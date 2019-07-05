Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda

Arka kapakta önemli değişim
Redmi K20 Pro ilk tanıtıldığından bu yana gerek fiyat gerekse de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Ancak tasarım noktasında arka kapağa eklenen yansıma efektleri cihaza oldukça iyi bir hava katıyordu. Avengers Edition modelinde ise yansımalı arka kapağın yerini özel bir tasarıma bıraktığını görüyoruz. İsim Avengers Edition olunca haliyle kapak da Marvel süper kahramanlarının temasına uyum sağlıyor.
Bildiğiniz üzere Redmi K20 serisi Çin’e özel olarak kalıyor. Bu yüzden Redmi K20 Pro Avengers Edition da sadece Çin’de satılacak. Fiyatlandırması hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sadece sınırlı stokla sunulacağını aktarabiliriz. Son olarak yakın zamanda Redmi K20 Pro’nun Avrupa ve ülkemize Mi 9T Pro ismiyle çıkış yapmasını beklediğimizi hatırlatalım.
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