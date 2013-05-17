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Razer'dan dövüş oyunlarına özel joystick, "Atrox Arcade"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,9b
1
15
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oyuncular için piyasaya sunduğu birçok farklı donanım ürünü ile tanınan Razer, dövüş oyunlarına özel olarak hazırladığı yeni joystick modeli Atrox Arcade'yi duyurdu.
Eski Atari salonlarında kullanılan joystick modellerinden esinlenerek Microsoft'un Xbox 360 oyunu konsolu için üretilmiş olan Razer Atrox Arcade, üzerinde yer alan 10 tuş ve analog kontrol çubuğu ile özellikle dövüş oyunlarını seven kullanıcılar için oldukça ilgi çekici duruyor. İçerisindeki depolama alanına kolayca erişilebilen joystick, isteğe bağlı olarak birçok iç ve dış modifikasyona izin verebiliyor.
Xbox 360 ile 4 metre USB kablosu üzerinde bağlantı kurabilen Razer Atrox Arcade, Xbox Live üzerinde kullanım için 2.5mm kulaklık girişini de üzerinde barındırıyor. Haziran ayından sonra dünya çapında piyasaya çıkacak olan ürün, 199$ fiyat etiketine sahip olacak.
 
Razer'dan dövüş oyunlarına özel joystick,

http://www.razerzone.com/gaming-controllers/razer-atrox Yorum Yaz
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niyelka 6 yıl
Madcatz raund2 ve sfxtekken vs tournament edition ayni sanirim.bu stickin kol hassasiyeti ama ben . madcatz den vazgecmem bircok stick kullandim hori edge haric zaten sorun kolun boşluk lari ve hassasiyeti herkez bu yonde sikayetci razer tasarim olarak harika ama pali malesef
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OverClocK1ng 6 yıl
baysan240
tasarım olarak bunun gibi çalışan joysitklere ne deniyor biliyormusunuz acaba ? çin sitelerinden felan bulabilirsem almak istiyorumda bunlarla oynamamın zevki bir başka

İyi de zaten Türkiye'de bundan daha iyisi bile satılıyor ki. Ben geçen sene aldım mesela. O yukarıdaki kolda çok boşluk var. Ben o konuda uzmanım, zira atari oynamaya 1984 yılında falan başladım ve sonra hiç bırakmadım. Askerden geldikten sonra bir çocuktan aldığım Saitek Megamaster II yi modifiye edip kulandım. O bozulunca da Sanalpazardan Arcade X Elite 2 aldım. Ama tek kişilik. Zira öteki 2 kişilik olan çok büyük. Masanın üzerine falan koyunca eşşek kadar yer kaplıyor. Neyse diyeceğim şu ki,yukarıdakinin kolları iyi değil. Sağlam olmasına sağlam ama hızlı hareket yapabilmek için kollarda boşluk olmaması lazım. Bu yüzdende Kompi makinelerinde kullanılan Amerikan Kol en iyisi. Elite 2 modelinde o koldan var. Yani bendekinde. Fiyatı da biraz daha pahalı.
Şu yukarıdaki koldan ve boşluğu çok diye iyi değil:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu kol ise (bendeki bunun tek kişilik olanı) tartışmasız dünyadaki en iyi koldur. Zaten düğmeler de dünyanın en iyi düğmeleri. Hele ki o düğmelerin altında Japon malı Omron Marka Switch kullanıldıysa o dünyanın en iyi sistemi olur...
Bu kolun yönleri çok yakın olduğu için çok hızlı hareket yapabiliyorsun:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Normalde Türkiye satıcısı şu. Ben ondan aldım: sanalpazar.com/...
Ama şu kişide çok temiz ve fiyatı çok uygun olan var. Şahsen ben şu an alacak olsam 344 liralık olanı 180 e satıyor, kaçırmazdım...
Esas bunu kaçırma. Normalde 344 lira...: sanalpazar.com/...
sanalpazar.com/...
2 Yanıt Yanıtla +2
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TIRAZLI 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

baysan240
tasarım olarak bunun gibi çalışan joysitklere ne deniyor biliyormusunuz acaba ? çin sitelerinden felan bulabilirsem almak istiyorumda bunlarla oynamamın zevki bir başka


İyi de zaten Türkiye'de bundan daha iyisi bile satılıyor ki. Ben geçen sene aldım mesela. O yukarıdaki kolda çok boşluk var. Ben o konuda uzmanım, zira atari oynamaya 1984 yılında falan başladım ve sonra hiç bırakmadım. Askerden geldikten sonra bir çocuktan aldığım Saitek Megamaster II yi modifiye edip kulandım. O bozulunca da Sanalpazardan Arcade X Elite 2 aldım. Ama tek kişilik. Zira öteki 2 kişilik olan çok büyük. Masanın üzerine falan koyunca eşşek kadar yer kaplıyor. Neyse diyeceğim şu ki,yukarıdakinin kolları iyi değil. Sağlam olmasına sağlam ama hızlı hareket yapabilmek için kollarda boşluk olmaması lazım. Bu yüzdende Kompi makinelerinde kullanılan Amerikan Kol en iyisi. Elite 2 modelinde o koldan var. Yani bendekinde. Fiyatı da biraz daha pahalı.

