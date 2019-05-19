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Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı

Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setli amiral gemisi Redmi K20 büyük oranda gizemini koruyor. Bugün cihazın açılır kapanır kamera mekanizması ile geleceği resmiyet kazandı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı
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Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin uygun fiyatlı amiral gemi modeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alacak cihazın Redmi K20 olarak isimlendirilmesi haricinde elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Sadece açılır kapanır ön kamera mekanizması ile geleceği tahmin ediliyordu. Açılır kapanır kamera mekanizması tahmin olmaktan çıkıp resmiyet kazandı.

Emsallerinden hafif olacak

Firmanın Weibo hesabından paylaşılan posterde açılır kapanır ön kamera mekanizması doğrulandı. Alt tarafta görebileceğiniz bu postere ek olarak firma CEO’su Lu Weibing de kendi hesabından bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilerden ilki cihazın emsallerinden hafif olduğu.

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Açılır kapanır kamera mekanizması bulunan telefonların ağırlığı 200-210 gramı bulabiliyor. Lu Weibing, mühendislik ekibinin özel bir çalışma yaparak, açılır kapanır ön kamera mekanizması kullanmalarına rağmen cihazı hafif tutabildiklerini söyledi.

Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı
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İkinci açıklama ise mekanizmanın ömrü hakkında. Bu mekanizmanın 300 bin kez kullanıma olanak sağlayacağı açıklandı. Günde 100 defa açıldığını düşünürsek 8 yıllık kullanım ömrü sunuyor. Açıkçası haberlerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Samsung Galaxy Fold’un da 200 bin kez katlanmaya dayanıklı olduğu söylenmişti. Ancak ilk günden ekran sorunları yaşandı. O yüzden bu tarz rakamların dayanıklılık konusunda net bir bilgi verdiğini söylemek mümkün değil. Ancak firmayı da töhmet altında bırakmamak gerek. Cihaz raflardaki yerini aldığında, dayanıklılığı kullanıcılar tarafından onaylanacaktır.


https://www.gizmochina.com/2019/05/18/new-redmi-k20-teaser-confirms-pop-up-selfie-camera/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 3 hf. Bloodin
Zenfone 6 gelir ama sonbaharı bulur. Asus bu konuda sabıkalı.
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Whippoorwill 3 hf. Bloodin
Fiyatta harika. Sırf fiyatı için Redmi K20'ye mecbur değil kimse.
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Bloodin 3 hf. Whippoorwill
Aynen öyle, ben Zenfone 6 tanıtımını izlerken (ki çok ruhsuz geçti, böyle güzel telefona öyle ruhsuz bir tanıtım yapmışlar ki, Asus'un yerinde olsam hepsini kovardım tanıtımı hazırlayan ve sunanların) o özelliklere en iyimser yaklaşımım 700 Euro civarıydı, 800-850 Euro gibi bir şey bekliyordum, geçen yılki Zenfone Z5 ile aynı tutmuşlar resmen fiyatı, umarım Asus Türkiye de geçen yılki gibi kampanyalarla vs destekler telefonu ama Zenfone Max Pro M2'nin Türkiye'ye gelmemiş olması beni işkillendiriyor. Zenfone 6 da resmi olarak gelmezse çok üzülürüm...
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Whippoorwill 3 hf.
Asus, Zenfone 6 için yapmış yapacağını kamera konusunda.
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Bloodin 3 hf. Whippoorwill
Kesinlikle Zenfone 6 o kadar iyi çıktı ki, Redmi K20'nin gözümde hiçbir heyecanı kalmadı, zaten ki OLED yanığından çok çekmiş biriyim, sapsarı OLED ekranlar kullanmak zorunda kaldım uzun süre... Asus tam istediğimi yapmış, kaliteli IPS ekran, en güçlü işlemci, kusursuz ön kamera ve yenilikçe kamera özellikleri, 5000'lik batarya, stereo hoparlör ve diğerlerine göre çoook uygun fiyat (500 Euro)... K20'nin 350 Euro'ya çıkması lazım ki heyecanlandırsın artık :)
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Açılır-kapanır mekanizma tasarımları güzel güzel olmasına da zorlama ya da takılmaya bağlı olarak cihaza kolayca zarar verilebilirmiş izlenimi yaratıyor maalesef. Ne kadar az mekanik aksam o kadar az risk.
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