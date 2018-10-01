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Red Dead Redemption 2’den enfes bir oynanış videosu daha!

Rockstar Games’in yeni göz bebeği Red Dead Redemption 2’nin çıkışına az bir süre kala, oyunun yeni bir oynanış videosu çıktı. Red Dead Redemption 2'nin yeni oynanış videosu haberimizde:
7 ay
8,4b
1
42
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rockstar Games’in yeni göz bebeği Red Dead Redemption 2’nin çıkışına az bir süre kala, oyunun yeni bir oynanış videosu çıktı. İlk yayınlanan videoya göre bu defa oyunun atmosferi ve yapabileceklerimiz hakkında çok fazla şey görüyoruz.

Tamamen oyun içinden alınan görüntülerden oluşan videoda hem TPS hem de FPS bakış açısı ile oynanışı görüyoruz. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla tren soyabiliyor, bir dükkana girip silah doğrultup kasadaki paraları isteyebiliyor ve evlerden eşya yürütebiliyoruz.

Videolarda NPC’ler ile oynayabildiğimiz oyunları da görüyoruz. Bıçakla yaptığımız bir gösteri için iddiaya giriyoruz. Tiyatro şovlarını ve barların içini gösteriliyor. Oyunda bulunan tüm karakterler ile etkileşime geçebileceğiz.

İstediğimiz yemekleri yiyebiliyor, balık avlayabiliyor, hayvan sürüsü güdebiliyor ve diğer karakterlerle ateş başında dans edebiliyoruz.

Oyundaki ana karakterimiz Artur’un GTA V’teki özel yeteneklere benzer yapıda yetenekleri bulunuyor. Çatışma esnasına zamanı yavaşlatıyor, düşmanları işaretliyor ve düşman vücutlarının hayati noktalarını belirleyebiliyor.

Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi ve fiyatı

Red Dead Redemption 2, 26 Ekim’de PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyun 299 TL’ye satılıyor. Oyunun ikinci fragmanı, oyunseverlerin heyecanını daha da arttırdı.


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aliatabak_ 7 ay en beğenilen
Türkçe dil desteği olmadığı sürece ÇÖP.
1 Yanıt Yanıtla +41
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a_y_k_u_t 7 ay
Türkçe olması için çok uğraştık binlerce mail attık ama olmadı beyler, adamlar ciddiye almadı bizi. Ayrıca İngilizce öğrenin cahiller diyen arkadaşın İngilizce seviyesini merak ediyorum. Advanced seviyede İngilizcem var ama bir oyunu Türkçe seslendirmeyle oynayabilmek apayrı bir duygu. Siz rüyanızı İngilizce görüyorsanız ayrı tabi. Ve bunu sadece "alın sizin dili de koyduk artık her şeyi anlayabilirsiniz" diye yaptıklarını düşünmeyin, bir dil o oyuna ekleniyorsa bu o oyun yapımcısının bize değer verdiğini, oyunu sunmak istedikleri kitlenin içinde bizim de olduğumuzu gösterir.
Türkçe olması için çok uğraştık binlerce mail attık ama olmadı beyler, adamlar ciddiye almadı bizi. Ayrıca İngilizce öğrenin cahiller diyen arkadaşın İngilizce ...
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yoksulseytan22 7 ay
İşte oyun budur. Ama Türkçe değil.
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tugares 7 ay
Fiyat 299TL değildi en son daha fazlaydı ama oyun çok iyi..
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Six Feet Under. 7 ay
Ya tamam eğitim sistemi kötü eyvallah da 1. sınıftan beri İngilizce öğretiyorlar. Bizim zamanımızda bile 4. sınıfta başlıyordu. Yani yaklaşık 10 senede İngilizce'ye dair hiçbir şey öğrenemediysen otur bir düşün bence. Hele hele üniversite bitirip gram İngilizce bilmemek gerçekten... anladın sen onu
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defected 7 ay
muhteşem görünüyor
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stun 7 ay
evet aynen.. sen ingilizce bilmiyorsun diye yılın oyunu çöp oldu
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JESKO 7 ay
PSN de diyatı 469₺ olmuş XBL fiyatı da artar çok yakında.
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I m amazing.. I m Batman 7 ay
One x ile iyi olacak gibi
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HeLLgaTe 7 ay
Rockstar satışlar ne kadar iyi olursa olsun türkçe oyun çıkartmayacak bir firma. Ubisoft gibi.
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BlueDay_86 7 ay
Grafikleri çok iyi olmuş Türkçe desteği oldaydı daha güzel olacaktı
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DH Misafiri 7 ay
Nedense bana Rokstarın her oyunu GTA dlc si gibi izlenim veriyor. Aynı grafik motoru aynı çatışma ve silah dinamikleri aynı açık dünya. Temayı değiştirip önümüze sürüyolar gibi hissediyorum.
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cybershot123 7 ay DH Misafiri
Hocam yorumunuz biraz sığ olmuş sanki. Rdr serisiyle gta serisinin uzaktan yakından alakası yok. Hikayeyi takip ederseniz her bir oyunun çok farklı atmosferlere sahip olduğunu anlayabilirsiniz.
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DH Misafiri 7 ay
kırık ps4 ümle bekliyorum. Oyun zaten türkçe değil hikayeyi boşver orayı burayı gezerim boş zaman oyunu.
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