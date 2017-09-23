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Razer yeni mobil cihazını yıl sonunda tanıtacak

Mobil oyun ve eğlence pazarına yönelik olarak mobil bir cihaz geliştiren Razer yıl sonunda yeni ürününü tanıtmayı planlıyor. Şimdilik bu cihaz neye benzeyecek net bir bilgi yok.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama işinin büyük kısmını bulut altyapısında yaparak farklı bir bakış açısına imza atan Robin akıllı telefonunun arkasındaki Nextbit girişimini satın alan Razer’ın akıllı telefon pazarına gireceği bir süredir konuşuluyor. Firma iddialara bir açıklık getirdi.

Yıl sonunda

Basının sorularını cevaplayan firma patronu Min-Liang Tan iddiaları doğruladı ancak açıklama yaparken ısrarlı bir şekilde oyuna ve eğlenceye yönelik bir mobil cihaz tanımlamasını yaptı. Yani tahmin edilenin aksine bir akıllı telefon söz konusu değil. Yeni cihaz yıl sonunda piyasada olacak.

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Peki Razer’ın sürprizi ne olacak? Bunun oyuna yönelik konsol tarzında bir cihaz olacağı kesin. Min-Liang Tan mobil oyun pazarını hedeflediklerini söylediği için muhtemelen Android işletim sistemi üzerinde çalışacak.

Bu bakımdan Nvidia Shield Portable tarzında bir konsol görmek mümkün. Aksi takdirde PS Vita gibi kendi oyun ekosistemini oluşturması gerek ki bu da Razer için uzun bir süreç ve riskli bir yatırım olacaktır. Şimdilik yıl sonuna kadar beklemek gerekiyor. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59227/razer-announce-mobile-device-later-year/index.html Yorum Yaz
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