Red Dead Redemption 2, tam 60 saat uzunluğunda olacak

Yılın belki de en çok beklenilen oyunu olan Red Dead Redemption 2'nin oyunseverlerle buluşmasına artık sadece sayılı günler kaldı. Çıkış gününden hemen önce Vulture dergisine konuşan Rockstar kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Dan Houser, oyunla ilgili yeni birkaç bilgi daha paylaştı.
Dan Houser'ın kullandığı ifadelere göre Red Dead Redemption 2, tam 60 saat uzunluğunda devasa bir hikayeye sahip. Houser, oyunun aslında 65 saat uzunluğunda olduğunu ancak yapılan son değişikliklerde bu süresinin 60 saate indirildiğini söylüyor. Rockstar, bazı içerikleri gereksiz gördüğü için yayınlanacak son sürümden kaldırma kararı almış.
Dan Houser'in Vulture'a verdiği röportajda dikkat çeken bir başka konu ise Red Dead Redemption serisinin geleceğiyle ilgili oldu. Gelecekte yeni bir oyun daha görebileceğimizi söyleyen Houser, "Red Dead Redemption 2 başarıya ulaşır ve bizler de söyleyecek yeni ilginç şeylerimiz olduğunu düşünürsek yeni bir oyun elbette gelebilir." sözlerini kullandı.
Son olarak Read Dead Redemption 2'nin yapım sürecinden de bahseden Houser,"Geride bıraktığımız yıl içerisinde 100 saatten fazla çalıştığımız birçok hafta oldu. Tamamlanmış oyun 300 binden fazla animasyon, 500 binden fazla diyalog ve bundan da fazla kod içeriyor." ifadelerini kullandı. Rockstar ayrıca yapım sürecinde tam 1200 farklı aktörle çalışmış. Bu aktörlerden 700'ünün oyunda repliklere sahip olduğu söyleniyor.
Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'de PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun online modu ise çıkışından yaklaşık bir ay sonra kasımda yayınlanacak.
http://www.vulture.com/2018/10/the-making-of-rockstar-games-red-dead-redemption-2.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dan Houser'ın kullandığı ifadelere göre Red Dead Redemption 2, tam 60 saat uzunluğunda devasa bir hikayeye sahip. Houser, oyunun aslında 65 saat uzunluğunda olduğunu ancak yapılan son değişikliklerde bu süresinin 60 saate indirildiğini söylüyor. Rockstar, bazı içerikleri gereksiz gördüğü için yayınlanacak son sürümden kaldırma kararı almış.
Dan Houser'in Vulture'a verdiği röportajda dikkat çeken bir başka konu ise Red Dead Redemption serisinin geleceğiyle ilgili oldu. Gelecekte yeni bir oyun daha görebileceğimizi söyleyen Houser, "Red Dead Redemption 2 başarıya ulaşır ve bizler de söyleyecek yeni ilginç şeylerimiz olduğunu düşünürsek yeni bir oyun elbette gelebilir." sözlerini kullandı.
Son olarak Read Dead Redemption 2'nin yapım sürecinden de bahseden Houser,"Geride bıraktığımız yıl içerisinde 100 saatten fazla çalıştığımız birçok hafta oldu. Tamamlanmış oyun 300 binden fazla animasyon, 500 binden fazla diyalog ve bundan da fazla kod içeriyor." ifadelerini kullandı. Rockstar ayrıca yapım sürecinde tam 1200 farklı aktörle çalışmış. Bu aktörlerden 700'ünün oyunda repliklere sahip olduğu söyleniyor.
Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'de PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun online modu ise çıkışından yaklaşık bir ay sonra kasımda yayınlanacak.
http://www.vulture.com/2018/10/the-making-of-rockstar-games-red-dead-redemption-2.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
video gibi daha indirirken oynatma özelliği çok iyi olurdu
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