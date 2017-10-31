Razer telefonu 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak

Razer’ın uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonu yarın itibariyle resmiyet kazanıyor. Telefona ait pek çok önemli detay ise internete sızdırılmış durumda. Üç aşağı beş yukarı bizi nelerin beklediğini görebiliyoruz.

Detaylar Ortada

Modelin dikkat çeken yönlerinden birisi 5.72 inçlik Sharp imzalı IGZO ekran. Ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alıyor ve akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. Ayrıca ekranda geniş renk gamı da mevcut.

Ön kısımda yer alan çift hoparlör Dolby ATMOS destekli ve THX tarafından sertifikalı bir de amplifikatör bulunuyor. Yani hem görüntü hem de ses açısından Razer vadettiklerini yerine getirecek gibi görünüyor.

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Bunun haricinde bir amiral gemisi donanımı ile karşı karşıyayız. Snapdragon 835 yonga seti, 8GB RAM; 64GB depolama kapasitesi, çift arka kamera, daha verimli Quick Charge 4+ hızlı şarj, 4000mAh kapasiteli bataryayı saymak mümkün.

Razer yeni modelini satın aldığı Nextbit firması ile tasarladığı için dış görünüşün Robin akıllı telefonuna oldukça benzeyeceği belirtiliyor. Zaten sızıntı görsellerde de benzerlikler mevcuttu.

Bu noktada önemli olan Razer’ın farklı olarak neler sunacağı. Bir oyun bileşenleri üreticisi olarak herkesin beklentisi mobil oyunculuk tarafında öne çıkacak bir akıllı telefon modeli. Razer’ın şimdilik bu konudaki niyeti bilinmiyor. Akıllı telefon pazarına standart bir giriş yaparak mağazalardaki oyunları işaret edebilir veya geliştiricilerle anlaşmalar yaparak telefonda daha kaliteli yansıtılacak versiyonlar getirebilir. Tüm bunlar yarın belli olacak.