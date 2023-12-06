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    İlk GTA 6 fragmanı YouTube rekoru kırdı

    Rockstar Games, on yılı aşkın bir süredir beklenen yeni Grand Theft Auto oyunu GTA 6’yı nihayet resmen duyurdu. Yayınlanan ilk GTA 6 fragmanı ise YouTube rekoru kırdı.
    İlk GTA 6 fragmanı YouTube rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    2013 yılında çıkış yapan GTA 5 sonrasında oyuncular senelerce yeni oyunun gelmesini bekledi. Rockstar Games, geçtiğimiz günlere kadar bu konuda oldukça ketum davransa da nihayet resmen GTA 6’nın duyurusunu yaptı ve ilk fragmanı da paylaştı. İlk GTA 6 fragmanı sadece saatler içinde milyonlarca kez izlenirken oyun camiasının da beğenisi topladı. Fragman aynı zamanda YouTube’da MrBeast’in rekorunu da kırdı.

    GTA 6 ilk rekorunu kırdı

    GTA 6'nın ilk fragmanı sadece 22 saat içinde 85 milyon izlenme sayısına ulaşarak MrBeast videosunun 24 saat içinde en çok YouTube izlenme rekorunu (59,4 milyon) kırdı. Fragman videosu an itibariyle 99 milyon izlenmeyi geçmiş durumda. Bu sıralamaya müzik videoları dahil değil, K-Pop devi BTS'in "Butter" şarkısının müzik videosu 108 milyon ile zirvede yer alıyor.

    GTA 6 için duyulan heyecan on yıldır devam ediyor. Serinin son oyunu Grand Theft Auto V, 10 yıldan uzun bir süre önce, Eylül 2013'te piyasaya sürülmüştü. Guinness Dünya Rekorları'na göre, çıkış gününde 11,21 milyon kopya satışından 815,7 milyon dolar kazanarak "bir eğlence ürünü tarafından 24 saat içinde elde edilen en yüksek gelir" rekorunu kırmıştı. Minecraft'ın gerisinde kalarak tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olmaya devam ediyor.

    GTA 6 ile birlikte Rockstar Games’in önüne kırılacak birkaç rekor daha bulunuyor. Bununla birlikte GTA 6, 2025 yılında piyasaya çıkacak. Rockstar, oyunun konsollar için geleceğini duyurmuş olsa da PC için hiçbir detay paylaşmadı. Muhtemelen oyunun PC sürümü daha sonra çıkabilir -GTA 5’te olduğu gibi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    youtube, rockstar games ve
    4 etiket daha gta 6 grand theft auto 6 Teknoloji Haberleri Yazılım
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