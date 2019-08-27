Instagram, Threads adında yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştiriyor

Instagram bundan birkaç yıl önce Direct adında bağımsız bir mesajlaşma uygulamasını kullanıma sunmuştu. Platform zaten uygulamasında yerleşik bir mesajlaşma özelliğine sahip ve Direct adlı bu uygulamanın da ömrü uzun olmadı. Ancak gelen haberler şirketin bu sevdadan vazgeçmediğini gösteriyor.

Snapchat ile rekabete destek

The Verge'de yayınlanan yeni bir rapora göre Instagram, kullanıcılar ve yakın arkadaşları arasında samimi paylaşımlara teşvik edecek olan Threads adlı bir mesajlaşma uygulaması geliştiriyor. Bu uygulama ile metin, fotoğraf ve video iletilerinin yanı sıra konum, hız ve pil ömrü gibi bilgiler arkadaşlar arasında paylaşılabilecek. Uygulama genel anlamda Direct'in gelişmiş bir sürümü olacak diyebiliriz.

https://www.theverge.com/2019/8/26/20833903/facebook-instagram-threads-messaging-app-close-friends-snapchat

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Yayınlanan rapora göre Threads uygulaması, Instagram'ınile rekabet etmesine ve kullanıcıların uygulama içinde geçirdiği sürenin arttırılmasına yönelik olarak geliştiriliyor. Ana odağı fotoğraf paylaşmak olan Instagram'ın yeni uygulamasının ne denlişimdiden kestirmek çok zor. Gelen bilgiler ise Threads uygulamasınınbaşlandığı yönünde ve Instagram'ın bu konuyla ilgili biryapmadığını da belirtelim.