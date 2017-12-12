Rcoket Lab roketini canlı yayında fırlatacak

Tam Boyutta Gör

Dünya'nın yörüngesine uydu(veya farklı yükler) taşıma konusunda uzmanlaşan şirketleri düşününce akla ilk olarak Elon Musk'ın kurduğu SpaceX geliyor. SpaceX'in yanı sıra ise Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi BlueOrigin'in de bu konuda önemli çalışmaları olduğu biliniyor. Tabi bu iki şirket geliştirdikleri roketlerle uzay yarışını önde götürüyor olsa da Rocket Lab gibi küçük şirketler de farklı çalışmalarla bu büyük rakiplerini yakalama gayreti içerisinde. Geçtiğimiz mayıs ayında Electron isimli roketini ilk kez fırlatan Rocket Lab, şimdi Electron'un yörüngeye ticari yükler taşımaya hazır olup olmadığını öğrenmek için ikinci testi gerçekleştirecek.





Düşük Taşıma Maliyeti

17 metre uzunluğunda ve 1.2 metre çapında olan Electron rakiplerine kıyasla(Falcon 9'un uzunluğu yaklaşık 55 metre) oldukça küçük ancak şirket boyut farkının getirdiği dezavantajı düşük taşıma maliyetiyle kapatmayı planlıyor. Şirket yörüngeye sadece 136 kg(300 pound) ile 226 kg(500 pound) arasındaki yükleri taşıyacak. Electron'un küçük boyutuyla nispeten hafif yükleri taşıyacak olması da taşıma işini dev roketlere kıyasla çok daha ucuza yapacağı anlamına geliyor. Rocket Lab'in açıklamasına göre Electron roketi ile yörüngeye yük taşımak 4.9 milyon dolardan başlıyor. Falcon 9 ile yörüngeye yük taşıma bedelinin yaklaşık 62 milyon dolar olduğunu da göz önünde bulundurursak Rocket Lab'in küçük uydular taşımak için önemli bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.





Tabi şirketin Electron roketini ticari faaliyetlerde kullanmadan önce test etmesi gerekiyor ve yakın tarihte yapılacak ikinci test Electron'un geleceği için büyük öneme sahip. Test sürecini YouTube üzerinden canlı yayınla takipçileriyle paylaşmak isteyen Rocket Lab, Yeni Zelanda'da gerçekleşecek fırlatma için 10 günlük bir süre belirlemiş durumda. Şirketin açıklamasına göre Electron roketi, hava koşulları fırlatma için uygun olduğunda ve roketin tamamen hazır olduğu düşünüldüğünde fırlatılacak. Fırlatmanın 9-18 Aralık tarihleri arasında herhangi bir günde gerçekleşeceği belirten Rocket Lab, her gün Türkiye saatiyle 04.30'da YouTube'da canlı yayın başlatıyor. Geride bıraktığımız üç günde başlatılan canlı yayınlarda Electron'un fırlatıldığına şahit olamadık. Şirketin yaklaşık üç saat sonra başlatacağı canlı yayını ise aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.









https://www.theverge.com/2017/12/7/16746376/rocket-lab-electron-test-launch-new-zealand-live-stream