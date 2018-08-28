Realme 2 resmi olarak tanıtıldı

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun yeni yeni duyulmaya başlayan alt markası Realme, ikinci akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Realme 2 olarak adlandırılan cihaz Kırımızı, Siyah ve Mavi renk seçenekleri ile satışa sunuldu. Şimdi lafı fazla uzatmadan cihazın teknik detaylarına geçelim.
Realme 2 özellikleri
Akıllı telefon 1520 x 720 piksel çözünürlüklü 6.2 inç HD+ bir çentikli ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ve Adreno 506 grafik biriminden alan Realme 2, microSD kart desteği sunuyor ve bu sayede depolama kapasitesini 256 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz.
3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı olmak üzere iki varyantı olan cihaz, Android 8.1 üzerinde çalışan ColorOS 5.1 işletim sistemi ile geliyor. Yapay zeka destekli 13 MP + 2 MP çözünürlüğe sahip arka ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası olan cihazın pil kapasitesinin ise 4.230 mAh olduğunu da belirtelim.Parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma sisteminin olduğu cihazın 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı sunan modeli 130 dolar, 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan modeli ise 150 dolar fiyat etiketine sahip.
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adamlar 150 birim paraya aldığı telefona bak. bizde samsung tuşlu telefon satıyoz 180 liraya pazarlıkla 150 birim paraya veriyoruz. samsung 1205
Çok ilginç gerçekten.
Gerçi bir yandan da daha P70 (P80 olarak da adlandırılabilir deniyor.) tanıtılmadı ama hiç değilse S670 ya da S710'a sahip bir cihaz tanıtılabilirdi diye düşünüyorum. Mantıksız olmuş bu durum.
Oppo sanırım alt marka oluştururken amacın her yeni nesilde daha yeni ve daha iyi donanıma sahip cihazlar geliştirmesi gerektiğini unutmuş. Gerçi onlar da rastgele çipsetler yerleştirip cihaz sunuyorlar model numarasında bakmadan. O konuda zaten bir Oneplus kayda değer bir düzene sahip.