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Razer telefonu 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak

Oyun bileşenleri üreticisi Razer’ın akıllı telefon pazarına ilk adımı atacağı modeli yarın resmiyet kazanıyor. Şimdiden telefonun donanım özellikleri belli olmuş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer’ın uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonu yarın itibariyle resmiyet kazanıyor. Telefona ait pek çok önemli detay ise internete sızdırılmış durumda. Üç aşağı beş yukarı bizi nelerin beklediğini görebiliyoruz.

Detaylar Ortada 

Modelin dikkat çeken yönlerinden birisi 5.72 inçlik Sharp imzalı IGZO ekran. Ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alıyor ve akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. Ayrıca ekranda geniş renk gamı da mevcut.

Ön kısımda yer alan çift hoparlör Dolby ATMOS destekli ve THX tarafından sertifikalı bir de amplifikatör bulunuyor. Yani hem görüntü hem de ses açısından Razer vadettiklerini yerine getirecek gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Apple TrueDepth kamera üretimi yavaş yavaş dengeleniyor"

Bunun haricinde bir amiral gemisi donanımı ile karşı karşıyayız. Snapdragon 835 yonga seti, 8GB RAM; 64GB depolama kapasitesi, çift arka kamera, daha verimli Quick Charge 4+ hızlı şarj, 4000mAh kapasiteli bataryayı saymak mümkün.

Razer yeni modelini satın aldığı Nextbit firması ile tasarladığı için dış görünüşün Robin akıllı telefonuna oldukça benzeyeceği belirtiliyor. Zaten sızıntı görsellerde de benzerlikler mevcuttu.

Bu noktada önemli olan Razer’ın farklı olarak neler sunacağı. Bir oyun bileşenleri üreticisi olarak herkesin beklentisi mobil oyunculuk tarafında öne çıkacak bir akıllı telefon modeli. Razer’ın şimdilik bu konudaki niyeti bilinmiyor. Akıllı telefon pazarına standart bir giriş yaparak mağazalardaki oyunları işaret edebilir veya geliştiricilerle anlaşmalar yaparak telefonda daha kaliteli yansıtılacak versiyonlar getirebilir. Tüm bunlar yarın belli olacak. 

 

https://www.androidauthority.com/razer-phone-specs-leak-8-gb-ram-811121/ Yorum Yaz
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mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Çözünürlük bitti şimdi de hz yatıştırın bakalım. Pil teknolojisini hiç geliştirmeyin aman..
2 Yanıt Yanıtla +17
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SeagateWD 2 yıl
off şimdi ışıklı mışıklı bir telefon yaparlar
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Glorfindel1907 2 yıl
Ne bf oynanır şimdi bununla he
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DH Misafiri 2 yıl
64 yerine de 128 ya da 256 koysa, ötesi şimdilik yok...
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brshr 2 yıl
Buna bir kontrolcü de gelir artık.
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aycibin 2 yıl
telefon işinde kendini ispatlamak zor.essential bile başaramadı kim takar razer'in telefonunu.millet 2 yıl güncelleme verir mi derken bu marka 2 yıl sonra telefon üretecek mi acaba sorusu var.koscoca huawei bile doğru düzgün satmaya başlamak için p8,mate7,p9,mate8'e kadar süründü.
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benhuraxu 2 yıl
60hz 120hz vs tazeleme olmaz ise ve pikseller hep açık kalırsa yanar mı?
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tugares 2 yıl Elsa
Aynı fiyattan iphone rakibi olabileceğini düşünmüyorum.
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SeagateWD 2 yıl
off şimdi ışıklı mışıklı bir telefon yaparlar
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Elsa 2 yıl
Güzel bir telefon olmuş, iPhone 8'in ciddi rakibi olabilir benzer fiyattan girerse
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12 Angry Men 2 yıl
İlk modelleri ama bence tasarım ve özellik olarak çok iyi. Zamanla tecrübe kazandıklarında daha ıyı olacaktır. Asus'un telefonlarından ıyıdır.
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smart1978 2 yıl
Ipad Pro 2017 modellerin hepsi 120 Hz 10 bit milyar rek destekleyen HDR ekrana sahipler .
Ipad Pro 10.5 LTE modeline sahip biri olarak ekran tazeleme de epey geride kalinmis.
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LittleMonster 2 yıl smart1978
Birisi "tablet" birisi TELEFON farkında mısınız?
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