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Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı

Evan Blass, Sony'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonunun basın görselini yayınladı. Görünüşe bakılırsa telefon Xperia 1 olarak lanse edilecek.
2 ay
12,1b
1
48
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil cihazlara yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Sony'nin bir sonraki amiral gemisinin görüntüsünü yayınladı ve cihazın 'Xperia 1' olarak adlandırılacağını iddia etti. Akıllı telefonun Xperia XZ4 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu.
Ayrıca Bkz. "İşte karşınızda beş arka kameralı Nokia 9 PureView"
Görünüşe bakılırsa Sony, amiral gemisi serisinde yeni bir isimlendirmeye gidiyor. Henüz bu konu hakkında kesin konuşamasak da Blass'ın sektördeki en güvenilir kaynaklardan biri olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca mor renkli telefonun son derece şık bir tasarıma sahip olması da dikkat çekiyor.

25 Şubat'ta tanıtılacak

Blass telefonun teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak daha önceki raporlar Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve 4.400 mAh kapasiteli bir pille geleceğini ortaya koymuştu. Ayrıca 21:9 görüntü oranına sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon 25 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlikte lanse edilecek.
https://twitter.com/evleaks/status/1098647371544780800 Yorum Yaz
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shkoksal 2 ay en beğenilen
Tasarım çok hoş gözüküyor. Bakalım neler yapacaklar, merakla bekliyorum.
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DH Misafiri 2 ay
Sanırım öz güvensizlik böyle bir şey. Ana ekran görüntüsünü açık renk duvar kağıdı koysalardı da görseydik çerçeve kalınlıklarını. Tahmini belirttim çerçeveleri.
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Bir de ekran uzunluğunu arka kamera grubunun dizilimine göre belirliyorlar sanırım. Kumanda tasarım. Tasarımcılar zoraki tasarlamış belli.
Sanırım öz güvensizlik böyle bir şey. Ana ekran görüntüsünü açık renk duvar kağıdı koysalardı da görseydik çerçeve kalınlıklarını. Tahmini belirttim çerçeveleri...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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cyberwolf81 2 ay
4 gözle beklediğim telefon için üzülerek söylüyorum ki
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Alpha Centauri 2 ay
bu telefon türkiye'ye gelmeliydi
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ne diyorum 2 ay
La bir gelse bu Türkiye'ye hemen alırım özledim Sonyi..
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eyildiz 2 ay
bu tam ekran saplantısı telefonların şeklini bozdu agresif dizayn yapamıyor firmalar
Hepsi aynı ne anlıyorsunuz bundan bilmem
Tamam abartılı büyük olmasın ama sıfır kenar da çok anlamsız. Bir ara ince telefon istiyordu herkes. En ince yarışması vardı. Şimdi ekran kasa oranı %85 olmuş yok öbürü %87 imiş
Yok delik yok çentik miş. Komik şeyler adam hoparlör koyacak nereye koysun. Kamera koyacak nereye koysun. Ya o ya o ikisi zor.
Telefon güzel olabilir. İnce ve uzun kullanım kolay olursa benim tercihim olur.
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evandevan5a1 2 ay eyildiz
telefonun rengi güzelmiş gerçekten ama sony türkiye pazarından çıkmıştı bu ürün gelmez sanırım türkiyeye.
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evandevan5a1 2 ay eyildiz
telefonun rengi güzelmiş gerçekten ama sony türkiye pazarından çıkmıştı bu ürün gelmez sanırım türkiyeye.
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hamza5806 2 ay
Tasarim her zamanki gibi şık sade ve güzel ancak o ekran orani nedir yav
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Türküdiyar 2 ay
Bunun 5lik compact modeli gelirse acaip tutar. Firmaların 6lık telefon dayatmasından bıktık artık. İstediği kadar çerçeve düşsün. Ben baş psrmağımşa ekranı rahatlıkla kullanamadıktan sonra. EYY SOMY DUY SESİMİZİ DR COMPACT DA ÇIKART
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Türküdiyar 2 ay
Harbiden telefon tam "1" gibi olmuş . tam 1 gibi upuzun
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Alpha Centauri 2 ay
bu telefon tutar
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TearsForFears 2 ay
Xz1 den sonra xz2 xz3 gibi rekabet edemeyen telefonlar çıkartıp sonra xz4 gibi güzele benzeyen bir telefon üretebilmişler. Sony umarım bu telefonla akıllanır. Sony zaten tr den çekildiği için bizi ilgilendirmiyor. Bu telefonunda 900 eurodan çıkacağını tahmin ediyorum. 900 eurodan tr ye gelse kimse yüzüne bakmaz
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alaz1903 2 ay
Güzel tasarım. Çentik saçmalığı, ekrana delik açma iticiliği yok. Makul incelikte çerçeve olursa -ki görselden anladığım kadarıyla gayet makul görünüyor- tercih edilebilecek telefonlar listesine eklerim.
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0MG90 2 ay
Resmi olarak gelmeyecek ama ithalatçı firmalar getirse bari. Z2'den sonra en çok bu cihaz heyecanlandırdı beni.
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