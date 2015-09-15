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Redmi Note 2 yeni bir satış rekoruna imza attı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,6b
1
23
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Redmi Note 2 yeni bir satış rekoruna imza attı
 
Yaklaşık 1 ay önce Xioami'nin Redmi Note 2 modeliyle satış rekoru kırdığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise aynı modelden yeni bir rekor haberi geldi. 5 Eylül 2015 tarihiyle modelin satışlarının 1.5 milyonu aştığı açıklandı.
Redmi Note 2 modeli kırdığı rekorlarla Xiaomi'nin satış grafiği en başarılı modeli oldu. Uzmanlar modelin başarısını devam ettirerek yıl sonuna kadar 10 milyondan fazla satacağını öngörüyor. Kuşkusuz telefonun bu kadar çok tercih edilmesinde ucuz fiyatlı olması ve giderek popülerleşen phablet kategorisinde yer alması önemli rol alıyor. Modelin kısıtlı pazarlarda satışa sunulduğunu da düşünürsek bu başarı oldukça önemli.

Kısaca hatırlatmak gerekirse 5.5" FHD çözünürlükte ekrana sahip Redmi Note 2 işlem gücünü MediaTek'in Helio X10 çipsetinden karşılıyor. Bunun yanında akıllı telefona 2 GB bellek, 16/32 GB depolama alanı ve 3020 mAh batarya kapasitesi, 802.11ac Wi-Fi çift kim kart desteği, yeni miui 7 arayüzü ve 13 MP arka, 5MP ön kamera gibi özellikler eşlik ediyor. 16 GB model 125, 32 GB model ise 155 dolar seviyesinde fiyatlandırmaya sahip.

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DH Misafiri 4 yıl
arifakinti
Almak isteyen arkadaşlar PM atsın yardımcı olayım.

Selamun aleykum kardeş telefon u nerden alablirz Redmi note 2
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DH Misafiri 4 yıl
10 numara telefon. Kayit ettirebilecekler Gearbesttten 200 euroya alabilir. Iphone samsung vs ne yapioyrsa aynisini da yapiyor.
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erkanberk 4 yıl
Hah işte buu. Gel şöyle 450-500 arasında dağıt şu piyasayı. 3000 TL den tel satılır oldu. İyce deli kıza bağladı bunlar. Cilve yapcam diye halıya mıçar oldular. Lg g2 kullanıyorun vakti zamanında 1400 para verdim yazık bence. Demek ki bu paraya bu teknoloji bu donanım oluyomuş. Tek üzüldüğüm piyasadaki teknoloji kabadayıları fazla müsade etmiyo bu ürünlerin yurt içi piyasaya girmesine.
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kadirirdem 4 yıl
şu cihazlar bir tr ye gelse başka samsung ve apple olmak üzere çoğu firma nın satışlarını baltalar...
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trkarapanda123asd 4 yıl
10 saniye bakınca içinin yağları eriyor
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Angel of the Lord 4 yıl
Helio x10 6752 mi oluyordu?
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werty_tr 4 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Helio x10 6752 mi oluyordu?

helio x10 un kodu MT6795T
system-on-a-chip.specout.com/...
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ICromwelleI 4 yıl Angel of the Lord
Hayır Mt 6795 olarak geçiyor bunun birde orta segmente hitap eden var 6752 olarak oda C5 Ultrada vardı sanırım.

gsmarena.com/...
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huseyincarnege 4 yıl
al işte adamlar fiyat performansa yeni bir anlam getirdi
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teknokaptan 4 yıl
Tabiki ekimde cihazi temin edebilicem
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hahahahuhuhu 4 yıl
Ah şu batarya sorunu olmasa aahh
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FatihFurkanAK34 4 yıl hahahahuhuhu
hahahahuhuhu
Ah şu batarya sorunu olmasa aahh

3000 mah mi yetersiz? 1.5 gün çıkartır kesin bu cihaz.
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Godolphin 4 yıl
Nereden alabiliriz bu telefonu ?
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arifakinti 4 yıl Godolphin
Almak isteyen arkadaşlar PM atsın yardımcı olayım.
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