Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü

Son dönemde eSpor sınıfına yönelik oyuncu donanımlarına ilgi artıyor. Üreticiler de bu ilgiden sonuna kadar faydalanmaya çalışıyor. Oyuncu donanımları konusunda uzman Razer, Sony ile birlikte yeni bir PS4 kontrolcüsü hazırladı.

Sony Interactive Entertainment Europe ve Razer ortaklığında geliştirilen Raiju, gelişmiş düzeyde kontrolcü özelleştirmesine ve ergonomik özelliklere sahip. Böylece PS4 üzerinde turnuvalı oyunlara katılmak isteyen eSpor profesyonellerin işi kolaylaşıyor.

En İyi Akıcılık

Ürünün geliştirilmesinde eSporcularla birlikte çalışılmış. Razer Raiju’da iki benzersiz tamamen programlanabilir multi fonksiyonlu tampon ve tetik var. Bu tetikler, tamponlar ve hareket düğmeleri tamamen Razer’ın hatasız harekete geçirme ve dokunsal yanıtlama sunan patentli Hyperesponse mekanik tuş teknolojisinden yararlanıyor.

Parmak ucu erişimini en iyi şekilde sağlayacak şekilde pozisyonlanmış olan omuz tamponları ve tabandaki çıkartılabilir tetikler, butonu yeniden düzenleme fonksiyonu kullanılarak tek tek kurulabiliyor. Serbest stil konfigürasyonlara izin veren Razer Raiju’yu kullanan oyuncular kendi oyun silahları olan bu kontrolcüyü istedikleri gibi kullanma ve özelleştirme imkanına sahip olacaklar.

Kontrolcü ayrıca mekanik tetik durdurma tuşlarına ve bir istinadi tetik moduna sahip. Bunlar da modlar arasında geçiş yapmayı veya modları kombinlemeyi mümkün kılarak ultra hızlı aktivasyon imkanı sağlıyor.

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Ayrıca 4 butonlu Hızlı Kontrol Paneli de önemli özelliklerinden. Bu panel çok geniş fonksiyonlara kolay erişim sağlıyor. Örneğin, iki adet özelleştirilebilir profil arasında geçiş yapabiliyor, mikrofonu sessize alabiliyor ve oyun sesini ayarlayabiliyorsunuz. Panelin tabanında, hem stereo ses çıkışı hem mikrofon girişi için konmuş 3.5 mm evrensel ses portu mevcut

Razer Raiju’da ayrıca hafif örgü kablo ve beraberindeki sökülebilir Micro-USB bağlantısı bulunuyor. Raiju, kolay saklama ve taşıma için, yolculuk esnasında kontrolcünüzün dış etkilerden zarar görmesini engelleyecek Premium özellikli bir çanta ile birlikte satılıyor. Razer Raiju 170 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.