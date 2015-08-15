Reddit istemcisi ReddHub, Windows Phone için de kullanıma sunuldu

İnternetin nabzını tutan platformlardan Reddit'e erişim için kullanılan Windows 8.1 uygulaması ReddHub, Windows phone için de kullanıma sunuldu.

Dünyanın farklı yerinden binlerce kişiyi bir araya getiren ve belirli konu başlıkları altında forum benzeri bir kullanım yapısı ortaya koyan Reddit'e tam erişim sunan ReddHub, Windows Phone uygulamasında koyu renkli bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Ana ekranı isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen uygulama, multimedya içeriklere destek veriyor ve kaydırma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Ücretsiz sunulan ReddHub uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/popular-windows-81-reddit-app-reddhub-makes-its-windows-phone-debut