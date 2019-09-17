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Google Pixel 4'ün 15 Ekim'de tanıtılacağı resmen açıklandı

Teknoloji devi Google'ın uzun bir süredir merakla beklenen akıllı telefon modeli Pixel 4'ün tanıtım tarihi onaylandı. Şirket 15 Ekim'de yapacağı lansman etkinliğiyle cihazı görücüye çıkaracak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın yaklaşan akıllı telefon modeli olan Pixel 4'ün tasarımından özelliğine kadar sızmayan veya resmi olarak açıklanmayan bir tarafı kalmadı. Cihazın ne zaman tanıtılacağı da dilden dile dolaşıyordu ve beklenen açıklama Google'dan geldi.

Başka cihazlar da tanıtılabilir

Google basına gönderdiği davetiyelerde Pixel 4'ü 15 Ekim tarihinde tanıtacağını duyurdu. Şirketin gönderdiği davetiyede "Google tarafından yapılan yeni şeyleri görmeye gel." gibi bir ifadenin yer alması ise bu tanıtım etkinliğinde Pixel 4 modeli ile beraber başka cihazların veya servislerin de tanıtılacağına işaret ediyor. Bu cihazlar yeni Google Home ve Chromebook modelleri olabilir.
Etkinlik programı ne olursa olsun gecenin yıldızının Pixel 4 olacağı su götürmez bir gerçek. Google uzun bir süredir akıllı telefonlarında tek kamera kullanmaya devam ederken, rakipleri ikili, üçlü hatta dörtlü kameralara geçmiş durumda. Şirketin Pixel 4 modelinde çift kamera kurulumuna geçmesi bekleniyor. Tüm bu söylentilerin ne denli doğru olduğunu ise 15 Ekim tarihinde hep birlikte göreceğiz.


https://www.cnet.com/news/the-pixel-4-is-set-to-be-announced-october-15-as-google-sends-out-event-invites/ Yorum Yaz
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tecnikadamoguz01 1 sa.
Cihazdan çok yeni Google kamera uygulamasını beklemekteyim 😁😁😁
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smart1978 1 sa.
Yurtdisindan cihaz alipta guncel ve guvenli kalmak icin ya Apple IOS ya da Android te Pixel 4 XL ve sonrasina bakilmasi sarttir. Malum suan icin aldiniz mi 3 yil sonrasina anca ...
Kamerasi ilk sizintilara gore Pixel 3 lerdeki ile birebir ayni sensormus :/ . Ki oyle ise elinde benim gibi Pixel 2 XL sahiplerini ve Pixel 3 model sahiplerine karsi bir soru isareti olabilir ...
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Silent Guardian 3 sa.
Bana göre cihaz alınacaksa saf Android ya da iOS alınmalı. Bunu beklerdim ama Türkiye’ye gelmeyeceği için pas geçiyorum.
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kraix 3 sa.
Şimdi telefon böyle çıkınca aa Apple'ı kopyalamış diyenler olacaktır kamera tasarımında :D
Ama bunların sızıntıları Apple'ın sızıntılarından da önceydi...
Neyse cihaz olarak umarım bu kez, sorunsuz iş yapar bir şey çıkarmayı başarabilirler.
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koyunsayar 2 sa. kraix
Birbirini kopyalasalarda önemsiz çünkü ikiside çok çirkin
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