İlk GTA 6 fragmanı YouTube rekoru kırdı

GTA 6 ilk rekorunu kırdı
GTA 6'nın ilk fragmanı sadece 22 saat içinde 85 milyon izlenme sayısına ulaşarak MrBeast videosunun 24 saat içinde en çok YouTube izlenme rekorunu (59,4 milyon) kırdı. Fragman videosu an itibariyle 99 milyon izlenmeyi geçmiş durumda. Bu sıralamaya müzik videoları dahil değil, K-Pop devi BTS'in "Butter" şarkısının müzik videosu 108 milyon ile zirvede yer alıyor.
GTA 6 için duyulan heyecan on yıldır devam ediyor. Serinin son oyunu Grand Theft Auto V, 10 yıldan uzun bir süre önce, Eylül 2013'te piyasaya sürülmüştü. Guinness Dünya Rekorları'na göre, çıkış gününde 11,21 milyon kopya satışından 815,7 milyon dolar kazanarak "bir eğlence ürünü tarafından 24 saat içinde elde edilen en yüksek gelir" rekorunu kırmıştı. Minecraft'ın gerisinde kalarak tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olmaya devam ediyor.
GTA 6 ile birlikte Rockstar Games’in önüne kırılacak birkaç rekor daha bulunuyor. Bununla birlikte GTA 6, 2025 yılında piyasaya çıkacak. Rockstar, oyunun konsollar için geleceğini duyurmuş olsa da PC için hiçbir detay paylaşmadı. Muhtemelen oyunun PC sürümü daha sonra çıkabilir -GTA 5’te olduğu gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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