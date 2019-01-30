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Razer Gold artık NetEase oyunlarında kullanılabilecek

Razer Gold para birimini bundan sonra Rules of Survival gibi NetEase oyunlarında kullanabileceksiniz. Anlaşma hem mobil hem de PC oyunlarını kapsıyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
2,6b
1
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun donanımları alanında önemli bir paya sahip olan Razer başarısını dijital para sektöründe de devam ettiriyor. Razer Gold para birimi artık NetEase stüdyosunun oyunlarında da kullanılabilecek.

Razer Gold nedir?

Razer Gold dünyanın en büyük sanal kredi servislerinden birisi olarak gösteriliyor. Pek çok farklı platformdan Razer Gold birimi satın alınabiliyor. Razer Gold tam olarak 1$ karşılığında satılıyor.

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Sonrasında bunları PUBG gibi sayısız anlaşmalı oyun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Satın alım yaptıkça da Razer Silver birimi kazanıyorsunuz ve Razer ürünleri kazanma şansı elde ediyorsunuz. Ayrıca oyun içi değerli eşyalar da hediye ediliyor.

Yapılan anlaşma gereğince Razer Gold birimi NetEase oyunlarında kullanılabilecek. NetEase stüdyosunun Rules of Survival gibi pek çok popüler oyunu bulunuyor. Oyuncular Razer Gold ile bu oyunlar içerisinde eşya satın alımı yapabilecekler.

 

https://www.techpowerup.com/251967/razer-gold-announces-global-partnership-with-netease-games Yorum Yaz
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