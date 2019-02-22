Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak

Realme markası Oppo’dan ayrılışının ardından yeni bir model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Yine fiyat/performans odaklı olarak geliştirilen akıllı telefon Realme 3 adını taşıyacak. Realme resmi Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımla birlikte Realme 3’ün 4 Mart tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Helio P70 ile Snapdragon 660'lı cihazlara rakip olacak

Realme 3, MediaTek tarafından orta seviye için hazırlanan Helio P70 yonga setine sahip. Bu yonga seti Qualcomm cephesinde Snapdragon 660’a rakip oluyor. Hatta firmanın CEO’su Helio P70 ile Snapdragon 660’ı kıyaslayan bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Görselde belirtilene göre oyunlarda yüzde 40’a varan daha az güç tüketimi ve yüzde 30 daha iyi indirme hızı gibi konular Helio P70'i öne geçiriyor.

Çift arka kamera ile gelecek olan akıllı telefonun ana kamerasının 48 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Tasarım noktasında ise “Yıldızlı Siyah” adı verilen bir rengin görüntüleri sızdı. Siyah ve mavi renk karışımının simli bir şekilde arka kapağa uygulandığını söyleyebiliriz.

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Realme 1 ve Realme 2 modelleri 140 dolar civarında bir fiyata sahipti. Yeni tanıtılacak olan Realme 3’ün de aynı fiyat seviyesinde olması bekleniyor. Fiyatı ve tahmini özelliklerine bakıldığında Xiaomi’nin Redmi Note 7 modeline rakip olacağını söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/realme_3_officially_arriving_on_march_4-news-35639.php