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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak

Oppo’nun alt markası olarak doğan ve fiyat/performans odaklı akıllı telefonlar üreten Realme'nin yeni modeli 4 Mart tarihinde gün yüzüne çıkacak. Realme 3 isimli cihaz Helio P70 yonga setine sahip.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak
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Realme markası Oppo’dan ayrılışının ardından yeni bir model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Yine fiyat/performans odaklı olarak geliştirilen akıllı telefon Realme 3 adını taşıyacak. Realme resmi Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımla birlikte Realme 3’ün 4 Mart tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Helio P70 ile Snapdragon 660'lı cihazlara rakip olacak

Realme 3, MediaTek tarafından orta seviye için hazırlanan Helio P70 yonga setine sahip. Bu yonga seti Qualcomm cephesinde Snapdragon 660’a rakip oluyor. Hatta firmanın CEO’su Helio P70 ile Snapdragon 660’ı kıyaslayan bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Görselde belirtilene göre oyunlarda yüzde 40’a varan daha az güç tüketimi ve yüzde 30 daha iyi indirme hızı gibi konular Helio P70'i öne geçiriyor.

Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak
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Çift arka kamera ile gelecek olan akıllı telefonun ana kamerasının 48 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Tasarım noktasında ise “Yıldızlı Siyah” adı verilen bir rengin görüntüleri sızdı. Siyah ve mavi renk karışımının simli bir şekilde arka kapağa uygulandığını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı"
Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak
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Realme 1 ve Realme 2 modelleri 140 dolar civarında bir fiyata sahipti. Yeni tanıtılacak olan Realme 3’ün de aynı fiyat seviyesinde olması bekleniyor. Fiyatı ve tahmini özelliklerine bakıldığında Xiaomi’nin Redmi Note 7 modeline rakip olacağını söyleyebiliriz.


https://www.gsmarena.com/realme_3_officially_arriving_on_march_4-news-35639.php Yorum Yaz
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LooF 2 ay
Ben realme 2 pro kullandim,gercekten harika bir cihaz.3 ü merakla bekliyorum
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El-Kira 2 ay
Arkadaş bu çinli firmalarda alt markalarının da alt markalarını çıkarıyorlar. Artık iyice ... u çıktı
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Ege Fakirullahoğlu 2 ay El-Kira
:D çok haklısın
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