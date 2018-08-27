Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ulaşımına ağırlık verecek

Kurulduğu günden bu zamana kadar yükselen grafiği ile dikkat çeken Uber oldukça radikal bir karar aldı. Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, Uber'in şu an zarar etse bile elektrikli scooter ve bisiklet ulaşımına ağırlık vereceğini açıkladı.

Uber CEO'su: Elektrikli ulaşımda gelecek var

Dara Khosrowshahi, Financial Times gazetesine verdiği demeçte bu önemli karar ile ilgili olarak: "Kısa vadede maddi olarak belki bizim için kazançlı olmayacak ancak stratejik olarak uzun vadede bu işin tam olarak nereye gidebileceğini kestirebiliyoruz." ifadelerini kullandı ve ulaşım sektörünün bu yöne doğru kayacağının sinyallerini de vermiş oldu.

https://www.techspot.com/news/76146-uber-boss-company-focus-more-bikes-less-cars.html

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Uber geçtiğimiz dönemdeisimli elektrikli bisiklet şirketine yatırım yaparak, elektrikli bisklet seçeneklerini uygulamasına eklemeye başlamıştı. Hizmet şu andave'de dahil olmak üzere sekiz ABD şehrinde mevcut. Şirketin aldığı bu karar sonrasında önümüzdeki süreç,daha da yaygınlaşacağı bir döneme işaret ediyor. Şirketin elektrikli bisikletlerinin, saattehıza çıkabildiğini de belirtmeden geçmeyelim.