyen bir kahramanı var ki o da Rayman. 1995 yılında hayata gözlerini açan Rayman, o günden itibaren PC'lerden konsollara ve mobil cihazlara kadar tüm platformlarda boy gösterdi. Bir süredir konsol ortamında sessiz kalan Rayman, mobil tarafta hareketlilik yaşıyor. 

Rayman ilk kez Nokia N-Gage üzerinde mobil platformlara adımını atmıştı. Java ve Symbian olarak milenyumun başlarında mobil macerasına atılan Rayman, daha sonra modaya ayak uydurarak iOS, Android ve Windows Phone 8 platformlarında da boy göstermeye başladı. 

Alışık olduğumuz sağa-sola ilerleyen platform oyunlarından bir farkı olmayan Rayman, egzotik tasarımı ve etkileyici hikayesi ile oyuncuları kendisine bağlamayı başardı. Mobil platformlarda da aynı çizgisini sürdüren Rayman, son oyunu ile rakiplerinin arasından sıyrılarak kısa sürede 20 milyon indirme rakamına yaklaşmış durumda. 

Rayman Adventures yapımı bahsettiğimiz üzere göz alıcı grafikleri, neşeli animasyonları, egzotik ögeleri ve sürükleyici hikayeyi bir araya getirerek, oyunculara eğlenceli saatler yaşatmayı başarıyor. Sadece koşup zıplamaktan ziyade çeşitli bulmacalar çözmek ve önünüze çıkan düşmanları tepelemek de oyuna farklı bir boyut kazandırıyor. 
Rayman Adventures'i denedik: Eski dost bildiğiniz gibi
 

Rayman Adventures, sevimli kahramanımızın Incrediballs adındaki yaratıkları toplayarak, kutsal ağacı yeniden hayata döndürme macerasına odaklanıyor. Rayman veya yardımcısı Barbara karakterinden birini seçerek başladığınız oyunda, kısa bir eğitim bölümünden sonra asıl bölümler karşınıza geliyor. 

Perili şatolardan başlayarak Olympus gibi ikonik mekanlara doğru ilerleyen maceranızda arayıcılar en büyük yardımcınız oluyor. Arayıcılar en fazla 3 gizem bulabiliyor ve bu gizemlerin içerisinde minnoşlar adındaki arı benzeri yaratıklar var. Minnoşlar ve yol üzerindeki uçan küçük yaratıklar puan kazandırıyor ve bu puanlarla daha sonra çeşitli güçlendirmeler alabiliyorsunuz. Bölüm ilerledikçe yeni aracıyılar açılıyor ve yanınızda birden fazla arayıcı bulundurabiliyorsunuz. Bu sayede daha fazla minnoş bulabiliyorsunuz. 

Elde ettiğiniz Incrediball yaratıklarını besleyebiliyor, mini oyunlar oynayabiliyor ve hatta müzikler de yapabiliyorsunuz. Orijinal ilerleyişten sıkılanlar için Incrediball dünyası biraz yorgunluk giderme seansına dönüşüyor. Getirdiğiniz Incrediball yaratıkları ile büyüyen ağacınız sayesinde global liderlik tablolarında yükselebiliyorsunuz. Oyun içerisinde nadir bulunan pala veya sırt çantası gibi nesneler de karşınıza çıkıyor.
Rayman Adventures'i denedik: Eski dost bildiğiniz gibi
 

Oyunun kontrolleri de oldukça kolay ve oynanış keyfine olumsuz bir etki yapmıyor. Sağa veya sola sürekli koşan Rayman'ı ekrana tıklayarak zıplatıyor veya sürükleme yaparak yönünü değiştiriyorsunuz. Yine çeşitli dokunma hareketleriyle Rayman saldırı durumuna geçiyor. Türkçe desteği de sunan oyunun farklı yanlarından birisi ek verileri arka planda indirmesi. Her 5 seviye sonrasında veri indirme başlıyor ve eğer bağlantınız hızlıysa uzun süre beklemenize gerek kalmıyor. Tabii sürekli bir internet bağlantısına ihtiyaç olduğunu belirtmemize gerek yok. 

