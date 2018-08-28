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Realme 2 resmi olarak tanıtıldı

Oppo'nun alt markası olan Realme, yeni akıllı telefonu olan Realme 2'yi tanıttı. Selefi Realme 1'den üç ay sonra piyasaya sürülen cihazla ilgili tüm detaylar haberimizde.
8 ay
2,4b
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8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun yeni yeni duyulmaya başlayan alt markası Realme, ikinci akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Realme 2 olarak adlandırılan cihaz Kırımızı, Siyah ve Mavi renk seçenekleri ile satışa sunuldu. Şimdi lafı fazla uzatmadan cihazın teknik detaylarına geçelim.

Realme 2 özellikleri

Akıllı telefon 1520 x 720 piksel çözünürlüklü 6.2 inç HD+ bir çentikli ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ve Adreno 506 grafik biriminden alan Realme 2, microSD kart desteği sunuyor ve bu sayede depolama kapasitesini 256 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz.
3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı olmak üzere iki varyantı olan cihaz, Android 8.1 üzerinde çalışan ColorOS 5.1 işletim sistemi ile geliyor. Yapay zeka destekli 13 MP + 2 MP çözünürlüğe sahip arka ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası olan cihazın pil kapasitesinin ise 4.230 mAh olduğunu da belirtelim.
Parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma sisteminin olduğu cihazın 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı sunan modeli 130 dolar, 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan modeli ise 150 dolar fiyat etiketine sahip.

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the_dedektif 3 ay
4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan modeli ise 150 dolar fiyat etiketine sahip.
adamlar 150 birim paraya aldığı telefona bak. bizde samsung tuşlu telefon satıyoz 180 liraya pazarlıkla 150 birim paraya veriyoruz. samsung 1205
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lebendefrans 8 ay
6.2 inç ekrana 720p ekran çöp. kimse ama 150 dolar falan demesin. 180 dolar olsun fhd olsun. gün boyu buna bakıyoruz günümüzün yarısı bu aletlerle geçiyor bi zahmet o kadar da olsun. geri kalan özellikleri ve fiyatı mükemmel. 450 gayet iyi. zaten bu fiyata 600 serisi işlemci beklemek saçma olur.
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Tommy Shelby 8 ay
Her telefon konusunda çentik muhabbeti yapılmak zorunda mı
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V4LKyR 8 ay
Ne kadar üzücü bir durum ki, bir deli (Apple) bir kuyuya taş attı (çentik), 40 akıllı (Huawei, Xiaomi, Asus, LG, vs) çıkaramadı.
Çok ilginç gerçekten.
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High Sierra 8 ay
Realme 1'de parmak izi okuyucusu yoktu ama en azından Helio P60 vardı.
Gerçi bir yandan da daha P70 (P80 olarak da adlandırılabilir deniyor.) tanıtılmadı ama hiç değilse S670 ya da S710'a sahip bir cihaz tanıtılabilirdi diye düşünüyorum. Mantıksız olmuş bu durum.
Oppo sanırım alt marka oluştururken amacın her yeni nesilde daha yeni ve daha iyi donanıma sahip cihazlar geliştirmesi gerektiğini unutmuş. Gerçi onlar da rastgele çipsetler yerleştirip cihaz sunuyorlar model numarasında bakmadan. O konuda zaten bir Oneplus kayda değer bir düzene sahip.
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Leon FR 8 ay
Şu çentik modasını çıkaran iPhone x'a lanet olsun ya! Hiç mi estetik algısı olmaz?! İğrenç duruyor!
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smart1978 8 ay
130 - 150 TL iyiymis...
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BlackHeart89 8 ay
çentiğinize...
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