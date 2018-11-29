Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu

Oppo’nun eski alt markası Realme, bugün gerçekleştirdiği lansman ile uygun fiyatlı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Realme U1 adındaki cihaz hakkında sızdırılan tüm bilgilerin de doğru olduğu ortaya çıkmış oldu.

Helio P70’den gücünü alıyor

Snapdragon karşısında gün geçtikçe geri plana düşmeye başlayan MediaTek, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bunu da en iyi bildiği iş, fiyat-performans odaklı işlemciler geliştirerek yapmaya kararlı. Aralarından Helio P70 ise en çok merak edilenlerden biriydi. Yeni işlemci, TSMC tarafından 12nm FinFET teknolojisi ile üretiliyor ve 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Performansıyla rakibi Snapdragon 660’ı rahatlıkla yakalayabilen Helio P70'i kullanan ilk modellerden biri Realme U1 olmuş oldu (diğeri Ulefone T2 Pro). RAM noktasında ise isteğinize göre 3 GB ve 4 GB seçeneklerinden birini tercih edebileceksiniz.

“SelfiePro”

Firmanın SelfiePro olarak adlandırdığı model, 25 MP, f/2.0, Sony IMX576 ön kameraya sahip. Bu kamerayı yüzünüzle ekran kilidi açmak için kullanabiliyorsunuz. Ana kameralar için ise 13 MP, f2.2 ve 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü şeklinde seçim yapılmış. 6.3 inç, Full HD+ çözünürlükte ekran 450 nit parlaklık değeri sunuyor. Ek olarak yılın modası su damlası çentik tasarımıyla dikkat çeken cihazın ekran-çerçeve oranı %90.8 düzeyinde.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

İddialı Siyah, Cesur Mavi ve Ateşli Altın renkleri ile gelen Realme U1'in, RAM ve depolama seçeneklerine göre değişen iki farklı versiyonu bulunuyor. 3 GB RAM / 32 GB hafızalı model 170 dolar, 4 GB RAM / 64 GB hafızalı model ise 212 dolar fiyat etiketine sahip. Snapdragon 660’lı rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olduğu görünüyor.

Realme yeni modeline farklı kılıflar ve Realme Buds adında kulaklıkta tanıttı. Bunların fiyatı ise her biri için 7 dolar olarak bildirildi.

Realme U1 özellikleri (özet)

Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran, 450 nit parlaklık seviyesi

6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran, 450 nit parlaklık seviyesi Boyut ve ağırlık: 157 x 74 x 8 mm, 168 gram

157 x 74 x 8 mm, 168 gram İşlemci: Helio P70 (8 çekirdekli, 4x2.1 GHz Cortex-A73 ve 4x2.0 GHz Cortex-A53)

Helio P70 (8 çekirdekli, 4x2.1 GHz Cortex-A73 ve 4x2.0 GHz Cortex-A53) RAM: 3 GB/4 GB

3 GB/4 GB Kamera: 13 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.4 arka, 25 MP, f/2.0 ön kamera

13 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.4 arka, 25 MP, f/2.0 ön kamera Depolama: 32 GB/64GB

32 GB/64GB Batarya: 3500mAh

3500mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (ColorOS 5.2)

Android 8.1 Oreo (ColorOS 5.2) Diğer: Parmak izi (arka), Yüz tanıma ile kilit açma

Parmak izi (arka), Yüz tanıma ile kilit açma Fiyatlandırma: 170 dolar (3 GB / 32 GB) - 212 dolar (4 GB / 64 GB) fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/11/28/realme-u1-launch-specs-prcie/