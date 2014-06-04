Razer'dan inceliği ile dikkat çeken Junglecat oyun kontrolcüsü





Apple'ın iOS 7'de yerleşik oyun kontrolcü desteğinden sonra pek çok üreticinin kontrolcü aksesuarı piyasaya çıkmaya başladı. Ancak genelde yapı itibariyle kullanıcı rahatsız eden taşınabilirlik sorununa Razer bir çözüm bulmuş görünüyor.





Firmanın lanse ettiği Junglecat adlı oyun kontrolcüsü, Xperia Play modelinden hatırlayacağımız üzere kızaklı bir yapıya sahip. Sadece 20mm kalınlığındaki kontrolcü, kızağı kapandığı zaman bir kılıf görevi görüyor. Böylece taşınabilirlik konusunda kullanıcıya herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor.





Kontrolcüde bir D-Pad, A-X-B-Y butonları ve tamponlar bulunuyor. Kontrolcü Lightning portu üzerinden iPhone 5 veya 5S modeline bağlanıyor.





Uyumlu iOS uygulaması sayesinde kontrolcünün tüm butonlarını özelleştirmek mümkün. Ayrıca uygulama ile kontrolcünün uyumlu olduğu oyunlar listelenebiliyor. Razer Junglecat 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.razerzone.com/press/detail/press-releases/razer-goes-mobile-with-junglecat-ios-gaming-controller