Realme 5’in fiyatı firma yöneticisi tarafından doğrulandı

Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız Realme firması, dört kameralı yeni Realme 5 sersini 20 Ağustos tarihinde tanıtacak. Cihazlar hakkında her geçen gün farklı bilgiler ortaya çıkıyor. Bugün de Realme 5 modelinin fiyat etiketi öğrenildi.

Tüm modeller dört arka kameralı

Realme 5 serisinin, standart Realme 5 ve Realme 5 Pro olmak üzere iki farklı modeli mevcut. Her ikisi de dört arka kamerayla gelecek olan cihazlar için firma yöneticisi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımın en dikkat çekici noktası “Dünyanın 10k fiyat altında olan dört kameralı ilk akıllı telefonu” kısmı. Hindistanlı CEO daha öncesinde ortaya çıkan 9999 INR fiyat etiketini doğrulamış oldu. Bu da yaklaşık 140 dolara denk geliyor.

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Paylaşımda 48 MP Quad kamera gibi ek bilgiler olsa da bunlar Realme 5 Pro’ya yönelik daha öncesinde bilinen teknik özellikler.

Realme 5’in dörtlü arka kamerası haricinde, 5000 mAh batarya, Snapdragon 665 yonga seti, VOOC hızlı şarj, su damlası çentik tasarımı gibi özellikleri de resmiyet kazanmış durumda. Realme 5 Pro’nun ise 48 MP Sony IMX586 ana sensör, Snapdragon 712 yonga seti gibi noktalarda farklılaşması bekleniyor.

Son olarak 20 Ağustos etkinliğinde bir model daha görme ihtimalimiz olduğunu hatırlatalım. Bugün tanıtılan 64 MP kameralı RMX1921 modeli de Realme X adı altında karşımıza çıkabilir. Neyse ki etkinliğe bir haftadan az bir süre kaldı. Üç model de yakında resmiyet kazanacak.

https://www.gsmarena.com/realme_5_price_confirmed_by_indian_ceo-news-38702.php