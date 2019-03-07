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Redmi 7’nin inceleme videosu yanlışlıkla paylaşıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu

Redmi 7 modelinin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Ancak tanıtımdan önce cihazın inceleme videosu ortaya çıktı. Bu sayede hem özellikleri hem de fiyatı öğrenilmiş oldu.
2 ay
3,8b
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8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi 7’nin inceleme videosu yanlışlıkla paylaşıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Note 7 ve Note 7 Pro modellerini tanıtan Redmi firması, bu sefer Redmi 7 isimli daha uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğe neredeyse bir hafta kalmışken Tony Phung Studio isimli bir YouTube kanalı Redmi 7 incelmesini yanlışlıkla yayınladı. Video daha sonrasında kaldırılsa da cihazın özellikleri ve fiyatı öğrenilmiş oldu.

Snapdragon 632 yonga seti

Videoda Redmi 7 modeli Redmi Note 7 ile kıyaslanıyor. İki cihazın tasarım noktasında birbirine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ancak Redmi 7’nin alt çerçevesi Redmi Note 7’ye kıyasla oldukça kalın. 6.26 inç 1520 x 720 (HD+) ekrana sahip olan Redmi 7, gücünü Snapdragon 632’den alacak. Bu yonga seti Qualcomm’un orta sınıfta sıkça gördüğümüz Snapdragon 625 modelinin güncellenmiş versiyonu olarak sunuluyor. 3 GB RAM’in eşlik ettiği cihazın depolama kapasitesi 64 GB olarak görüldü. Videodaki bu model haricinde 2 GB / 3 GB / 4 GB RAM ve 16 GB / 32 GB / 64 GB hafıza ile gelen farklı modeller de görmeyi bekliyoruz.

Redmi 7’nin inceleme videosu yanlışlıkla paylaşıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Kamera kısmına geçtiğimizde su damlası çentik içerisinde 8 MP ön sensör ve 12 MP arka kamera bizleri karşılıyor. Arka kamera ikili pakete sahip ancak yardımcı sensör hakkında bir bilgi bulunmuyor. Tüm bu paket 4000 mAh boyutunda batarya ile geliyor. Son olarak cihazın microUSB girişe sahip olduğunu belirtelim.

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Redmi 7 modelinin fiyatı video içerisinde 900 Yuan (134 dolar) olarak söyleniyor. Bu fiyatın videoda incelenen 3 GB RAM ve 64 GB modele mi ait olduğu, yoksa başlangıç modelinin mi olduğu net olarak bilinmese de bir ön izlenim yaratmak için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. İnceleme videosunun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://droidholic.com/xiaomi-redmi-7-hands-on-video-specs-leaked/ Yorum Yaz
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Askaparta 2 ay
Yanlışlıklar sıktı artık, telefon daha sıkıcıymış.
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MHEC 2 ay
6.2 inç ekranda 720p bence olmamış. 1080p olmalıydı.
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Kayrabey 2 ay
Bizde salağız ya yedik :D
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danlabilic 2 ay
yeni moda heralde telefon tanıtılmadan inceleme videosunu ''yanlışıkla'' paylaşmak:d samsungta s10da aynısını yaptı
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Ussuz 2 ay
Yıl olmuş 2019 720p ekran nedir bu devirde
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erginy15 2 ay Ussuz
2019 olsa da 6 inc ekranda 720p belki ama 1080p, 2k ve 4k çözünürlük farkını insanların %90,ı anlayamaz diye düşünüyorum. Kaldıki düşük bütçeli telefonlarda oran daha da artabilir.
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omeric 2 ay
Benzer telefonları peşi sıra çıkarmanın ne anlamı var? Bari bunu 6 serisindeki gibi biraz küçük yapsaydiniz.
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yunusaticioglu 2 ay
samsung ''note'' markası çıkarır mı acaba
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