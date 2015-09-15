Redmi Note 2 yeni bir satış rekoruna imza attı

Kısaca hatırlatmak gerekirse 5.5" FHD çözünürlükte ekrana sahip Redmi Note 2 işlem gücünü MediaTek'in Helio X10 çipsetinden karşılıyor. Bunun yanında akıllı telefona 2 GB bellek, 16/32 GB depolama alanı ve 3020 mAh batarya kapasitesi, 802.11ac Wi-Fi çift kim kart desteği, yeni miui 7 arayüzü ve 13 MP arka, 5MP ön kamera gibi özellikler eşlik ediyor. 16 GB model 125, 32 GB model ise 155 dolar seviyesinde fiyatlandırmaya sahip.

Redmi Note 2 modeli kırdığı rekorlarla Xiaomi'nin satış grafiği en başarılı modeli oldu. Uzmanlar modelin başarısını devam ettirerek yıl sonuna kadar 10 milyondan fazla satacağını öngörüyor. Kuşkusuz telefonun bu kadar çok tercih edilmesinde ucuz fiyatlı olması ve giderek popülerleşen phablet kategorisinde yer alması önemli rol alıyor. Modelin kısıtlı pazarlarda satışa sunulduğunu da düşünürsek bu başarı oldukça önemli.