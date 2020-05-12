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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı

    HMD Global günlük kullanım için tasarlanan iki yeni tuşlu telefon çıkardığını duyurdu. Nokia 125 ve Nokia 150 olarak lanse edilen modeller uzun ömürlü bataryaları ile öne çıkıyor.
    3 gün
    2,7b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı
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    Nokia markasının haklarını elinde bulunduran HMD Global iki yeni tuşlu telefon duyurdu. Nokia 125 ve Nokia 150 olarak adlandırılan cihazların her ikisinin de ekran boyutu aynı.

    Nokia 125

    Nokia 125 modeli 2.4 inç ekran, 4 MB RAM, 4 MB genişletilebilir dahili depolama alanı, çıkarılabilir 1.020 mAh pil, FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi ve 2G bağlantı desteğiyle geliyor.

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    HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Telefonda kamera yok ancak arka paneline el feneri görevi gören bir flaş ışığı yerleştirilmiş. Nokia 125, Series30+ işletim sistemiyle çalışıyor. 132 × 50.5 × 15 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı 91.3 gram.

    Nokia 150

    Nokia 125 ile aynı özelliklere sahip olan Nokia 150'de farklı olark VGA arka kamera ve Bluetooth 3.0 desteği bulunuyor. Pil kapasitesi bu modelde de 1.020 mAh.

    HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı
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    Telefonun bataryası bekleme modunda 23.4 güne kadar dayanabilirken, konuşma modunda 19.4 saat kullanım sağlıyor. 132 × 50.5 × 15 mm ebatlarındaki cihazın ağırlığı 90.5 gram.

    HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Renk Seçenleri ve Fiyat Etkiketi

    Nokia 150 ve Nokia 125 sadece belirli pazarlarda satışa sunulacak. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri olan Nokia 125'in fiyat etiketi 24 dolar.

    Kırmızı, Mavi ve Siyah renklerde tercih edilebilecek Nokia 150 ise 29 dolar karşılığında satılacak.



    https://www.hmdglobal.com/press-releases/introducing-nokia-125-and-nokia-150 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 gün en beğenilen
    Aslında 4g desteği ve wifi share point özelliği olan şöyle basit bir telefon yapsalar. Sadece bekleme süresi uzun olsun. Kamera falan da istemez. Sadece konuşmak için bunu kullanacaksın. Yanına da bir ipad alıp uygulamalarla olan bütün akıllı telefon işlerini oradan haledeceksin.
    Aslında 4g desteği ve wifi share point özelliği olan şöyle basit bir telefon yapsalar. Sadece bekleme süresi uzun olsun. Kamera falan da istemez. Sadece konuşma...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Tuşlu telefon için 132mm uzunluk biraz fazla olmuş, telsiz telefon gibi durur elde
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    Miui 2 gün yeni yorumcu
    vergi koyarlar şimdi kebap :D
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    DH Misafiri 3 gün
    Arkadaşlar sizce NOKİA 1990 lardamı yaşıyor acaba <br /><br />Birileri uyandırsın şu arkadaşları lütfen...<br /><br />
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    V4LKyR 3 gün
    İşlemcisi kaç GHz?
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 gün en beğenilen
    Aslında 4g desteği ve wifi share point özelliği olan şöyle basit bir telefon yapsalar. Sadece bekleme süresi uzun olsun. Kamera falan da istemez. Sadece konuşmak için bunu kullanacaksın. Yanına da bir ipad alıp uygulamalarla olan bütün akıllı telefon işlerini oradan haledeceksin.
    Yanıtla +4
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 gün
    Tamam bu tarz modelde çıkar ama niye iki tane yani, Bir tane olsa çok daha yararlı olmazmı acaba
    Yanıtla +1
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    celik44 (hmt çlk) 3 gün
    Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy gibi ısıtıp ısıtıp sunuyor
    Yanıtla +2
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    barsahin (Barış Şahin) 3 gün
    Biz ek vergisini çıkaralı 1 hafta oldu telefon daha yeni gelecek.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 3 gün
    Nokia bunları çıkarsa noluyor ki ?
    amiral gemisi yapsın orta üst seviye telefon yapsın
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    Whippoorwill 3 gün
    Ülkemizde 600 lira.
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    2679 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    hmd global, nokia 125 ve
    3 etiket daha nokia 150 tuşlu telefon Mobil Teknolojiler
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