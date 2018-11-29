Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu

Özellikleri ve fiyatı dahil her yönüyle sızdırılan Realme U1 nihayet bugün tanıtıldı. Fiyat, performans noktasında önemli bir konumda olan cihaz, MediaTek Helio P70 işlemcisinden gücünü alıyor.
5 ay
4,8b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu
Oppo’nun eski alt markası Realme, bugün gerçekleştirdiği lansman ile uygun fiyatlı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Realme U1 adındaki cihaz hakkında sızdırılan tüm bilgilerin de doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. 

Helio P70’den gücünü alıyor

Snapdragon karşısında gün geçtikçe geri plana düşmeye başlayan MediaTek, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bunu da en iyi bildiği iş, fiyat-performans odaklı işlemciler geliştirerek yapmaya kararlı. Aralarından Helio P70 ise en çok merak edilenlerden biriydi. Yeni işlemci, TSMC tarafından 12nm FinFET teknolojisi ile üretiliyor ve 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Performansıyla rakibi Snapdragon 660’ı rahatlıkla yakalayabilen Helio P70'i kullanan ilk modellerden biri Realme U1 olmuş oldu (diğeri Ulefone T2 Pro). RAM noktasında ise isteğinize göre 3 GB ve 4 GB seçeneklerinden birini tercih edebileceksiniz.

“SelfiePro”

Firmanın SelfiePro olarak adlandırdığı model, 25 MP, f/2.0, Sony IMX576 ön kameraya sahip. Bu kamerayı yüzünüzle ekran kilidi açmak için kullanabiliyorsunuz. Ana kameralar için ise 13 MP, f2.2 ve 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü şeklinde seçim yapılmış. 6.3 inç, Full HD+ çözünürlükte ekran 450 nit parlaklık değeri sunuyor. Ek olarak yılın modası su damlası çentik tasarımıyla dikkat çeken cihazın ekran-çerçeve oranı %90.8 düzeyinde.

Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu
Tam Boyutta Gör

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

İddialı Siyah, Cesur Mavi ve Ateşli Altın renkleri ile gelen Realme U1'in, RAM ve depolama seçeneklerine göre değişen iki farklı versiyonu bulunuyor. 3 GB RAM / 32 GB hafızalı model 170 dolar, 4 GB RAM / 64 GB hafızalı model ise 212 dolar fiyat etiketine sahip. Snapdragon 660’lı rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olduğu görünüyor.

Realme yeni modeline farklı kılıflar ve Realme Buds adında kulaklıkta tanıttı. Bunların fiyatı ise her biri için 7 dolar olarak bildirildi.

Realme U1 özellikleri (özet)

  • Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran, 450 nit parlaklık seviyesi
  • Boyut ve ağırlık: 157 x 74 x 8 mm, 168 gram
  • İşlemci: Helio P70 (8 çekirdekli, 4x2.1 GHz Cortex-A73 ve 4x2.0 GHz Cortex-A53)
  • RAM: 3 GB/4 GB
  • Kamera: 13 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.4 arka, 25 MP, f/2.0 ön kamera
  • Depolama: 32 GB/64GB
  • Batarya: 3500mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (ColorOS 5.2)
  • Diğer:  Parmak izi (arka), Yüz tanıma ile kilit açma 
  • Fiyatlandırma: 170 dolar (3 GB / 32 GB) - 212 dolar (4 GB / 64 GB) fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/11/28/realme-u1-launch-specs-prcie/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ekrem71.5 5 ay en beğenilen
Düşününki Amerikada yaşıyorsunuz 1500$ maaş alıyorsunuz
170 $ bu telefonu al
300 $ ps4 al - 60$ a oyun al
50$ deponu fulle v.sv.s.vs
Abi isyan etmeyelimde ne yapalımya
Düşününki Amerikada yaşıyorsunuz 1500$ maaş alıyorsunuz170 $ bu telefonu al300 $ ps4 al - 60$ a oyun al50$ deponu fulle v.sv.s.vsAbi isyan etm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
Ekranı Super AMOLED koysalardı da 450 nit olmasaydı müthiş olurdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
bedava bunlar koş koş koş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 5 ay
450 nit ekran parlaklık değeri biraz zayıf kalabilir gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 5 ay
Şu geyikten ne zaman kurtulacaksınız çok merak ediyorum ya...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 5 ay Kayrabey
Ne geyiği abi bi açıklarmısın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 5 ay en beğenilen
Düşününki Amerikada yaşıyorsunuz 1500$ maaş alıyorsunuz
170 $ bu telefonu al
300 $ ps4 al - 60$ a oyun al
50$ deponu fulle v.sv.s.vs
Abi isyan etmeyelimde ne yapalımya
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstinyeBoy 5 ay Ekrem71.5
Saatlik ücretler de belli ki asgari çalışan 1800-2000 bin Dolardan aşağı almaz . 750-800 Dolar kira , 200-300 Dolar fatura falan olsa yine mis gibi yaşarsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor 5 ay Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi 5 ay Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi 5 ay Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı 5 ay Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi 5 ay Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme 5 ay PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı 5 ay Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek 5 ay Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor! 5 ay Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor 5 ay Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı 5 ay Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor 5 ay Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor 5 ay İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor 5 ay Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları 5 ay Amazon’dan sürücüsüz model araba 5 ay Audi e-tron GT Concept tanıtıldı! Elektrikli otomobil sınıfının yeni yıldızı 5 ay Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi 5 ay Xbox Live Gold Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Rivian R1S elektrikli SUV, 700 beygir güç ve 659 km menziliyle görücüye çıktı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu Sonraki Malezya Maliye Bakanı: “Kripto para ihracatları Merkez Bankası onaylı olmalı” 5 ay Samsung, Galaxy S9 için ikinci Android Pie Beta sürümünü yayınladı 5 ay Uykusuzluk sinirli olmamıza neden oluyor 5 ay Playstation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Apple Watch 4'e EKG özelliği watchOS 5.1.2 güncellemesi ile gelebilir 5 ay Kripto para dünyası hareketlendi, Bitcoin yüzde 15 arttı 5 ay Meizu 16S'in görüntüsü sızdırıldı: Tasarımı ile büyüleyecek 5 ay Infinity-O ekranlı Huawei Nova 4'ün görüntüleri ortaya çıktı 5 ay Roccat, çevre birimleri için özel aksesuarlar duyurdu 5 ay LG mobil bölümde yeniden yapılanma hazırlıkları 5 ay 2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı? 5 ay Intel yeni grafik birimi ile ilgili ilk bilgileri gelecek ay açıklayacak 5 ay Microsoft, Kasım ayında OneDrive'a gelen yeni özellikleri duyurdu 5 ay Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü 5 ay Güvenli otonom araçların sırrı uçaklarda yatıyor olabilir 5 ay Youtube mp3 dönüştürücü siteler nasıl kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? 5 ay Yeni Google Glass üst seviye bir donanımla geliyor 5 ay Google Fast Pair kablosuz bağlantı çözümü daha iyi hale getiriliyor 5 ay Turkcell’den uçan baz istasyonu: Dronecell 5 ay Xiaomi ve IKEA ortaklığı detaylandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim