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Razer'dan inceliği ile dikkat çeken Junglecat oyun kontrolcüsü

4 yıl
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9
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer'dan inceliği ile dikkat çeken Junglecat oyun kontrolcüsü

Apple'ın iOS 7'de yerleşik oyun kontrolcü desteğinden sonra pek çok üreticinin kontrolcü aksesuarı piyasaya çıkmaya başladı. Ancak genelde yapı itibariyle kullanıcı rahatsız eden taşınabilirlik sorununa Razer bir çözüm bulmuş görünüyor.

Firmanın lanse ettiği Junglecat adlı oyun kontrolcüsü, Xperia Play modelinden hatırlayacağımız üzere kızaklı bir yapıya sahip. Sadece 20mm kalınlığındaki kontrolcü, kızağı kapandığı zaman bir kılıf görevi görüyor. Böylece taşınabilirlik konusunda kullanıcıya herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. 

Kontrolcüde bir D-Pad, A-X-B-Y butonları ve tamponlar bulunuyor. Kontrolcü Lightning portu üzerinden iPhone 5 veya 5S modeline bağlanıyor.

Uyumlu iOS uygulaması sayesinde kontrolcünün tüm butonlarını özelleştirmek mümkün. Ayrıca uygulama ile kontrolcünün uyumlu olduğu oyunlar listelenebiliyor. Razer Junglecat 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://www.razerzone.com/press/detail/press-releases/razer-goes-mobile-with-junglecat-ios-gaming-controller Yorum Yaz
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sendomi 4 yıl en beğenilen
böyle birşeye 100Ş vermek akıl mantık işimidir önce bunu sorgulamak lazım,microsoft ve sony gibi 2 konsol yapımcısı yıllarca çok büyük emek para harcayıp kontrolcü yapıyorlar onlar bile böyle kazık fiyatla vermiyorlar
böyle birşeye 100Ş vermek akıl mantık işimidir önce bunu sorgulamak lazım,microsoft ve sony gibi 2 konsol yapımcısı yıllarca çok büyük emek para harcayıp kontro...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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safüzyon 4 yıl
100 dolar bu kontrolcuye para vericegine zaten bu kadar elinde oyun oynamak isteyen adam el konsolu alır mantıksız bir cihaz olmuş
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Master_Evil 4 yıl
çok para, trye gelmesi 300ü geçer
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sendomi 4 yıl en beğenilen
böyle birşeye 100Ş vermek akıl mantık işimidir önce bunu sorgulamak lazım,microsoft ve sony gibi 2 konsol yapımcısı yıllarca çok büyük emek para harcayıp kontrolcü yapıyorlar onlar bile böyle kazık fiyatla vermiyorlar
1 Yanıt Yanıtla +4
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dmrc1143 4 yıl sendomi
sendomi
böyle birşeye 100Ş vermek akıl mantık işimidir önce bunu sorgulamak lazım,microsoft ve sony gibi 2 konsol yapımcısı yıllarca çok büyük emek para harcayıp kontrolcü yapıyorlar onlar bile böyle kazık fiyatla vermiyorlar

bunu alacak olanlar iphonecular. yani parayi çoktan gözden çıkarmış insanlar ^^
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keskin53 4 yıl
baslıga bakmadan telefon zannettim
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Elsa 4 yıl
4 inç telefonda ne oynayacaksa kontrolcuyle
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SteveMeade 4 yıl Elsa
Değil mi yaa ne de olsa ios ta hiç oyun uygulama falan yok 5-6 inç android ler uygulama dolu ne oynayacaklar 4 inçte bende anlamadım


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Capt. Awesome 4 yıl Elsa
Elsa

4 inç telefonda ne oynayacaksa kontrolcuyle


Anlamadığım şey, iPhone'nun neyini çekemiyorsunuz da her Apple konusuna bu kadar saçma şeyler yazabiliyorsunuz.
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Mar00N 4 yıl
Gerekli birşey değil
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