Razer'dan dövüş oyunlarına özel joystick, "Atrox Arcade"

Haber Editörü
Oyuncular için piyasaya sunduğu birçok farklı donanım ürünü ile tanınan Razer, dövüş oyunlarına özel olarak hazırladığı yeni joystick modeli Atrox Arcade'yi duyurdu.
Eski Atari salonlarında kullanılan joystick modellerinden esinlenerek Microsoft'un Xbox 360 oyunu konsolu için üretilmiş olan Razer Atrox Arcade, üzerinde yer alan 10 tuş ve analog kontrol çubuğu ile özellikle dövüş oyunlarını seven kullanıcılar için oldukça ilgi çekici duruyor. İçerisindeki depolama alanına kolayca erişilebilen joystick, isteğe bağlı olarak birçok iç ve dış modifikasyona izin verebiliyor.
Xbox 360 ile 4 metre USB kablosu üzerinde bağlantı kurabilen Razer Atrox Arcade, Xbox Live üzerinde kullanım için 2.5mm kulaklık girişini de üzerinde barındırıyor. Haziran ayından sonra dünya çapında piyasaya çıkacak olan ürün, 199$ fiyat etiketine sahip olacak.
http://www.razerzone.com/gaming-controllers/razer-atrox Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyi de zaten Türkiye'de bundan daha iyisi bile satılıyor ki. Ben geçen sene aldım mesela. O yukarıdaki kolda çok boşluk var. Ben o konuda uzmanım, zira atari oynamaya 1984 yılında falan başladım ve sonra hiç bırakmadım. Askerden geldikten sonra bir çocuktan aldığım Saitek Megamaster II yi modifiye edip kulandım. O bozulunca da Sanalpazardan Arcade X Elite 2 aldım. Ama tek kişilik. Zira öteki 2 kişilik olan çok büyük. Masanın üzerine falan koyunca eşşek kadar yer kaplıyor. Neyse diyeceğim şu ki,yukarıdakinin kolları iyi değil. Sağlam olmasına sağlam ama hızlı hareket yapabilmek için kollarda boşluk olmaması lazım. Bu yüzdende Kompi makinelerinde kullanılan Amerikan Kol en iyisi. Elite 2 modelinde o koldan var. Yani bendekinde. Fiyatı da biraz daha pahalı.
Şu yukarıdaki koldan ve boşluğu çok diye iyi değil:
Bu kol ise (bendeki bunun tek kişilik olanı) tartışmasız dünyadaki en iyi koldur. Zaten düğmeler de dünyanın en iyi düğmeleri. Hele ki o düğmelerin altında Japon malı Omron Marka Switch kullanıldıysa o dünyanın en iyi sistemi olur...
Bu kolun yönleri çok yakın olduğu için çok hızlı hareket yapabiliyorsun:
Normalde Türkiye satıcısı şu. Ben ondan aldım: sanalpazar.com/...
Ama şu kişide çok temiz ve fiyatı çok uygun olan var. Şahsen ben şu an alacak olsam 344 liralık olanı 180 e satıyor, kaçırmazdım...
Esas bunu kaçırma. Normalde 344 lira...: sanalpazar.com/...
sanalpazar.com/...
eski toprak farkı,biz bunlarla büyüdük
hoca ne yaptın sen yaw ardadaş ismini verdikten sonra alixperess miydi neydi orada 14 dolardan buldum ancak ps4 ü bekleyeceğim ps4 çıktıktan sonra ps4 uyumlu kaliteli bişey alırım artık denilene göre ps4 çok pahalı olmayacakmış zaten donanımı şimdiki orta seviye bilgisayarlardan daha iyi yıllarca kullanırız artık :D
tasarım olarak bunun gibi çalışan joysitklere ne deniyor biliyormusunuz acaba ? çin sitelerinden felan bulabilirsem almak istiyorumda bunlarla oynamamın zevki bir başka, şöyle kolu yüzük parmağının arasına alacaksın tak tak tak