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Reddit istemcisi ReddHub, Windows Phone için de kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Reddit istemcisi ReddHub, Windows Phone için de kullanıma sunuldu
İnternetin nabzını tutan platformlardan Reddit'e erişim için kullanılan Windows 8.1 uygulaması ReddHub, Windows phone için de kullanıma sunuldu.
Dünyanın farklı yerinden binlerce kişiyi bir araya getiren ve belirli konu başlıkları altında forum benzeri bir kullanım yapısı ortaya koyan Reddit'e tam erişim sunan ReddHub, Windows Phone uygulamasında koyu renkli bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Ana ekranı isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen uygulama, multimedya içeriklere destek veriyor ve kaydırma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Ücretsiz sunulan ReddHub uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/popular-windows-81-reddit-app-reddhub-makes-its-windows-phone-debut Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bandanalı Adam 4 yıl
Reddit deyince aklıma hep şu ünlülerin i cloud da hacklenen fotoları geliyor niyeyse
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