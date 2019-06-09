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Realme'nin 5G özellikli telefonu bu yıl geliyor

Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth, bu yıl ilk 5G özellikli akıllı telefonlarını piyasaya süreceklerini açıkladı. Cihaz, Avrupa ve Çin pazarlarına yönelik olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen ay Realme'nin gelecekte 5G özellikli bir telefon çıkarmayı planladığını öğrenmiştik. Realme X için düzenlenen lansman etkinliğinde gündeme gelen bu bilgi hakkında çok fazla ayrıntıya girilmedi. Ancak şimdi konuyla ilgili daha fazla detaya sahibiz.
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Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth, 5G teknolojisini destekleyen ilk telefonlarının bu yıl piyasaya sürüleceğini onayladı. Deneyimli yönetici Twitter hesabında Realme'nin kurucusu Sky Li ile çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak, bu yıl dünya genelinde 5G ürünlerini piyasaya süren ilk markalar arasında olacaklarını açıkladı.

Avrupa ve Çin'e yönelik olacak

Realme'nin ilk 5G özellikli telefonu muhtemelen Avrupa ve Çin pazarlarına yönelik olacak. Zira bu bölgelerdeki 5G altyapısı daha önde. Şu an belirli ülkelerde 5G ağlar hizmete girmiş durumda. Yakında daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişleyecek.
Realme'nin 5G destekli yeni bir telefon mu çıkaracağı yoksa mevcut modellerinden birine bu teknolojiyi entegre mi edeceği henüz bilinmiyor. Doğru cevabı öğrenebilmemiz için önümüzdeki günlerde Realme'nin 5G planları hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz.

https://twitter.com/MadhavSheth1/status/1136579691173879809 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
ülkemiz 5g ye geçmesede olur 4gyi adam akıllı ayarlasınlar 4g hızı bize yeterde artar zaten 300mbps denen hızları yüyamızda gördük ortalama 20mbps çekiyor çoğu yerde 5g ye geçsek bile sınırız internet gerek kullanım için ülkemizde satılan internet paket fiyatları fazla uçuk ..
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