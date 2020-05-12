HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı

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Nokia markasının haklarını elinde bulunduran HMD Global iki yeni tuşlu telefon duyurdu. Nokia 125 ve Nokia 150 olarak adlandırılan cihazların her ikisinin de ekran boyutu aynı.

Nokia 125

Nokia 125 modeli 2.4 inç ekran, 4 MB RAM, 4 MB genişletilebilir dahili depolama alanı, çıkarılabilir 1.020 mAh pil, FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi ve 2G bağlantı desteğiyle geliyor.

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Telefonda kamera yok ancak arka paneline el feneri görevi gören bir flaş ışığı yerleştirilmiş. Nokia 125, Series30+ işletim sistemiyle çalışıyor. 132 × 50.5 × 15 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı 91.3 gram.

Nokia 150

Nokia 125 ile aynı özelliklere sahip olan Nokia 150'de farklı olark VGA arka kamera ve Bluetooth 3.0 desteği bulunuyor. Pil kapasitesi bu modelde de 1.020 mAh.

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Telefonun bataryası bekleme modunda 23.4 güne kadar dayanabilirken, konuşma modunda 19.4 saat kullanım sağlıyor. 132 × 50.5 × 15 mm ebatlarındaki cihazın ağırlığı 90.5 gram.

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Renk Seçenleri ve Fiyat Etkiketi

Nokia 150 ve Nokia 125 sadece belirli pazarlarda satışa sunulacak. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri olan Nokia 125'in fiyat etiketi 24 dolar.

Kırmızı, Mavi ve Siyah renklerde tercih edilebilecek Nokia 150 ise 29 dolar karşılığında satılacak.

https://www.hmdglobal.com/press-releases/introducing-nokia-125-and-nokia-150

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