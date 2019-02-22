Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı

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Mobil cihazlara yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Sony'nin bir sonraki amiral gemisinin görüntüsünü yayınladı ve cihazın 'Xperia 1' olarak adlandırılacağını iddia etti. Akıllı telefonun Xperia XZ4 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu.Ayrıca Bkz. "İşte karşınızda beş arka kameralı Nokia 9 PureView"
Görünüşe bakılırsa Sony, amiral gemisi serisinde yeni bir isimlendirmeye gidiyor. Henüz bu konu hakkında kesin konuşamasak da Blass'ın sektördeki en güvenilir kaynaklardan biri olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca mor renkli telefonun son derece şık bir tasarıma sahip olması da dikkat çekiyor.
25 Şubat'ta tanıtılacakBlass telefonun teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak daha önceki raporlar Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve 4.400 mAh kapasiteli bir pille geleceğini ortaya koymuştu. Ayrıca 21:9 görüntü oranına sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon 25 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlikte lanse edilecek.
https://twitter.com/evleaks/status/1098647371544780800 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de ekran uzunluğunu arka kamera grubunun dizilimine göre belirliyorlar sanırım. Kumanda tasarım. Tasarımcılar zoraki tasarlamış belli.