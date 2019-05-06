Redmi’nin amiral gemi modeli Redmi K20 Pro şeklinde isimlendirilebilir

Redmi’nin amiral gemisi farklı sızıntılarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün ise cihazın isminin Redmi K20 Pro olabileceği öğrenildi. Daha öncesinde Redmi X adıyla geleceği düşünülüyordu ama firma yöneticisi Redmi X’in doğru olmadığını açıklamıştı.

Raphael kod adı

Cihazın üzerinde takılı gelen ekran koruma filminde bu isim gözüktü. Ayrıca daha öncesinde sızdırılan Snapdragon 855 yonga seti, 6.39 inç AMOLED ekran, 4000 mAh batarya ve 48 MP arka kamera gibi teknik özellikler de bu ekran filminin üzerinde yer alıyor. Bu sızıntı doğru çıkar mı bilinmez ama Redmi 7, Redmi Note 7 vb. isimlendirmelerin ardından K20 Pro pek uyumlu gözükmüyor.

Ek olarak farklı bir sızıntıda cihazın kod adının Raphael olduğu öğrenildi. Ayarlar sekmesinin ekran görüntüsünde Raphael kod adının yanında cihazın 256 GB depolama kapasitesine ve MIUI 10 9.4.22 sürümüne sahip olduğu yer alıyor. Ayrıca GPU Overclocking uyarısı bulunan ekran görüntüsünde de, cihazın günümüz modasına uyarak yapay zeka destekli CPU/GPU hızlandırma teknolojisine sahip olduğunu görülüyor

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Kısacası Raphael kod adı kesin olsa da K20 Pro isimlendirmesinin değişme ihtimali oldukça yüksek. Açılır kapanır ön kamera mekanizması ile gelecek Redmi amiral gemisinin en çok merak içinde bırakan noktalarından biri de fiyat etiketi. Henüz resmi etkinlik tarihi bulunmamasına rağmen sızıntıların artış göstermesi, cihazın yakında tanıtılacağı manasına geliyor olabilir.

https://www.gizchina.com/2019/05/06/redmi-k20-pro-could-be-the-name-of-the-upcoming-redmi-flagship/