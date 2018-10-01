Red Dead Redemption 2’den enfes bir oynanış videosu daha!

Rockstar Games’in yeni göz bebeği Red Dead Redemption 2’nin çıkışına az bir süre kala, oyunun yeni bir oynanış videosu çıktı. İlk yayınlanan videoya göre bu defa oyunun atmosferi ve yapabileceklerimiz hakkında çok fazla şey görüyoruz.

Tamamen oyun içinden alınan görüntülerden oluşan videoda hem TPS hem de FPS bakış açısı ile oynanışı görüyoruz. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla tren soyabiliyor, bir dükkana girip silah doğrultup kasadaki paraları isteyebiliyor ve evlerden eşya yürütebiliyoruz.

Videolarda NPC’ler ile oynayabildiğimiz oyunları da görüyoruz. Bıçakla yaptığımız bir gösteri için iddiaya giriyoruz. Tiyatro şovlarını ve barların içini gösteriliyor. Oyunda bulunan tüm karakterler ile etkileşime geçebileceğiz.

İstediğimiz yemekleri yiyebiliyor, balık avlayabiliyor, hayvan sürüsü güdebiliyor ve diğer karakterlerle ateş başında dans edebiliyoruz.

Oyundaki ana karakterimiz Artur’un GTA V’teki özel yeteneklere benzer yapıda yetenekleri bulunuyor. Çatışma esnasına zamanı yavaşlatıyor, düşmanları işaretliyor ve düşman vücutlarının hayati noktalarını belirleyebiliyor.

Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi ve fiyatı

Red Dead Redemption 2, 26 Ekim’de PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyun 299 TL’ye satılıyor. Oyunun ikinci fragmanı, oyunseverlerin heyecanını daha da arttırdı.