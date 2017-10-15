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Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi!

Şimdi de Razer'ın oyunculara yönelik hazırladığı telefonunun tasarımı sızdırıldı. Çift kameraya yer verilen telefonla ilgili detaylar için sizleri haberimize davet ediyoruz.
1 yıl
6,6b
1
10
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Daha önce yapmış olduğumuz haberde Razer'ın 1 Kasım'da yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurmuştuk. Son olarak da cihazın teknik detayları hakkında sizleri bilgilendirmiştik.
GFXBench adlı internet sitesinde bulunan test sonuçları bize, 'Razer Phone' adı verilen cihazın 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde, 5.7 inç boyutunda ve 16:9 ekran oranıyla geleceğini söylemişti. Cihazın işlemci tarafında ise şu an Qualcomm'un piyasadaki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835'e yer verileceğini görmüştük. Telefonun grafik kısmı ise Qualcomm Adreno 540 ile destekleniyor. Sızdırılan bilgiler, telefonun 8GB sistem belleğine ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olacağını gösteriyor ancak bugüne kadar telefonun tasarımıyla ilgili bir sızıntı görememiştik.
Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi!
 
Techbyte, Razer'ın 1 Kasım'da tanıtacağı akıllı telefonunun bir görüntüsünü yayınladı. Telefonun arka kısmının gösterildiği görsel sayesinde cihazın tasarımı hakkında bilgi edinebiliyoruz. Sony'nin OmniBalance tasarım dilini yansıtan cihaz, keskin köşeleriyle dikkat çekiyor. 
Techbyte'ın paylaştığı görsele göre cihaz, çift arka kamerayla geliyor ancak ikincil kameranın ne amaçla kullanıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. İkincil kamera için önümüzde iki seçenek var: ikincil lens ya LG G6'daki gibi geniş açılı fotoğraflar çekmemize olanak sağlayacak ya da Galaxy Note 8'deki gibi fotoğraflara Bokeh efekti vermemize imkan sağlayacak.
Bakalım, Razer 1 Kasım'da nasıl bir cihazla karşımıza çıkacak.

http://wccftech.com/razer-gaming-smartphone-leak/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen KalemKolik
KalemKolik
S8-lg6-mi6 ve birçoğu daha Snapdragon 835 kullanıyor. Onlardamı oyuncu telefonu. Yeme bizi razer telefon dünyasında hepiniz mahkunsunuz aynı işlemci ve gpuları kıllanmaya. Ben oyuncu telefonu çıkaracağım diyorsan o zaman çift Snapdragon 835 kullan aynı telefonda yapabiliyorsan.

satılık gtx 980 var ilgilenirsen qnq.
KalemKolikS8-lg6-mi6 ve birçoğu daha Snapdragon 835 kullanıyor. Onlardamı oyuncu telefonu. Yeme bizi razer telefon dünyasında hepiniz mahkunsu...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Johnnn 1 yıl
Yemin ederim zaytung haberi sandım.
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12 Angry Men 1 yıl
Razerin derdi sizi mi gerdi arkadaşlar ?
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Johan Elmander 1 yıl
"Bak benim ayfon 86 ci es plüsüm var."cılara kardeş geliyor galiba.
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babacan52 1 yıl
Sen eksiktin tamam olduk kanka patlasın 101 okey
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KalemKolik 1 yıl
S8-lg6-mi6 ve birçoğu daha Snapdragon 835 kullanıyor. Onlardamı oyuncu telefonu. Yeme bizi razer telefon dünyasında hepiniz mahkunsunuz aynı işlemci ve gpuları kıllanmaya. Ben oyuncu telefonu çıkaracağım diyorsan o zaman çift Snapdragon 835 kullan aynı telefonda yapabiliyorsan.
3 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-F8946C419 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
S8-lg6-mi6 ve birçoğu daha Snapdragon 835 kullanıyor. Onlardamı oyuncu telefonu. Yeme bizi razer telefon dünyasında hepiniz mahkunsunuz aynı işlemci ve gpuları kıllanmaya. Ben oyuncu telefonu çıkaracağım diyorsan o zaman çift Snapdragon 835 kullan aynı telefonda yapabiliyorsan.

satılık gtx 980 var ilgilenirsen qnq.
1 Yanıt Yanıtla +20
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asterisk* 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
S8-lg6-mi6 ve birçoğu daha Snapdragon 835 kullanıyor. Onlardamı oyuncu telefonu. Yeme bizi razer telefon dünyasında hepiniz mahkunsunuz aynı işlemci ve gpuları kıllanmaya. Ben oyuncu telefonu çıkaracağım diyorsan o zaman çift Snapdragon 835 kullan aynı telefonda yapabiliyorsan.

Samsung exynos kullanıyor daha düşük performanslı, lg g6 821 kullanıyor.
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mk2kill 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
S8-lg6-mi6 ve birçoğu daha Snapdragon 835 kullanıyor. Onlardamı oyuncu telefonu. Yeme bizi razer telefon dünyasında hepiniz mahkunsunuz aynı işlemci ve gpuları kıllanmaya. Ben oyuncu telefonu çıkaracağım diyorsan o zaman çift Snapdragon 835 kullan aynı telefonda yapabiliyorsan.

oyuncu telefonu olmak icin sadece islemci gucu yeterli degil. razer buyuk ihtimal telefonla uyum icinde calisan ve telefona fiziksel olarak entegre olan bir oyin kontrolcusu cikaracaktir. ayrica oyun ve kontrol cuayarlari ve optimizyaonu icin yazilimsal gelistirmeler ekleyecektir. nvidia shield tabletler bunun en iyi ornekleri.
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