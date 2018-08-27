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Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ulaşımına ağırlık verecek

Dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden Uber'in patronu, şu an şirket zarar edecek olsa bile elektrikli scooter ve bisiklet işine odaklanacaklarını açıkladı. Konunun tüm detayları haberimizde.
8 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kurulduğu günden bu zamana kadar yükselen grafiği ile dikkat çeken Uber oldukça radikal bir karar aldı. Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, Uber'in şu an zarar etse bile elektrikli scooter ve bisiklet ulaşımına ağırlık vereceğini açıkladı.

Uber CEO'su: Elektrikli ulaşımda gelecek var

Dara Khosrowshahi, Financial Times gazetesine verdiği demeçte bu önemli karar ile ilgili olarak: "Kısa vadede maddi olarak belki bizim için kazançlı olmayacak ancak stratejik olarak uzun vadede bu işin tam olarak nereye gidebileceğini kestirebiliyoruz." ifadelerini kullandı ve ulaşım sektörünün bu yöne doğru kayacağının sinyallerini de vermiş oldu.
Uber geçtiğimiz dönemde Jump isimli elektrikli bisiklet şirketine yatırım yaparak, elektrikli bisklet seçeneklerini uygulamasına eklemeye başlamıştı. Hizmet şu anda New York ve Washington DC'de dahil olmak üzere sekiz ABD şehrinde mevcut. Şirketin aldığı bu karar sonrasında önümüzdeki süreç, Uber'de elektrikli ulaşımın daha da yaygınlaşacağı bir döneme işaret ediyor. Şirketin elektrikli bisikletlerinin, saatte maksimum 32 km/s hıza çıkabildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.techspot.com/news/76146-uber-boss-company-focus-more-bikes-less-cars.html Yorum Yaz
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Akhenatonnn 8 ay en beğenilen
taksiciler über sanıp mahalledeki çocukları dövmese bari
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ozbey08 8 ay
şimdi taksiciler çıkar bisikletler yasaklansın der
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cnv_58 8 ay
Türkiye ye gelmez gelirsede çok uzun süre sonra gelir koydukları bisiklette kaybolur hele birde calınamaz derlerse vay haline
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Akhenatonnn 8 ay en beğenilen
taksiciler über sanıp mahalledeki çocukları dövmese bari
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ozbey08 8 ay
şimdi taksiciler çıkar bisikletler yasaklansın der
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