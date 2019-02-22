Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı

Mobil cihazlara yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Sony'nin bir sonraki amiral gemisinin görüntüsünü yayınladı ve cihazın 'Xperia 1' olarak adlandırılacağını iddia etti. Akıllı telefonun Xperia XZ4 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

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Görünüşe bakılırsa Sony, amiral gemisi serisinde yeni bir isimlendirmeye gidiyor. Henüz bu konu hakkında kesin konuşamasak da Blass'ın sektördeki en güvenilir kaynaklardan biri olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca mor renkli telefonun son derece şık bir tasarıma sahip olması da dikkat çekiyor.

25 Şubat'ta tanıtılacak

https://twitter.com/evleaks/status/1098647371544780800

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Blass telefonun teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak daha önceki raporlaryonga seti, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı vekapasiteli bir pille geleceğini ortaya koymuştu. Ayrıcagörüntü oranına sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor. Akıllı telefontarihinde düzenlenecek etkinlikte lanse edilecek.