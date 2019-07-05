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Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda

Xiaomi’nin alt markası Redmi, K20 Pro modelini Mayıs ayı sonunda tanıtmıştı. Bugün cihazın Avengers Edition isimli özel bir versiyonu duyuruldu. Detaylar ve görseller haberimizde.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
2,4b
2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda
Son dönemde birçok firmadan Marvel filmleriyle özel anlaşmalı modeller görüyoruz. Özellikle Çinli üreticiler arasında hayli popüler hale gelen bu akım, Xiaomi’nin alt markası Redmi’ye de sıçradı. Amiral gemisi Redmi K20 Pro’ya bir de Avengers Edition modeliyle göz atın.

Arka kapakta önemli değişim

Redmi K20 Pro ilk tanıtıldığından bu yana gerek fiyat gerekse de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Ancak tasarım noktasında arka kapağa eklenen yansıma efektleri cihaza oldukça iyi bir hava katıyordu. Avengers Edition modelinde ise yansımalı arka kapağın yerini özel bir tasarıma bıraktığını görüyoruz. İsim Avengers Edition olunca haliyle kapak da Marvel süper kahramanlarının temasına uyum sağlıyor.

Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda
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Değişimler tabii ki arka kapakla bitmiyor. Kutulama noktasında da Avengers temalı özel bir tasarım görüyoruz. Ek olarak kutunun içerisinden Avengers temalı Redmi K20 Pro kılıfı ve Avengers yazılı metal plaka çıkıyor.
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Bildiğiniz üzere Redmi K20 serisi Çin’e özel olarak kalıyor. Bu yüzden Redmi K20 Pro Avengers Edition da sadece Çin’de satılacak. Fiyatlandırması hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sadece sınırlı stokla sunulacağını aktarabiliriz. Son olarak yakın zamanda Redmi K20 Pro’nun Avrupa ve ülkemize Mi 9T Pro ismiyle çıkış yapmasını beklediğimizi hatırlatalım.


https://www.gsmarena.com/redmi_k20_pro_avengers_limited_edition-news-37934.php Yorum Yaz
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