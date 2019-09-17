Google Pixel 4'ün 15 Ekim'de tanıtılacağı resmen açıklandı

Teknoloji Editörü
Google'ın yaklaşan akıllı telefon modeli olan Pixel 4'ün tasarımından özelliğine kadar sızmayan veya resmi olarak açıklanmayan bir tarafı kalmadı. Cihazın ne zaman tanıtılacağı da dilden dile dolaşıyordu ve beklenen açıklama Google'dan geldi.
Başka cihazlar da tanıtılabilir
Google basına gönderdiği davetiyelerde Pixel 4'ü 15 Ekim tarihinde tanıtacağını duyurdu. Şirketin gönderdiği davetiyede "Google tarafından yapılan yeni şeyleri görmeye gel." gibi bir ifadenin yer alması ise bu tanıtım etkinliğinde Pixel 4 modeli ile beraber başka cihazların veya servislerin de tanıtılacağına işaret ediyor. Bu cihazlar yeni Google Home ve Chromebook modelleri olabilir.Etkinlik programı ne olursa olsun gecenin yıldızının Pixel 4 olacağı su götürmez bir gerçek. Google uzun bir süredir akıllı telefonlarında tek kamera kullanmaya devam ederken, rakipleri ikili, üçlü hatta dörtlü kameralara geçmiş durumda. Şirketin Pixel 4 modelinde çift kamera kurulumuna geçmesi bekleniyor. Tüm bu söylentilerin ne denli doğru olduğunu ise 15 Ekim tarihinde hep birlikte göreceğiz.
https://www.cnet.com/news/the-pixel-4-is-set-to-be-announced-october-15-as-google-sends-out-event-invites/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kamerasi ilk sizintilara gore Pixel 3 lerdeki ile birebir ayni sensormus :/ . Ki oyle ise elinde benim gibi Pixel 2 XL sahiplerini ve Pixel 3 model sahiplerine karsi bir soru isareti olabilir ...
Ama bunların sızıntıları Apple'ın sızıntılarından da önceydi...
Neyse cihaz olarak umarım bu kez, sorunsuz iş yapar bir şey çıkarmayı başarabilirler.