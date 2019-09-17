Google Pixel 4'ün 15 Ekim'de tanıtılacağı resmen açıklandı

Google'ın yaklaşan akıllı telefon modeli olan Pixel 4'ün tasarımından özelliğine kadar sızmayan veya resmi olarak açıklanmayan bir tarafı kalmadı. Cihazın ne zaman tanıtılacağı da dilden dile dolaşıyordu ve beklenen açıklama Google'dan geldi.

Başka cihazlar da tanıtılabilir

Google basına gönderdiği davetiyelerde Pixel 4'ü 15 Ekim tarihinde tanıtacağını duyurdu. Şirketin gönderdiği davetiyede "Google tarafından yapılan yeni şeyleri görmeye gel." gibi bir ifadenin yer alması ise bu tanıtım etkinliğinde Pixel 4 modeli ile beraber başka cihazların veya servislerin de tanıtılacağına işaret ediyor. Bu cihazlar yeni Google Home ve Chromebook modelleri olabilir.

https://www.cnet.com/news/the-pixel-4-is-set-to-be-announced-october-15-as-google-sends-out-event-invites/

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Etkinlik programı ne olursa olsun gecenin yıldızınınolacağı su götürmez bir gerçek. Google uzun bir süredir akıllı telefonlarında tek kamera kullanmaya devam ederken,ikili, üçlü hatta dörtlü kameralara geçmiş durumda. Şirketin Pixel 4 modelindegeçmesi bekleniyor. Tüm bu söylentilerin ne denli doğru olduğunu isetarihinde hep birlikte göreceğiz.