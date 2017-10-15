Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi!

Daha önce yapmış olduğumuz haberde Razer'ın 1 Kasım'da yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurmuştuk. Son olarak da cihazın teknik detayları hakkında sizleri bilgilendirmiştik.

GFXBench adlı internet sitesinde bulunan test sonuçları bize, 'Razer Phone' adı verilen cihazın 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde, 5.7 inç boyutunda ve 16:9 ekran oranıyla geleceğini söylemişti. Cihazın işlemci tarafında ise şu an Qualcomm'un piyasadaki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835'e yer verileceğini görmüştük. Telefonun grafik kısmı ise Qualcomm Adreno 540 ile destekleniyor. Sızdırılan bilgiler, telefonun 8GB sistem belleğine ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olacağını gösteriyor ancak bugüne kadar telefonun tasarımıyla ilgili bir sızıntı görememiştik.

Techbyte, Razer'ın 1 Kasım'da tanıtacağı akıllı telefonunun bir görüntüsünü yayınladı. Telefonun arka kısmının gösterildiği görsel sayesinde cihazın tasarımı hakkında bilgi edinebiliyoruz. Sony'nin OmniBalance tasarım dilini yansıtan cihaz, keskin köşeleriyle dikkat çekiyor.

Techbyte'ın paylaştığı görsele göre cihaz, çift arka kamerayla geliyor ancak ikincil kameranın ne amaçla kullanıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. İkincil kamera için önümüzde iki seçenek var: ikincil lens ya LG G6'daki gibi geniş açılı fotoğraflar çekmemize olanak sağlayacak ya da Galaxy Note 8'deki gibi fotoğraflara Bokeh efekti vermemize imkan sağlayacak.

Bakalım, Razer 1 Kasım'da nasıl bir cihazla karşımıza çıkacak.

http://wccftech.com/razer-gaming-smartphone-leak/