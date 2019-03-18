Redmi 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’den ayrılan Redmi an itibariyle üçüncü akıllı telefon modelini gün yüzüne çıkardı. Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro’dan sonra bu sefer giriş seviyesi odağında hazırlanan Redmi 7 kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı Çin'de düzenlenen bir etkinlik ile birlikte bugün itibariyle resmiyet kazandı.

Tasarım

Redmi 7, tasarım anlamında büyük abilerine oldukça benzer. Su damlası çentik ve arka tarafta renk geçişli kapak tasarımı korunuyor. Parmak izi sensörü ve çift arka kameranın konumlandırması da benzer olduğu için Redmi Note 7 ile karıştırılması normal olacaktır. Ancak çene çentik olarak isimlendirebileceğimiz ekranın alt tarafındaki çerçeve kalınlığı ailenin diğer üyelerine kıyasla biraz daha kalın. Arka tarafta da fiyat odağı düşünülerek cam yerine farklı bir malzeme kullanılmış. Tüm bunlara rağmen güncel tasarım çizgilerini yakalama konusunda herhangi bir sorunu bulunmadığını belirtelim. 6.26 inç boyundaki ekran 19:9 en boy oranı ile geliyor. Çözünürlüğü ise 1520 x 720 (HD+). Ek olarak Redmi 7’nin 158.6 mm x 76.4 mm x 8.4 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında olduğunu söyleyelim. Suya karşı dayanıklılık konusunda herhangi bir sertifikası bulunmasa da P2i kaplaması sayesinde su sıçramalarına karşı bir nebze koruma sağlayabiliyor.

Performans

Redmi 7, Qualcomm’un güncel yonga seti çözümlerinde olan Snapdragon 632 ile geliyor. Bu yonga setinin sıkça gördüğümüz Snapdragon 625'in yerini alacağını söyleyebiliriz. 8 adet Kryo 250 çekirdeği barındırıyor. Redmi 7’nin üç farklı versiyonuna göre de RAM ve depolama seçenekleri değişiyor. Bunlar 2 GB RAM / 16 GB depolama, 3 GB RAM / 32 GB depolama ve 4 GB RAM / 64 GB depolama şeklinde. Tüm bu paket 4000 mAh boyutunda bataryaya sahip. Yeni Snapdragon 632’nin güç tüketimi konusundaki artıları da düşünülünce kullanıcıları uzun kullanım süreleri beklediği şimdiden rahatlıkla belirtilebilir. Kutu ile birlikte gelen şarj cihazı 10W ancak cihaz 18W şarj desteğine imkan tanıyor.

Kamera ve diğer özellikler

Redmi 7’nin ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde. 1.25µm boyutlarında piksellere sahip sensörünün büyüklüğü 1/2.9” olarak belirtildi. Bu kameraya derinlik algılama işlemlerinde kullanılması amacıyla 2 MP yardımcı sensör eşlik ediyor. Ön tarafa baktığımızda ise 8 MP çözünürlüğünde ön kamera sensörü bizleri karşılıyor. Kamera paketine yapay zeka özellikleri de eklenmiş. Cihazın diğer özellikleri 3.5 mm kulaklık çıkışı, kızılötesi kumanda, microUSB giriş vb. şeklinde sıralanabiliyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Redmi firması uygun fiyatlı cihazlar odağında oluşturulduğu için kullanıcılar tarafından en çok merak edilen kısım da haliyle fiyat oluyor. Çin'deki satışlarına 26 Mart tarihinde başlanacak. Siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleri bulunan cihazın üç farklı depolama kapasitesinin fiyatları şu şekilde;

2 GB RAM + 16 GB hafıza = 104 dolar

3 GB RAM + 32 GB hafıza = 119 dolar

4 GB RAM + 64 GB hafıza = 149 dolar

Redmi 7 özellikleri

Ekran: 6.26 inç, 1520x720 (HD+) ekran

6.26 inç, 1520x720 (HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Boyut ve ağırlık: 158.65 x 76.43 x 8.47 mm, 180 gram

158.65 x 76.43 x 8.47 mm, 180 gram RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB

2 GB / 3 GB / 4 GB Arka kamera: 12 MP + 2 MP

12 MP + 2 MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Depolama: 16GB / 32 GB / 64 GB

16GB / 32 GB / 64 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (MIUI 10)

Android 9 Pie (MIUI 10) Diğer: Parmak izi (arka), kızılötesi, microUSB, 3.5 mm kulaklık girişi, P2i kaplama

Parmak izi (arka), kızılötesi, microUSB, 3.5 mm kulaklık girişi, P2i kaplama Fiyatlandırma: 104 dolar (2 GB + 16 GB), 119 dolar (3 GB + 32 GB), 149 dolar (4 GB + 64 GB)