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Reddit istemcisi Readit, Windows 10 için everensel yapıldı

Üçüncü taraf yazılım geliştiricilerce hazırlanan Reddit istemcisi Readit, Windows 10'dan sonra yayınlanan yeni Windows 10 Mobile sürümüyle evrensel hale getirildi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Reddit istemcisi Readit, Windows 10 için everensel yapıldı
 
İnternetin nabzını tutan servislerden Reddit'e erişim için Windows platformunun öne çıkan uygulamalarından Readit, evrensel hale getirildi.

Platformda yer alan en iyi Reddit istemcisi olarak gösterilen Readit, Windows 10 sonrası yayınlanan Windows 10 Mobile sürümüyle evrensel yapıya geçiş yaptı. Bu sayede kapsamama alanını ciddi seviyede arttıran uygulama, hamburger menü ile tek el kullanımı kalitesini arttırıyor, ev ağından video oynatabiliyor ve önemli bir detay olarak bildirim merkezi üzerinden mesajlara cevap verilebiliyor. Koyu renkli arayüzüyle batarya süresine katkıda bulunan uygulama, GIF'ler önizleme görselleri ekliyor ve birçok açıdan rahatlıkla özelleştirilebiliyor.

Ücretsiz sunulan Readit uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

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armutcan 4 yıl
Ne reddit mi, o da neymiş, yenir mi içilir mi? Her neyse, her ne kadar Türkiye'de 100bin kişiden 1 kişiyi ilgilendiren bir haber olsa da benim için güzel bir haber. Sözlükçüler bassın eksiyi hadi.
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