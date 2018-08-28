Realme 2 resmi olarak tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun yeni yeni duyulmaya başlayan alt markası Realme, ikinci akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Realme 2 olarak adlandırılan cihaz Kırımızı, Siyah ve Mavi renk seçenekleri ile satışa sunuldu. Şimdi lafı fazla uzatmadan cihazın teknik detaylarına geçelim.

Realme 2 özellikleri

Akıllı telefon 1520 x 720 piksel çözünürlüklü 6.2 inç HD+ bir çentikli ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ve Adreno 506 grafik biriminden alan Realme 2, microSD kart desteği sunuyor ve bu sayede depolama kapasitesini 256 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz.

3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı olmak üzere iki varyantı olan cihaz, Android 8.1 üzerinde çalışan ColorOS 5.1 işletim sistemi ile geliyor. Yapay zeka destekli 13 MP + 2 MP çözünürlüğe sahip arka ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası olan cihazın pil kapasitesinin ise 4.230 mAh olduğunu da belirtelim.

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Parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma sisteminin olduğu cihazındepolama alanı sunan modelidepolama alanı sunan modeli isefiyat etiketine sahip.