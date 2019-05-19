Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı

Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin uygun fiyatlı amiral gemi modeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alacak cihazın Redmi K20 olarak isimlendirilmesi haricinde elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Sadece açılır kapanır ön kamera mekanizması ile geleceği tahmin ediliyordu. Açılır kapanır kamera mekanizması tahmin olmaktan çıkıp resmiyet kazandı.

Emsallerinden hafif olacak

Firmanın Weibo hesabından paylaşılan posterde açılır kapanır ön kamera mekanizması doğrulandı. Alt tarafta görebileceğiniz bu postere ek olarak firma CEO’su Lu Weibing de kendi hesabından bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilerden ilki cihazın emsallerinden hafif olduğu.

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Açılır kapanır kamera mekanizması bulunan telefonların ağırlığı 200-210 gramı bulabiliyor. Lu Weibing, mühendislik ekibinin özel bir çalışma yaparak, açılır kapanır ön kamera mekanizması kullanmalarına rağmen cihazı hafif tutabildiklerini söyledi.

İkinci açıklama ise mekanizmanın ömrü hakkında. Bu mekanizmanın 300 bin kez kullanıma olanak sağlayacağı açıklandı. Günde 100 defa açıldığını düşünürsek 8 yıllık kullanım ömrü sunuyor. Açıkçası haberlerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Samsung Galaxy Fold’un da 200 bin kez katlanmaya dayanıklı olduğu söylenmişti. Ancak ilk günden ekran sorunları yaşandı. O yüzden bu tarz rakamların dayanıklılık konusunda net bir bilgi verdiğini söylemek mümkün değil. Ancak firmayı da töhmet altında bırakmamak gerek. Cihaz raflardaki yerini aldığında, dayanıklılığı kullanıcılar tarafından onaylanacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/05/18/new-redmi-k20-teaser-confirms-pop-up-selfie-camera/