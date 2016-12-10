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Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü

Oyuncu ekipmanları konusunda uzman firmalardan Razer, eSpor oyuncularına yönelik olarak gelişmiş düzeyde kontrolcü özelleştirmesine ve ergonomik özelliklere sahip Raiju kontrolcüsünü duyurdu.
2 yıl
4,2b
1
9
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde eSpor sınıfına yönelik oyuncu donanımlarına ilgi artıyor. Üreticiler de bu ilgiden sonuna kadar faydalanmaya çalışıyor. Oyuncu donanımları konusunda uzman Razer, Sony ile birlikte yeni bir PS4 kontrolcüsü hazırladı.

Sony Interactive Entertainment Europe ve Razer ortaklığında geliştirilen Raiju, gelişmiş düzeyde kontrolcü özelleştirmesine ve ergonomik özelliklere sahip. Böylece PS4 üzerinde turnuvalı oyunlara katılmak isteyen eSpor profesyonellerin işi kolaylaşıyor.

En İyi Akıcılık

Ürünün geliştirilmesinde eSporcularla birlikte çalışılmış. Razer Raiju’da iki benzersiz tamamen programlanabilir multi fonksiyonlu tampon ve tetik var. Bu tetikler, tamponlar ve hareket düğmeleri tamamen Razer’ın hatasız harekete geçirme ve dokunsal yanıtlama sunan patentli Hyperesponse mekanik tuş teknolojisinden yararlanıyor.

Parmak ucu erişimini en iyi şekilde sağlayacak şekilde pozisyonlanmış olan omuz tamponları ve tabandaki çıkartılabilir tetikler, butonu yeniden düzenleme fonksiyonu kullanılarak tek tek kurulabiliyor. Serbest stil konfigürasyonlara izin veren Razer Raiju’yu kullanan oyuncular kendi oyun silahları olan bu kontrolcüyü istedikleri gibi kullanma ve özelleştirme imkanına sahip olacaklar.

Kontrolcü ayrıca mekanik tetik durdurma tuşlarına ve bir istinadi tetik moduna sahip. Bunlar da modlar arasında geçiş yapmayı veya modları kombinlemeyi mümkün kılarak ultra hızlı aktivasyon imkanı sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Bluetooth 5 resmi olarak kullanıma sunuldu"

Ayrıca 4 butonlu Hızlı Kontrol Paneli de önemli özelliklerinden. Bu panel çok geniş fonksiyonlara kolay erişim sağlıyor. Örneğin, iki adet özelleştirilebilir profil arasında geçiş yapabiliyor, mikrofonu sessize alabiliyor ve oyun sesini ayarlayabiliyorsunuz. Panelin tabanında, hem stereo ses çıkışı hem mikrofon girişi için konmuş 3.5 mm evrensel ses portu mevcut

Razer Raiju’da ayrıca hafif örgü kablo ve beraberindeki sökülebilir Micro-USB bağlantısı bulunuyor. Raiju, kolay saklama ve taşıma için, yolculuk esnasında kontrolcünüzün dış etkilerden zarar görmesini engelleyecek Premium özellikli bir çanta ile birlikte satılıyor. Razer Raiju 170 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 

 

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cansev07 2 yıl en beğenilen
Az daha zorlasalar konsol fiyatına satacaklarmış. 170€ nedir ya 2. el konsol alınır o fiyata yurtdışından.
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gurkanse 2 yıl
ya bu adamlar "GAMİNG" kelimesi altında millete fahiş fiyattan ürün satmaya çalışıyorlar.Batarlar yakında inş
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hector_1990 2 yıl
bu razer da mouseları klavyeleri harici ürünleri çokta iyi değil
kraken 7.1 headset vardı ergonomi dandikti keza ses olarakta iyi değildi
gamepade gelince bildiğiniz xbox çakması olmuş kasa bildiğiniz xbox gamepadi yada tetik tuşları birebir aynısı ne demişler yapamıyorsan kopyasını çalarsın
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
KRAL ÇIPLAK
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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0quz28 2 yıl
her zamanki razer ürünlerinin aşırı pahalı olması durumu var roket lig dünya şampiyoyanısı izlerken görmüştüm bu kolu reklamları vardı her yerde istediği kadar iyi olsun 170 euro çok uçuk bir rakam
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Kerim5100 2 yıl
Adamlara ucuz bize pahalı :/
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Rachsuchtig 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Adamlara ucuz bize pahalı :/

Yurt dışında yaşamis biri olarak kesinlikle ucuz değil
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gurkanse 2 yıl
ya bu adamlar "GAMİNG" kelimesi altında millete fahiş fiyattan ürün satmaya çalışıyorlar.Batarlar yakında inş
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cansev07 2 yıl en beğenilen
Az daha zorlasalar konsol fiyatına satacaklarmış. 170€ nedir ya 2. el konsol alınır o fiyata yurtdışından.
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34dxf 2 yıl
E-spor ne yahu
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