Şu yukarıdaki koldan ve boşluğu çok diye iyi değil:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu kol ise (bendeki bunun tek kişilik olanı) tartışmasız dünyadaki en iyi koldur. Zaten düğmeler de dünyanın en iyi düğmeleri. Hele ki o düğmelerin altında Japon malı Omron Marka Switch kullanıldıysa o dünyanın en iyi sistemi olur...
Bu kolun yönleri çok yakın olduğu için çok hızlı hareket yapabiliyorsun:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Normalde Türkiye satıcısı şu. Ben ondan aldım: sanalpazar.com/...

Ama şu kişide çok temiz ve fiyatı çok uygun olan var. Şahsen ben şu an alacak olsam 344 liralık olanı 180 e satıyor, kaçırmazdım...

Esas bunu kaçırma. Normalde 344 lira...: sanalpazar.com/...

sanalpazar.com/...


eski toprak farkı,biz bunlarla büyüdük
Yanıtla +1
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baysan240 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

baysan240
tasarım olarak bunun gibi çalışan joysitklere ne deniyor biliyormusunuz acaba ? çin sitelerinden felan bulabilirsem almak istiyorumda bunlarla oynamamın zevki bir başka


İyi de zaten Türkiye'de bundan daha iyisi bile satılıyor ki. Ben geçen sene aldım mesela. O yukarıdaki kolda çok boşluk var. Ben o konuda uzmanım, zira atari oynamaya 1984 yılında falan başladım ve sonra hiç bırakmadım. Askerden geldikten sonra bir çocuktan aldığım Saitek Megamaster II yi modifiye edip kulandım. O bozulunca da Sanalpazardan Arcade X Elite 2 aldım. Ama tek kişilik. Zira öteki 2 kişilik olan çok büyük. Masanın üzerine falan koyunca eşşek kadar yer kaplıyor. Neyse diyeceğim şu ki,yukarıdakinin kolları iyi değil. Sağlam olmasına sağlam ama hızlı hareket yapabilmek için kollarda boşluk olmaması lazım. Bu yüzdende Kompi makinelerinde kullanılan Amerikan Kol en iyisi. Elite 2 modelinde o koldan var. Yani bendekinde. Fiyatı da biraz daha pahalı.

Şu yukarıdaki koldan ve boşluğu çok diye iyi değil:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu kol ise (bendeki bunun tek kişilik olanı) tartışmasız dünyadaki en iyi koldur. Zaten düğmeler de dünyanın en iyi düğmeleri. Hele ki o düğmelerin altında Japon malı Omron Marka Switch kullanıldıysa o dünyanın en iyi sistemi olur...
Bu kolun yönleri çok yakın olduğu için çok hızlı hareket yapabiliyorsun:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Normalde Türkiye satıcısı şu. Ben ondan aldım: sanalpazar.com/...

Ama şu kişide çok temiz ve fiyatı çok uygun olan var. Şahsen ben şu an alacak olsam 344 liralık olanı 180 e satıyor, kaçırmazdım...

Esas bunu kaçırma. Normalde 344 lira...: sanalpazar.com/...

sanalpazar.com/...

hoca ne yaptın sen yaw
ardadaş ismini verdikten sonra alixperess miydi neydi orada 14 dolardan buldum

ancak ps4 ü bekleyeceğim ps4 çıktıktan sonra ps4 uyumlu kaliteli bişey alırım artık denilene göre ps4 çok pahalı olmayacakmış zaten donanımı şimdiki orta seviye bilgisayarlardan daha iyi yıllarca kullanırız artık :D
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Cinas mı dersiniz ne denir bilmem, ben sadece dövüş oyunu oynuyorum ama bu arcade stickleri kullanamıyorum, bunu kullananlardan kimseye de henüz malubiyetim yok.
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
bunların kablosuz olanlarıda vardı bazı arkadaslar forumda satılıga cıkartmıstı bu joyticklere arcade gamepad deniyordu sanırım.oynaması cok zevkliydi ateri salonlarında yası 30 civarı olanlar iyi bilirler bu gamepadlerin kıymetini
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strathmorea 6 yıl
Çok basit bir sistemi var ve maliyeti tahminimce 20 dolar bile olmayan bu aleti 200 dolara satan ve alan akıllara ziyan. 90 lı yıllarda ortaokul yıllarımda gittiğim atari salonları geldi gözüme şimdi. :)
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avatar237 6 yıl
turnuvalarda hep şu cihaz kullanılıyor.
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baysan240 6 yıl
turbo-powwer
Fiyati fazla ki zaten turkiyede cok daha iyi muadilleri cift konsollulari 250 tl ye satiliyor gorunus olarakta cok hos , kisacasi olmamis extra biseyler olmaliydi.

tasarım olarak bunun gibi çalışan joysitklere ne deniyor biliyormusunuz acaba ? çin sitelerinden felan bulabilirsem almak istiyorumda bunlarla oynamamın zevki bir başka,
şöyle kolu yüzük parmağının arasına alacaksın tak tak tak


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turbo-powwer 6 yıl
Fiyati fazla ki zaten turkiyede cok daha iyi muadilleri cift konsollulari 250 tl ye satiliyor gorunus olarakta cok hos , kisacasi olmamis extra biseyler olmaliydi.
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