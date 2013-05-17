Razer'dan dövüş oyunlarına özel joystick, "Atrox Arcade"









Oyuncular için piyasaya sunduğu birçok farklı donanım ürünü ile tanınan Razer, dövüş oyunlarına özel olarak hazırladığı yeni joystick modeli Atrox Arcade'yi duyurdu.

Eski Atari salonlarında kullanılan joystick modellerinden esinlenerek Microsoft'un Xbox 360 oyunu konsolu için üretilmiş olan Razer Atrox Arcade, üzerinde yer alan 10 tuş ve analog kontrol çubuğu ile özellikle dövüş oyunlarını seven kullanıcılar için oldukça ilgi çekici duruyor. İçerisindeki depolama alanına kolayca erişilebilen joystick, isteğe bağlı olarak birçok iç ve dış modifikasyona izin verebiliyor.

Xbox 360 ile 4 metre USB kablosu üzerinde bağlantı kurabilen Razer Atrox Arcade, Xbox Live üzerinde kullanım için 2.5mm kulaklık girişini de üzerinde barındırıyor. Haziran ayından sonra dünya çapında piyasaya çıkacak olan ürün, 199$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.razerzone.com/gaming-controllers/razer-atrox