Ücretsiz olması oyunu türü içerisinde en iyi alternatiflerden birisi haline getiriyor. Bu tür yapımlarda bildiğiniz gibi oyun içi satın alma teklifleri sıkça bulunuyor ancak Rayman Adventures oynanışı bozacak tarzda teklifler yapmıyor. Satın alma yapmadan uzun süre maceraya devam edebiliyorsunuz. Bununla birlikte zaman zaman kopma veya verilerin silinmesi gibi şikayetler paylaşılıyor. Ben oynanışta herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 3 yıl
Süper oyun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 3 yıl
Oyun internetsiz oynanıyor ama bazı saçma şeylerde internet istiyor.Mesela yumurta açarken.Oyunu indirin.Çok zevkle oynuyorum.Benim de kayıtlı maceram silinmişti.Yeniden başladım.Şimdi sorun yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 3 yıl
Herşey güzel hoş da keşke durmak mümkün olsaydı ve ya en azından kontrol seçeneği olarak eklenebilirdi çoğu oyun gibi sağda zıplama ve saldırı tuşları solda yön verme tuşları olsa süper olurdu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Verilerim silindi ilerlediğim maceramda. Hevesim kaçtı benimde açıkçası. Güncelleme gelene kadar oynamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyperior 3 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Verilerim silindi ilerlediğim maceramda. Hevesim kaçtı benimde açıkçası. Güncelleme gelene kadar oynamıyorum.

Kayit yok mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi 3 yıl Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı 3 yıl Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı 3 yıl Apple özelleştirilmiş grafik birimi geliştirmek istiyor 3 yıl AMD Freesync teknolojisi artık HDMI kablolarda 3 yıl Tokyo, drone yakalamak için drone kullanmaya başladı 3 yıl Lenovo ile montunuz projeksiyon ekranı oluyor 3 yıl Samsung'un tablet piyanosu dikkat çekiyor 3 yıl Apple TV’deki ilk Türk yapımı oyun: Lumino! 3 yıl Cortana, Windows'un yeni ataşı olabilir 3 yıl Ford, elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyor 3 yıl Playstation Plus üyeleri bu hafta sonu multiplayer oyunları ücretsiz oynayabilecek 3 yıl DJI, drone modelleri için termal kamerasını duyurdu 3 yıl Electronic Arts'dan E-Spor atılımı 3 yıl BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TL 3 yıl Yahoo Mail'e "Gmail" hesabı ekleyin 3 yıl Tumblr'ın iOS sürümüne "Live Photos" desteği 3 yıl Lookout Premium'u üç ay ücretsiz kullanın 3 yıl 10 000 mAh kapasiteli akıllı telefon satışa çıkıyor 3 yıl 73. Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rayman Adventures'i denedik: Eski dost bildiğiniz gibi Sonraki SwiftKey'den konuşma engelli kullanıcılara yönelik özel klavye 3 yıl Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi "Oyunculara özel" 3 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın? 3 yıl Ücretsiz müzik servisi Aurous mahkeme kararıyla kapatıldı 3 yıl GoPro kameralara Apple Watch desteği 3 yıl Apple Smart Battery Case kaç mAh bataryaya sahip? 3 yıl Linksys yönlendiricilerinde açık tespit edildi 3 yıl Windows Server 2016 lisans şartlarında büyük değişiklik 3 yıl BMW i8 Spyder ile CES 2016'da sürpriz yapabilir 3 yıl Crucial'dan sunuculara yönelik 8Gb DDR4 RAM bellekler 3 yıl Pebble Classic kullanıcılarına Pebble'dan iyi haber 3 yıl Bill Gates'in 2015 yılı kitap listesi 3 yıl Rovio CEO'su yeniden değişiyor 3 yıl Zuckerberg'den Müslüman kullanıcılara önemli destek 3 yıl 2015'in "506" viral videosu 21 dakikaya sığdırıldı 3 yıl Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı 3 yıl Hem uçan hem yüzen drone: The Naviator 3 yıl EVGA GeForce GTX 970 HYBRID GAMING duyuruldu 3 yıl LG G5 daha erken karşımıza çıkabilir 3 yıl Xiaomi’nin 12.5 inçlik dizüstü modeli Nisan ayında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim