Realme X'in tanıtım tarihi resmen duyuruldu

Realme X'in 15 Mayıs'ta Pekin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı resmiyet kazandı. Lansman etkinliğiyle ilgili duyuru Çinli şirketin Weibo hesabında yapıldı. Çentiksiz tasarım ile gelmesi beklenen akıllı telefonun açılır-kapanır ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Realme X, 6 inç Full HD+ ekran ile gelecek. Gücünü ise Snapdragon 730 yonga setinden alacağı bildiriliyor ancak bazı raporlarda Snapdragon 855 olabileceği de iddia edildi. Eğer bu bilgi doğruusa cihaz Realme markalı ilk amiral gemisi telefon olacak.

Üç farklı varyant olarak sunulacak

48 megapiksel ve 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera ile donatılması beklenen telefonun selfie kamerası hakkında henüz bir bilgi yok. Realme X, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.680 mAh kapasiteli bir pil içerecek.

Akıllı telefonun kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzü ile çıkacağı bildiriliyor. Ayrıca aşağıda listelenen üç farklı konfigürasyonda sunulacak:

6 GB + 64 GB depolama alanı = 236 dolar

6 GB + 128 GB depolama alanı = 265 dolar

8 GB + 128 GB depolama alanı = 295 dolar Bununla birlikte Oppo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren şirketin, Realme X Pro adında daha gelişmiş bir versiyon çıkaracağı da söyleniyor. Dolayısı ile RealmeX, tek bir telefon olarak değil de Oneplus 7'ye benzer şekilde bir seri olarak piyasaya sürülecek.

https://www.xda-developers.com/realme-x-notchless-smartphone-may-15-beijing/